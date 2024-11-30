«Спартак» выбрал нового вратаря, «Зенит» хочет игрока «Ахмата», Сафонов взбесил Доннарумму и другие новости

Доннарумма взбешен, что с «Баварией» играл Сафонов

Спонсоры подняли вопрос о сокращении контрактов с клубами РПЛ

Игрок из РПЛ претендует на приз лучшему защитнику года по версии ФИФА

Полный список претендентов на Угальде

Селихов близок к уходу в другой клуб РПЛ – «Спартак» уже определился с заменой для вратаря

«Зенит» планирует купить зимой Садулаева

914-й и 915-й голы Роналду помогли «Аль-Насру» победить «Дамак»

Березуцкий начал в «Сабахе» с победы

«Спартак» может переманить спортивного директора из турецкого клуба

Французский клуб нацелился на Тикнизяна

Юран может в четвертый раз возглавить «Химки»

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE