2 декабря 2024 года на стадионе Шюкрю Сараджоглу в Стамбуле состоится матч 14-го тура Суперлиги Турции, в котором встретятся две команды с разными целями на сезон. «Фенербахче» из верхней части турнирной таблицы продолжает бороться за титул, а «Газиантеп», находящийся в середине, стремится к стабильности и результатам, которые помогут избежать проблем в борьбе за выживание.

«Фенербахче»

«Фенербахче» на данный момент занимает 2-е место в Суперлиге, набрав 29 очков после 12 матчей. Команда впечатляет своей атакующей мощью, забив 22 гола в этом сезоне, и имеет лучшую разницу мячей в турнире. После недавней победы над «Кайсериспором» со счетом 6:2, команда уверенно продолжает курс на чемпионство. Душан Тадич, лучший бомбардир с 8 голами, продолжает выдавать отличные результаты, а в последние пять матчей команда забила 15 голов. Однако стоит отметить, что «Фенербахче» пропускает немало – 7 голов за тот же отрезок времени.

Последние матчи «Фенербахче»:

Славия 2:1 «Фенербахче» (Лига Европы)

Кайсериспор 2:6 «Фенербахче»

Фенербахче 2:1 Зенит (Товарищеский матч)

Фенербахче 4:0 Сивасспор

АЗ Алкмар 3:1 «Фенербахче» (Лига Европы)

«Газиантеп»

«Газиантеп» расположился на 13-й строчке турнирной таблицы с 15 очками, однако команда продемонстрировала отличные результаты в последних матчах, выиграв 3 из 4 последних встреч. Лучший бомбардир команды, Деян Сореску, забил 5 голов в 12 играх. «Газиантеп» сохраняет положительный тренд, забивая в 7 из 8 последних матчей. Однако, несмотря на улучшение игры, команда продолжает пропускать в каждом втором матче, что является их слабым местом.

Последние матчи «Газиантеп»:

«Газиантеп» 3:0 Истанбул

Хатайспор 3:1 «Газиантеп»

«Газиантеп» 2:1 Гезтепе

«Газиантеп» 3:1 Коньяспор

Кайсериспор 2:2 «Газиантеп»

Личные встречи

В последних очных встречах между «Фенербахче» и «Газиантеп» «Фенербахче» доминировал, выиграв все 5 последних матчей. Это подчеркивает явное превосходство «Фенербахче» в последние годы, особенно в матчах на своем поле. «Газиантеп» часто испытывает трудности в играх против сильных оппонентов, и матч с «Фенербахче» вряд ли будет исключением.

Последние встречи:

«Газиантеп» 0:2 «Фенербахче» (февраль 2024, Кубок)

«Газиантеп» 0:1 «Фенербахче» (январь 2024)

«Фенербахче» 2:1 «Газиантеп» (август 2023)

«Газиантеп» 1:2 «Фенербахче» (январь 2023)

«Фенербахче» 3:2 «Газиантеп» (апрель 2022)

Статистика

«Фенербахче»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 15

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Серия побед: 4 матча подряд

«Газиантеп»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Серия без поражений: 5 матчей

Прогноз на матч «Фенербахче» – «Газиантеп»

«Фенербахче» является явным фаворитом в этом матче, особенно на своем поле. Команда продемонстрировала отличные атакующие действия и стабильные результаты в последних матчах, а также показала свою способность справляться с более сильными соперниками, такими как «Кайсериспор» и «Сивасспор». В то время как «Газиантеп» показывает прогресс, его проблемы в обороне и неудачи в личных встречах с «Фенербахче» делают их шансы на победу маловероятными. Несмотря на хорошие показатели в атаке, гости вряд ли смогут выдержать напор хозяев поля.

Рекомендации для ставок:

Победа «Фенербахче» – коэффициент 1.55

Обычный тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Фенербахче» за коэффициент 9.00.

Обоснование прогноза: «Фенербахче» обладает атакующими возможностями для уверенной победы, но из-за некоторых проблем в обороне, вполне возможно, что «Газиантеп» сможет забить хотя бы один гол.

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