24 ноября на стадионе «Боруссия-Парк» пройдет матч 11-го тура Бундеслиги, в котором встретятся «Боруссия» М и «Санкт-Паули». «Боруссия» М занимает 9-е место в чемпионате, в то время как «Санкт-Паули» находится на 16-й позиции, что делает этот матч важным для обеих команд.

«Боруссия» М

«Боруссия» М после 10 туров набрала 14 очков и показывает стабильные результаты в последних играх, не проигрывая в 4 матчах подряд. Команда забила 9 голов за последние 5 матчей, демонстрируя результативность в среднем 1.80 гола за игру. Лучший бомбардир команды – Тим Кляйндинст, забивший 6 голов в 12 матчах.

Оборона «Боруссии М» также действует достаточно надежно, пропуская в среднем 1.00 гол за игру в последних 5 матчах. Команда имеет хорошую статистику личных встреч с «Санкт-Паули», забивая в 13 из 15 последних матчей против этого соперника, что делает их фаворитами на домашнем поле.

Последние матчи «Боруссии М»:

«Пройссен» 1:3 «Боруссия» М (товарищеский матч)

«РБ Лейпциг» 0:0 «Боруссия» М

«Боруссия» М 4:1 «Вердер»

«Айнтрахт Ф» 2:1 «Боруссия» М (Кубок)

«Майнц» 1:1 «Боруссия» М

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» набрали всего 8 очков после 10 туров и занимают 16-е место. Команда испытывает определенные трудности в чемпионате, проиграв 4 из последних 5 матчей. Лучший бомбардир команды – Эрик Смит, забивший 2 гола в 12 матчах. В последних 5 играх «Санкт-Паули» забили 5 голов, но пропустили 6, что говорит о проблемах в защите.

В матчах против «Боруссии М» «Санкт-Паули» не проигрывали в 5 из 7 последних встреч, что дает им определенный психологический плюс перед этой игрой. Однако текущее состояние команды говорит о сложностях, с которыми они могут столкнуться на выезде.

Последние матчи «Санкт-Паули»:

Личные встречи

«Боруссия» М и «Санкт-Паули» уже встречались неоднократно, и эти матчи часто оказывались достаточно упорными. «Санкт-Паули» не проигрывают в 5 из 7 последних матчей против «Боруссии М», что показывает, что гости могут доставить неприятности хозяевам. Тем не менее, «Боруссия» М имеет преимущество в атаке и в среднем забивает больше в очных встречах.

Последние встречи:

«Боруссия» М 0:1 «Санкт-Паули» (товарищеский матч)

«Боруссия» М 4:4 «Санкт-Паули» (товарищеский матч)

«Санкт-Паули» 1:4 «Боруссия» М (Кубок)

Статистика

«Боруссия» М

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия без поражений: 4 матча подряд

«Санкт-Паули»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Текущие проблемы в атаке и защите

Прогноз на матч «Боруссия» М – «Санкт-Паули»

Матч между «Боруссией М» и «Санкт-Паули» обещает быть интересным и напряженным. «Боруссия» М находится в лучшей форме и имеет преимущество в атаке, что делает их фаворитами. Однако «Санкт-Паули» могут удивить, особенно если им удастся организовать плотную оборону и использовать редкие моменты в атаке.

Ожидается, что «Боруссия» М одержит победу, но, учитывая нестабильность обеих команд в защите, высока вероятность голов с обеих сторон.

Рекомендации для ставок:

Победа «Боруссия» М – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится победа «Боруссии М» с небольшим перевесом. Рекомендация: 2:1 в пользу «Боруссии М» за 8.00.

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