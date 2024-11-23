24 ноября на Олимпийском стадионе состоится матч 13-го тура Серии А между «Лацио» и «Болоньей». «Лацио» занимает 5-е место в чемпионате, в то время как «Болонья» находится на 8-м месте, что делает этот матч важным для обеих команд в борьбе за еврокубковые места.
«Лацио»
«Лацио» набрал 25 очков после 12 туров и находится в отличной форме, победив в 4 последних матчах Серии А. Команда показывает уверенную результативность, забивая в среднем 2.60 гола за игру в последних 5 матчах. Лидер команды в атаке – Валентин Кастельянос, забивший 7 голов в 15 матчах, активно поддерживает атаку клуба.
«Лацио» демонстрирует также надежную оборону, пропуская в среднем лишь 0.60 гола за матч в последних 5 играх. На своем поле «Лацио» показывает стабильные результаты и не проигрывает в 11 из 13 последних матчей против «Болоньи» дома.
Последние матчи «Лацио»:
- «Монца» 0:1 «Лацио»
- «Лацио» 2:1 «Порту» (Лига Европы)
- «Лацио» 2:1 «Кальяри»
- «Комо» 1:5 «Лацио»
- «Лацио» 3:0 «Дженоа»
«Болонья»
«Болонья» после 11 туров имеет в активе 18 очков и занимает 8-е место. Команда находится в неплохой форме, выиграв 3 последних матча Серии А, в том числе победив «Рому» на выезде (3:2). Лучший бомбардир команды – Риккардо Орсолини, забивший 5 голов в 14 матчах.
«Болонья» стабильно забивает в последних 4 матчах чемпионата, однако оборона оставляет желать лучшего – команда пропускает в среднем 1.00 гол за игру. Против «Лацио» «Болонья» будет стремиться продолжить свою серию побед, но непростая задача ждет их на выезде.
Последние матчи «Болоньи»:
- «Рома» 2:3 «Болонья»
- «Болонья» 0:1 «Монако» (Лига чемпионов)
- «Болонья» 1:0 «Лечче»
- «Кальяри» 0:2 «Болонья»
- «Астон Вилла» 2:0 «Болонья» (Лига чемпионов)
Личные встречи
История личных встреч показывает, что «Лацио» имеет преимущество в домашних матчах против «Болоньи», не проигрывая в 11 из 13 последних встреч. Однако в последней игре в феврале 2024 года «Болонья» смогла победить на выезде со счетом 2:1. Это говорит о том, что «Болонья» способна удивить, несмотря на текущую форму и проблемы в обороне.
Последние встречи:
- «Лацио» 1:2 «Болонья»
- «Болонья» 1:0 «Лацио»
- «Болонья» 0:0 «Лацио»
Статистика
«Лацио»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 13
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
- Серия побед: 4 матча подряд
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Серия побед: 3 матча подряд
Прогноз на матч «Лацио» – «Болонья»
Матч обещает быть напряженным, учитывая текущую форму обеих команд. «Лацио» показывает отличные результаты как в атаке, так и в обороне, что делает их фаворитами в предстоящем противостоянии. «Болонья», несмотря на недавние успехи, все еще испытывает трудности в защите, что может стать решающим фактором в этом матче.
Ожидается, что «Лацио» сможет воспользоваться своими сильными сторонами и одержать победу. Тем не менее, «Болонья» может оказать достойное сопротивление, и велика вероятность того, что обе команды забьют.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Лацио» – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится победа «Лацио» с минимальной разницей. Рекомендация: 2:1 в пользу «Лацио» за 8.50.
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