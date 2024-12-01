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    • Прогноз на точный счет матча «Рома» – «Аталанта», Серия А, 2 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Рома» – «Аталанта», Серия А, 2 декабря 2024 года

    2 декабря на Олимпийском стадионе в Риме «Рома» примет «Аталанту» в 14-м туре Серии А. В этом матче встречаются две команды с противоположными настроениями: «Рома» в последние недели испытывает сложности, а «Аталанта» пребывает в отличной форме и стремится укрепить свои позиции в верхней части таблицы.

    «Рома»

    «Рома» набрала лишь 13 очков в 13 матчах, что ставит команду на 13-е место в таблице. В последних пяти играх команда забила 7 голов, но пропустила целых 10. «Рома» испытывает проблемы с обороной, и, несмотря на наличие опытных игроков в атаке, таких как Артем Довбик (6 голов в 17 матчах), коллектив не может стабилизировать свои результаты. В последних трех играх чемпионата «Рома» потерпела три поражения подряд, включая неудачи с «Наполи» (0:1) и «Болоньей» (2:3). Проблемы в обороне и нестабильная форма являются серьезными вызовами для команды.

    Последние матчи «Рома»:

    • Наполи 1:0 Рома
    • Рома 2:3 Болонья
    • Верона 3:2 Рома
    • Тоттенхэм 2:2 Рома (Лига Европы)
    • Юнион 1:1 Рома (Лига Европы)

    «Аталанта»

    «Аталанта» в этом сезоне демонстрирует отличные результаты, набрав 28 очков после 13 туров и занимая 2-е место в таблице. Команда лидирует по количеству забитых голов в Серии А – 34 гола в 13 матчах, а ее атакующая линия, возглавляемая Матео Ретеги (14 голов), является одной из самых сильных в лиге. В последних пяти матчах «Аталанта» забила 16 голов и пропустила только 3, продемонстрировав отличную результативность и надежную оборону. Команда также победила в 7 последних играх чемпионата и чувствует себя уверенно в атаке.

    Последние матчи «Аталанта»:

    • Парма 1:3 Аталанта
    • Янг Бойз 1:6 Аталанта (Лига чемпионов)
    • Удинезе 1:2 Аталанта
    • Штутгарт 0:2 Аталанта (Лига чемпионов)
    • Наполи 3:0 Аталанта

    Личные встречи

    В последних очных встречах «Аталанта» демонстрировала отличные результаты. За последние 9 встреч, сыгранных на поле «Ромы», «Аталанта» не проигрывала в 7 играх. В последних пяти матчах между этими командами «Аталанта» одержала три победы, а два матча завершились вничью. Это дает «Аталанте» уверенность перед предстоящим матчем. В последних матчах команды часто обменивались голами, что также указывает на высокую вероятность результативного поединка.

    Последние встречи:

    • «Аталанта» 2:1 «Рома» (12.05.2024)
    • «Рома» 1:1 «Аталанта» (07.01.2024)
    • «Аталанта» 3:1 «Рома» (24.04.2023)
    • «Рома» 0:1 «Аталанта» (18.09.2022)
    • «Рома» 1:0 «Аталанта» (05.03.2022)

    Статистика команд

    «Рома»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.70
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
    • Серия поражений: 3 матча подряд

    «Аталанта»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 16
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Серия побед: 7 матчей подряд

    Прогноз на матч «Рома» – «Аталанта»

    «Аталанта» пребывает в отличной форме и имеет превосходство как в атаке, так и в обороне. «Рома», наоборот, переживает тяжелый период с тремя поражениями подряд и нестабильными результатами в защите. Учитывая атакующие мощности «Аталанты» и оборонительные проблемы «Ромы», ожидается, что гости одержат победу. Также стоит ожидать, что обе команды смогут забить, учитывая атакующие амбиции обеих сторон.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Аталанты» – коэффициент 2.10
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Фора «Аталанта» -1 – коэффициент 3.10

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Аталанты» за коэффициент 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.12.2024 10:32
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