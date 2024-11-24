25 ноября на стадионе «Аль-Байт» пройдет матч пятого тура Лиги чемпионов Азии между катарским «Аль-Гарафа» и саудовским «Аль-Наср». Команды демонстрируют разный уровень игры, что обещает интригующее противостояние.
«Аль-Гарафа»
«Аль-Гарафа» занимает 6-е место в группе с 4 очками. Команда показывает неплохую результативность, забивая в каждом из последних трех матчей турнира. Ясин Браими – лидер атак, забивший 7 голов в текущем сезоне.
Однако защита «Аль-Гарафа» остается уязвимой: команда пропустила в 13 последних матчах. В домашних играх «Аль-Гарафа» выглядит несколько увереннее, но проблемы в обороне не позволяют рассчитывать на стабильные результаты.
Последние матчи «Аль-Гарафа»:
- «Аль-Гарафа» 3:1 «Аль-Вакра»
- «Персеполис» 1:1 «Аль-Гарафа»
- «Аль-Гарафа» 3:1 «Аль-Араби»
- «Аль-Духайль» 1:1 «Аль-Гарафа»
- «Аль-Гарафа» 1:2 «Аль-Васль»
«Аль-Наср»
«Аль-Наср» уверенно занимает 3-е место в группе с 10 очками. Саудовский клуб демонстрирует высокий уровень игры, побеждая в трех последних матчах турнира. Криштиану Роналду продолжает доказывать свою уникальность, забив 11 голов в 16 играх сезона.
«Аль-Наср» силен как в атаке, так и в защите, но команда иногда допускает ошибки, пропуская в пяти из семи последних матчей. На выезде клуб чувствует себя уверенно, не проигрывая в девяти матчах Лиги чемпионов подряд.
Последние матчи «Аль-Наср»:
- «Аль-Наср» 1:2 «Аль-Кадисия»
- «Аль-Рияд» 0:1 «Аль-Наср»
- «Аль-Наср» 5:1 «Аль-Айн»
- «Аль-Наср» 1:1 «Аль-Хилаль»
- «Аль-Наср» 0:1 «Аль-Таавун»
Личные встречи
Команды ранее не встречались в официальных матчах. Это делает предстоящую игру особенно важной для обеих сторон, так как они будут искать способы навязать свою игру и обеспечить себе преимущество.
Статистика
«Аль-Гарафа»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Пропускает в 13 последних матчах
«Аль-Наср»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Серия без поражений на выезде: 9 матчей
Прогноз на матч «Аль-Гарафа» – «Аль-Наср»
«Аль-Наср» выглядит явным фаворитом благодаря мощной атаке, возглавляемой Криштиану Роналду, и стабильным результатам в турнире. «Аль-Гарафа» может создать угрозу благодаря своей результативности, но слабая оборона не оставляет шансов на победу. Ожидается результативный матч с победой гостей.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Аль-Наср» – коэффициент 1.60
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «Аль-Наср» за коэффициент 1.60.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом является победа гостей с комфортным счетом.
Рекомендация: 3:1 в пользу «Аль-Наср» за коэффициент 9.00.
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