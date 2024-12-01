2 декабря 2024 года на стадионе Шюкрю Сараджоглу в Стамбуле состоится матч 14-го тура Суперлиги Турции, в котором встретятся две команды с разными целями на сезон. «Фенербахче» из верхней части турнирной таблицы продолжает бороться за титул, а «Газиантеп», находящийся в середине, стремится к стабильности и результатам, которые помогут избежать проблем в борьбе за выживание.
«Фенербахче»
«Фенербахче» на данный момент занимает 2-е место в Суперлиге, набрав 29 очков после 12 матчей. Команда впечатляет своей атакующей мощью, забив 22 гола в этом сезоне, и имеет лучшую разницу мячей в турнире. После недавней победы над «Кайсериспором» со счетом 6:2, команда уверенно продолжает курс на чемпионство. Душан Тадич, лучший бомбардир с 8 голами, продолжает выдавать отличные результаты, а в последние пять матчей команда забила 15 голов. Однако стоит отметить, что «Фенербахче» пропускает немало – 7 голов за тот же отрезок времени.
Последние матчи «Фенербахче»:
- Славия 2:1 «Фенербахче» (Лига Европы)
- Кайсериспор 2:6 «Фенербахче»
- Фенербахче 2:1 Зенит (Товарищеский матч)
- Фенербахче 4:0 Сивасспор
- АЗ Алкмар 3:1 «Фенербахче» (Лига Европы)
«Газиантеп»
«Газиантеп» расположился на 13-й строчке турнирной таблицы с 15 очками, однако команда продемонстрировала отличные результаты в последних матчах, выиграв 3 из 4 последних встреч. Лучший бомбардир команды, Деян Сореску, забил 5 голов в 12 играх. «Газиантеп» сохраняет положительный тренд, забивая в 7 из 8 последних матчей. Однако, несмотря на улучшение игры, команда продолжает пропускать в каждом втором матче, что является их слабым местом.
Последние матчи «Газиантеп»:
- «Газиантеп» 3:0 Истанбул
- Хатайспор 3:1 «Газиантеп»
- «Газиантеп» 2:1 Гезтепе
- «Газиантеп» 3:1 Коньяспор
- Кайсериспор 2:2 «Газиантеп»
Личные встречи
В последних очных встречах между «Фенербахче» и «Газиантеп» «Фенербахче» доминировал, выиграв все 5 последних матчей. Это подчеркивает явное превосходство «Фенербахче» в последние годы, особенно в матчах на своем поле. «Газиантеп» часто испытывает трудности в играх против сильных оппонентов, и матч с «Фенербахче» вряд ли будет исключением.
Последние встречи:
- «Газиантеп» 0:2 «Фенербахче» (февраль 2024, Кубок)
- «Газиантеп» 0:1 «Фенербахче» (январь 2024)
- «Фенербахче» 2:1 «Газиантеп» (август 2023)
- «Газиантеп» 1:2 «Фенербахче» (январь 2023)
- «Фенербахче» 3:2 «Газиантеп» (апрель 2022)
Статистика
«Фенербахче»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 15
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Серия побед: 4 матча подряд
«Газиантеп»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 11
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Серия без поражений: 5 матчей
Прогноз на матч «Фенербахче» – «Газиантеп»
«Фенербахче» является явным фаворитом в этом матче, особенно на своем поле. Команда продемонстрировала отличные атакующие действия и стабильные результаты в последних матчах, а также показала свою способность справляться с более сильными соперниками, такими как «Кайсериспор» и «Сивасспор». В то время как «Газиантеп» показывает прогресс, его проблемы в обороне и неудачи в личных встречах с «Фенербахче» делают их шансы на победу маловероятными. Несмотря на хорошие показатели в атаке, гости вряд ли смогут выдержать напор хозяев поля.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Фенербахче» – коэффициент 1.55
- Обычный тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:1 в пользу «Фенербахче» за коэффициент 9.00.
Обоснование прогноза: «Фенербахче» обладает атакующими возможностями для уверенной победы, но из-за некоторых проблем в обороне, вполне возможно, что «Газиантеп» сможет забить хотя бы один гол.
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