Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча КНДР – Узбекистан, Квалификация ЧМ. Азия, 19 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча КНДР – Узбекистан, Квалификация ЧМ. Азия, 19 ноября 2024 года

    19 ноября на стадионе Lao National Stadium в рамках азиатской квалификации ЧМ сборная КНДР встретится с Узбекистаном. Обе команды играют с разным успехом, и Узбекистан занимает более выгодную позицию, активно борясь за выход в следующую стадию турнира.

    КНДР

    Сборная КНДР занимает 6-е место в группе, набрав всего 2 очка после пяти туров. В предыдущем матче они уступили Ирану (2:3), что продлило серию поражений команды. Чжон Иль Гван является лучшим бомбардиром КНДР с 5 голами в 8 матчах, однако общая результативность команды остается низкой. КНДР забила лишь 5 голов в последних пяти играх и пропустила 8, что говорит о нестабильной обороне.

    Последние матчи КНДР:

    • КНДР 2:3 Иран
    • Кыргызстан 1:0 КНДР
    • ОАЭ 1:1 КНДР
    • КНДР 2:2 Катар
    • Узбекистан 1:0 КНДР

    Узбекистан

    Узбекистан находится на 2-м месте с 10 очками, их шансы на выход в следующий этап значительно выше. В прошлом матче они проиграли Катару со счетом 2:3, но в целом демонстрируют стабильную игру, особенно в обороне. Команда возглавляется Эльдором Шомуродовым, который забил 4 мяча в 11 матчах. В последних пяти играх Узбекистан забил 7 голов и пропустил 5, что демонстрирует баланс между атакой и защитой.

    Последние матчи Узбекистана:

    • Катар 3:2 Узбекистан
    • Узбекистан 1:0 ОАЭ
    • Узбекистан 0:0 Иран
    • Кыргызстан 2:3 Узбекистан
    • Узбекистан 1:0 КНДР

    Личные встречи

    Узбекистан имеет преимущество в личных встречах: команда выиграла последние четыре матча, не пропустив ни одного гола. Это говорит о стойкой обороне Узбекистана в играх с КНДР и об их способности контролировать соперника.

    Последние личные встречи:

    • Узбекистан 1:0 КНДР (Квалификация ЧМ. Азия, 05.09.2024)
    • Узбекистан 4:0 КНДР (Товарищеский матч, 07.06.2019)
    • Узбекистан 2:0 КНДР (Товарищеский матч, 13.10.2018)
    • Узбекистан 3:1 КНДР (Квалификация ЧМ. Азия, 12.11.2015)

    Статистика

    КНДР:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • КНДР не может выиграть в 5 последних матчах.

    Узбекистан:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Узбекистан не проигрывает в 8 из 10 последних матчей.

    Прогноз на матч КНДР – Узбекистан

    Учитывая форму и текущие показатели, Узбекистан выглядит сильнее, особенно в обороне, что делает их фаворитом встречи. КНДР может встретить трудности при попытках преодолеть оборону Узбекистана, который нацелен на удержание второго места в группе. Ожидается, что Узбекистан возьмет игру под контроль и одержит победу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Узбекистана – коэффициент 1.75
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа Узбекистана за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – победа Узбекистана со счетом 1:0, что соответствует их недавним результатам и уровню игры КНДР.

    Рекомендация: 1:0 в пользу Узбекистана за коэффициент 6.50.

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Новости по теме
    Отбор ЧМ-2026. Гол Файзуллаева принес Узбекистану гостевую победу над Северной Кореей (1:0) 3
    КНДР – Узбекистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.11.2024 12:01
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 