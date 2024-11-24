24.11.2024, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
Италия. Серия А, 13 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
3-1-3-2-1
49
Проведель
34
Хила
26
Романьоли
29
Лаццари
6
Ровелла
3
Пеллегрини
15
Весино
6
Гендузи
10
Дзакканьи
9
Педро
11
Кастелланос
4-2-4
1
Равалья
29
Де Сильвестри
17
Беукема
26
Лукуми
33
Миранда
19
Фройлер
4
Побега
9
Кастро
21
Карлссон
21
Одгор
7
Орсолини
26
Романьоли
2
Жиго
2
Жиго
26
Романьоли
11
Кастелланос
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
11
Кастелланос
9
Педро
11
Исаксен
11
Исаксен
9
Педро
15
Весино
22
Диа
22
Диа
15
Весино
10
Дзакканьи
17
Чауна
17
Чауна
10
Дзакканьи
9
Кастро
3
Хольм
3
Хольм
9
Кастро
7
Орсолини
82
Урбански
82
Урбански
7
Орсолини
19
Фройлер
80
Фаббиан
80
Фаббиан
19
Фройлер
21
Карлссон
6
Моро
6
Моро
21
Карлссон
21
Одгор
27
Даллинга
27
Даллинга
21
Одгор
Остались в запасе
Лацио
Болонья
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
14
Тижани Нослин
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
23
Никола Багнолини
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
25
Бенха Домингес
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
14
Тижани Нослин
ПВ
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
25
Бенха Домингес
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Лацио - Болонья
3
1
2
Всего ударов по воротам
13
3
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
0
Нарушения
14
14
Офсайды
2
0
Количество передач
615
266
Сейвы
1
1
Точность передач %
87
74
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
9
0
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2
0.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Болоньи», 13-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Болонья»
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Источник: «Бомбардир»