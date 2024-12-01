2 декабря на Олимпийском стадионе в Риме «Рома» примет «Аталанту» в 14-м туре Серии А. В этом матче встречаются две команды с противоположными настроениями: «Рома» в последние недели испытывает сложности, а «Аталанта» пребывает в отличной форме и стремится укрепить свои позиции в верхней части таблицы.

«Рома»

«Рома» набрала лишь 13 очков в 13 матчах, что ставит команду на 13-е место в таблице. В последних пяти играх команда забила 7 голов, но пропустила целых 10. «Рома» испытывает проблемы с обороной, и, несмотря на наличие опытных игроков в атаке, таких как Артем Довбик (6 голов в 17 матчах), коллектив не может стабилизировать свои результаты. В последних трех играх чемпионата «Рома» потерпела три поражения подряд, включая неудачи с «Наполи» (0:1) и «Болоньей» (2:3). Проблемы в обороне и нестабильная форма являются серьезными вызовами для команды.

Последние матчи «Рома»:

Наполи 1:0 Рома

Рома 2:3 Болонья

Верона 3:2 Рома

Тоттенхэм 2:2 Рома (Лига Европы)

Юнион 1:1 Рома (Лига Европы)

«Аталанта»

«Аталанта» в этом сезоне демонстрирует отличные результаты, набрав 28 очков после 13 туров и занимая 2-е место в таблице. Команда лидирует по количеству забитых голов в Серии А – 34 гола в 13 матчах, а ее атакующая линия, возглавляемая Матео Ретеги (14 голов), является одной из самых сильных в лиге. В последних пяти матчах «Аталанта» забила 16 голов и пропустила только 3, продемонстрировав отличную результативность и надежную оборону. Команда также победила в 7 последних играх чемпионата и чувствует себя уверенно в атаке.

Последние матчи «Аталанта»:

Парма 1:3 Аталанта

Янг Бойз 1:6 Аталанта (Лига чемпионов)

Удинезе 1:2 Аталанта

Штутгарт 0:2 Аталанта (Лига чемпионов)

Наполи 3:0 Аталанта

Личные встречи

В последних очных встречах «Аталанта» демонстрировала отличные результаты. За последние 9 встреч, сыгранных на поле «Ромы», «Аталанта» не проигрывала в 7 играх. В последних пяти матчах между этими командами «Аталанта» одержала три победы, а два матча завершились вничью. Это дает «Аталанте» уверенность перед предстоящим матчем. В последних матчах команды часто обменивались голами, что также указывает на высокую вероятность результативного поединка.

Последние встречи:

Статистика команд

«Рома»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.70

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Серия поражений: 3 матча подряд

«Аталанта»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 16

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Серия побед: 7 матчей подряд

Прогноз на матч «Рома» – «Аталанта»

«Аталанта» пребывает в отличной форме и имеет превосходство как в атаке, так и в обороне. «Рома», наоборот, переживает тяжелый период с тремя поражениями подряд и нестабильными результатами в защите. Учитывая атакующие мощности «Аталанты» и оборонительные проблемы «Ромы», ожидается, что гости одержат победу. Также стоит ожидать, что обе команды смогут забить, учитывая атакующие амбиции обеих сторон.

Рекомендации для ставок:

Победа «Аталанты» – коэффициент 2.10

– коэффициент 2.10 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

– коэффициент 1.75 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

– коэффициент 1.85 Фора «Аталанта» -1 – коэффициент 3.10

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Аталанты» за коэффициент 8.00.

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