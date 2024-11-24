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  • «Лацио» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

«Лацио» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

24 ноября 2024, 21:35
Лацио
24.11.2024, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
3 : 0
Завершен
Болонья
68' С. Жиго 72' М. Дзакканьи 90+2' Ф. Деле-Баширу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Педро
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
(К) ПЗ
19
Ремо Фройлер
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
14
Тижани Нослин
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Болонья
23
Никола Багнолини
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
82
Каспер Урбански
ОП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЦП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
3-1-3-2-1
49
Проведель
34
Хила
26
Романьоли
29
Лаццари
6
Ровелла
3
Пеллегрини
15
Весино
6
Гендузи
10
Дзакканьи
9
Педро
11
Кастелланос
4-2-4
1
Равалья
29
Де Сильвестри
17
Беукема
26
Лукуми
33
Миранда
19
Фройлер
4
Побега
9
Кастро
21
Карлссон
21
Одгор
7
Орсолини
26
Романьоли
2
Жиго
2
Жиго
26
Романьоли
11
Кастелланос
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
11
Кастелланос
9
Педро
11
Исаксен
11
Исаксен
9
Педро
15
Весино
22
Диа
22
Диа
15
Весино
10
Дзакканьи
17
Чауна
17
Чауна
10
Дзакканьи
9
Кастро
3
Хольм
3
Хольм
9
Кастро
7
Орсолини
82
Урбански
82
Урбански
7
Орсолини
19
Фройлер
80
Фаббиан
80
Фаббиан
19
Фройлер
21
Карлссон
6
Моро
6
Моро
21
Карлссон
21
Одгор
27
Даллинга
27
Даллинга
21
Одгор
Остались в запасе
Лацио
Болонья
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
14
Тижани Нослин
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
23
Никола Багнолини
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
25
Бенха Домингес
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
14
Тижани Нослин
ПВ
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
25
Бенха Домингес
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Лацио - Болонья
3
1
2
Всего ударов по воротам
13
3
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
0
Нарушения
14
14
Офсайды
2
0
Количество передач
615
266
Сейвы
1
1
Точность передач %
87
74
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
9
0
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2
0.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Болоньи», 13-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Болонья»

Лацио – Болонья матч 24 ноября

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Болонья Лацио
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