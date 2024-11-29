Селихов близок к смене «Спартака» на другой клуб РПЛ

Вратарь «Спартака» Александр Селихов не ведет переговоры о продлении контракта. Игрок приближается к трансферу в «Ростов».

«Виталий Кафанов высоко оценивает качества Александра и заинтересован в нем. Селихов может уехать к Валерию Карпину уже этой зимой либо на правах аренды, либо через полноценный трансфер», – написал источник.

30-летний Селихов в «Спартаке» с 2017 года.

Игрок провел за команду 102 матча, пропустил 117 голов.

Селихов стоит 1,5 миллиона евро.

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