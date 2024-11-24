Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Аль-Гарафа» – «Аль-Наср», Лига чемпионов Азии, 25 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Аль-Гарафа» – «Аль-Наср», Лига чемпионов Азии, 25 ноября 2024 года

    25 ноября на стадионе «Аль-Байт» пройдет матч пятого тура Лиги чемпионов Азии между катарским «Аль-Гарафа» и саудовским «Аль-Наср». Команды демонстрируют разный уровень игры, что обещает интригующее противостояние.

    «Аль-Гарафа»

    «Аль-Гарафа» занимает 6-е место в группе с 4 очками. Команда показывает неплохую результативность, забивая в каждом из последних трех матчей турнира. Ясин Браими – лидер атак, забивший 7 голов в текущем сезоне.

    Однако защита «Аль-Гарафа» остается уязвимой: команда пропустила в 13 последних матчах. В домашних играх «Аль-Гарафа» выглядит несколько увереннее, но проблемы в обороне не позволяют рассчитывать на стабильные результаты.

    Последние матчи «Аль-Гарафа»:

    «Аль-Наср»

    «Аль-Наср» уверенно занимает 3-е место в группе с 10 очками. Саудовский клуб демонстрирует высокий уровень игры, побеждая в трех последних матчах турнира. Криштиану Роналду продолжает доказывать свою уникальность, забив 11 голов в 16 играх сезона.

    «Аль-Наср» силен как в атаке, так и в защите, но команда иногда допускает ошибки, пропуская в пяти из семи последних матчей. На выезде клуб чувствует себя уверенно, не проигрывая в девяти матчах Лиги чемпионов подряд.

    Последние матчи «Аль-Наср»:

    Личные встречи

    Команды ранее не встречались в официальных матчах. Это делает предстоящую игру особенно важной для обеих сторон, так как они будут искать способы навязать свою игру и обеспечить себе преимущество.

    Статистика

    «Аль-Гарафа»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Пропускает в 13 последних матчах

    «Аль-Наср»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия без поражений на выезде: 9 матчей

    Прогноз на матч «Аль-Гарафа» – «Аль-Наср»

    «Аль-Наср» выглядит явным фаворитом благодаря мощной атаке, возглавляемой Криштиану Роналду, и стабильным результатам в турнире. «Аль-Гарафа» может создать угрозу благодаря своей результативности, но слабая оборона не оставляет шансов на победу. Ожидается результативный матч с победой гостей.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Аль-Наср» – коэффициент 1.60
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Аль-Наср» за коэффициент 1.60.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом является победа гостей с комфортным счетом.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Аль-Наср» за коэффициент 9.00.

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:33
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 