25 ноября на стадионе «Аль-Байт» пройдет матч пятого тура Лиги чемпионов Азии между катарским «Аль-Гарафа» и саудовским «Аль-Наср». Команды демонстрируют разный уровень игры, что обещает интригующее противостояние.

«Аль-Гарафа»

«Аль-Гарафа» занимает 6-е место в группе с 4 очками. Команда показывает неплохую результативность, забивая в каждом из последних трех матчей турнира. Ясин Браими – лидер атак, забивший 7 голов в текущем сезоне.

Однако защита «Аль-Гарафа» остается уязвимой: команда пропустила в 13 последних матчах. В домашних играх «Аль-Гарафа» выглядит несколько увереннее, но проблемы в обороне не позволяют рассчитывать на стабильные результаты.

Последние матчи «Аль-Гарафа»:

«Аль-Наср»

«Аль-Наср» уверенно занимает 3-е место в группе с 10 очками. Саудовский клуб демонстрирует высокий уровень игры, побеждая в трех последних матчах турнира. Криштиану Роналду продолжает доказывать свою уникальность, забив 11 голов в 16 играх сезона.

«Аль-Наср» силен как в атаке, так и в защите, но команда иногда допускает ошибки, пропуская в пяти из семи последних матчей. На выезде клуб чувствует себя уверенно, не проигрывая в девяти матчах Лиги чемпионов подряд.

Последние матчи «Аль-Наср»:

Личные встречи

Команды ранее не встречались в официальных матчах. Это делает предстоящую игру особенно важной для обеих сторон, так как они будут искать способы навязать свою игру и обеспечить себе преимущество.

Статистика

«Аль-Гарафа»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Пропускает в 13 последних матчах

«Аль-Наср»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия без поражений на выезде: 9 матчей

Прогноз на матч «Аль-Гарафа» – «Аль-Наср»

«Аль-Наср» выглядит явным фаворитом благодаря мощной атаке, возглавляемой Криштиану Роналду, и стабильным результатам в турнире. «Аль-Гарафа» может создать угрозу благодаря своей результативности, но слабая оборона не оставляет шансов на победу. Ожидается результативный матч с победой гостей.

Рекомендации для ставок:

Победа «Аль-Наср» – коэффициент 1.60

– коэффициент 1.60 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

– коэффициент 1.85 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Аль-Наср» за коэффициент 1.60.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом является победа гостей с комфортным счетом.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Аль-Наср» за коэффициент 9.00.

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