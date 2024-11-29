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Селихов близок к смене «Спартака» на другой клуб РПЛ

29 ноября 2024, 11:58
11

Вратарь «Спартака» Александр Селихов не ведет переговоры о продлении контракта. Игрок приближается к трансферу в «Ростов».

«Виталий Кафанов высоко оценивает качества Александра и заинтересован в нем. Селихов может уехать к Валерию Карпину уже этой зимой либо на правах аренды, либо через полноценный трансфер», – написал источник.

  • 30-летний Селихов в «Спартаке» с 2017 года.
  • Игрок провел за команду 102 матча, пропустил 117 голов.
  • Селихов стоит 1,5 миллиона евро.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Селихов Александр
Комментарии (11)
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oyabun
1732871741
Вопрос не простой. А если что с Макси случится, кто в ворота станет? Довбня парень, конечно, компанейский, но максимум на замену в случае форс мажора на матч другой, не более.
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SLADE2019
1732873973
Значит теперь, поиск нового вратаря выходит на передний план. По сути, поиск и так должен был вестись. Для Ростова это будет укреплением.
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Everest13
1732876136
Селихов играя вторым номером нервничает и допускает ошибки, не хватает хладнокровия, ему нужно не скамья а практика, если отдадут в аренду ему же лучше будет, если конечно он хочет играть , а не сидеть в запасе
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Artemka444
1732878082
Да селихову давно пора
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Лицом_на_клаве
1732879899
Кому нужен этот СемьЛихов? ))))
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FCSpartakM
1732893136
В Ростове нет хороших вратарей сейчас, для Селихова будет перезагрузкой в карьере, конкуренцию он проиграл Макси. А Спартаку нужно искать вратаря исключительно знающего свою роль в команде.
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Oldtrafford83
1732942064
Точно усиление для Ростова плюс практика для Селихова.
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