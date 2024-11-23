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    • Прогноз на точный счет матча «Боруссия» М – «Санкт-Паули», Бундеслига, 24 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Боруссия» М – «Санкт-Паули», Бундеслига, 24 ноября 2024 года

    24 ноября на стадионе «Боруссия-Парк» пройдет матч 11-го тура Бундеслиги, в котором встретятся «Боруссия» М и «Санкт-Паули». «Боруссия» М занимает 9-е место в чемпионате, в то время как «Санкт-Паули» находится на 16-й позиции, что делает этот матч важным для обеих команд.

    «Боруссия» М

    «Боруссия» М после 10 туров набрала 14 очков и показывает стабильные результаты в последних играх, не проигрывая в 4 матчах подряд. Команда забила 9 голов за последние 5 матчей, демонстрируя результативность в среднем 1.80 гола за игру. Лучший бомбардир команды – Тим Кляйндинст, забивший 6 голов в 12 матчах.

    Оборона «Боруссии М» также действует достаточно надежно, пропуская в среднем 1.00 гол за игру в последних 5 матчах. Команда имеет хорошую статистику личных встреч с «Санкт-Паули», забивая в 13 из 15 последних матчей против этого соперника, что делает их фаворитами на домашнем поле.

    Последние матчи «Боруссии М»:

    • «Пройссен» 1:3 «Боруссия» М (товарищеский матч)
    • «РБ Лейпциг» 0:0 «Боруссия» М
    • «Боруссия» М 4:1 «Вердер»
    • «Айнтрахт Ф» 2:1 «Боруссия» М (Кубок)
    • «Майнц» 1:1 «Боруссия» М

    «Санкт-Паули»

    «Санкт-Паули» набрали всего 8 очков после 10 туров и занимают 16-е место. Команда испытывает определенные трудности в чемпионате, проиграв 4 из последних 5 матчей. Лучший бомбардир команды – Эрик Смит, забивший 2 гола в 12 матчах. В последних 5 играх «Санкт-Паули» забили 5 голов, но пропустили 6, что говорит о проблемах в защите.

    В матчах против «Боруссии М» «Санкт-Паули» не проигрывали в 5 из 7 последних встреч, что дает им определенный психологический плюс перед этой игрой. Однако текущее состояние команды говорит о сложностях, с которыми они могут столкнуться на выезде.

    Последние матчи «Санкт-Паули»:

    Личные встречи

    «Боруссия» М и «Санкт-Паули» уже встречались неоднократно, и эти матчи часто оказывались достаточно упорными. «Санкт-Паули» не проигрывают в 5 из 7 последних матчей против «Боруссии М», что показывает, что гости могут доставить неприятности хозяевам. Тем не менее, «Боруссия» М имеет преимущество в атаке и в среднем забивает больше в очных встречах.

    Последние встречи:

    • «Боруссия» М 0:1 «Санкт-Паули» (товарищеский матч)
    • «Боруссия» М 4:4 «Санкт-Паули» (товарищеский матч)
    • «Санкт-Паули» 1:4 «Боруссия» М (Кубок)

    Статистика

    «Боруссия» М

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия без поражений: 4 матча подряд

    «Санкт-Паули»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Текущие проблемы в атаке и защите

    Прогноз на матч «Боруссия» М – «Санкт-Паули»

    Матч между «Боруссией М» и «Санкт-Паули» обещает быть интересным и напряженным. «Боруссия» М находится в лучшей форме и имеет преимущество в атаке, что делает их фаворитами. Однако «Санкт-Паули» могут удивить, особенно если им удастся организовать плотную оборону и использовать редкие моменты в атаке.

    Ожидается, что «Боруссия» М одержит победу, но, учитывая нестабильность обеих команд в защите, высока вероятность голов с обеих сторон.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Боруссия» М – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится победа «Боруссии М» с небольшим перевесом. Рекомендация: 2:1 в пользу «Боруссии М» за 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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