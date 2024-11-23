24 ноября на Олимпийском стадионе состоится матч 13-го тура Серии А между «Лацио» и «Болоньей». «Лацио» занимает 5-е место в чемпионате, в то время как «Болонья» находится на 8-м месте, что делает этот матч важным для обеих команд в борьбе за еврокубковые места.

«Лацио»

«Лацио» набрал 25 очков после 12 туров и находится в отличной форме, победив в 4 последних матчах Серии А. Команда показывает уверенную результативность, забивая в среднем 2.60 гола за игру в последних 5 матчах. Лидер команды в атаке – Валентин Кастельянос, забивший 7 голов в 15 матчах, активно поддерживает атаку клуба.

«Лацио» демонстрирует также надежную оборону, пропуская в среднем лишь 0.60 гола за матч в последних 5 играх. На своем поле «Лацио» показывает стабильные результаты и не проигрывает в 11 из 13 последних матчей против «Болоньи» дома.

Последние матчи «Лацио»:

«Болонья»

«Болонья» после 11 туров имеет в активе 18 очков и занимает 8-е место. Команда находится в неплохой форме, выиграв 3 последних матча Серии А, в том числе победив «Рому» на выезде (3:2). Лучший бомбардир команды – Риккардо Орсолини, забивший 5 голов в 14 матчах.

«Болонья» стабильно забивает в последних 4 матчах чемпионата, однако оборона оставляет желать лучшего – команда пропускает в среднем 1.00 гол за игру. Против «Лацио» «Болонья» будет стремиться продолжить свою серию побед, но непростая задача ждет их на выезде.

Последние матчи «Болоньи»:

Личные встречи

История личных встреч показывает, что «Лацио» имеет преимущество в домашних матчах против «Болоньи», не проигрывая в 11 из 13 последних встреч. Однако в последней игре в феврале 2024 года «Болонья» смогла победить на выезде со счетом 2:1. Это говорит о том, что «Болонья» способна удивить, несмотря на текущую форму и проблемы в обороне.

Последние встречи:

«Лацио» 1:2 «Болонья»

«Болонья» 1:0 «Лацио»

«Болонья» 0:0 «Лацио»

Статистика

«Лацио»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 13

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Серия побед: 4 матча подряд

«Болонья»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия побед: 3 матча подряд

Прогноз на матч «Лацио» – «Болонья»

Матч обещает быть напряженным, учитывая текущую форму обеих команд. «Лацио» показывает отличные результаты как в атаке, так и в обороне, что делает их фаворитами в предстоящем противостоянии. «Болонья», несмотря на недавние успехи, все еще испытывает трудности в защите, что может стать решающим фактором в этом матче.

Ожидается, что «Лацио» сможет воспользоваться своими сильными сторонами и одержать победу. Тем не менее, «Болонья» может оказать достойное сопротивление, и велика вероятность того, что обе команды забьют.

Рекомендации для ставок:

Победа «Лацио» – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится победа «Лацио» с минимальной разницей. Рекомендация: 2:1 в пользу «Лацио» за 8.50.

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