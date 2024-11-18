19 ноября на стадионе Lao National Stadium в рамках азиатской квалификации ЧМ сборная КНДР встретится с Узбекистаном. Обе команды играют с разным успехом, и Узбекистан занимает более выгодную позицию, активно борясь за выход в следующую стадию турнира.

КНДР

Сборная КНДР занимает 6-е место в группе, набрав всего 2 очка после пяти туров. В предыдущем матче они уступили Ирану (2:3), что продлило серию поражений команды. Чжон Иль Гван является лучшим бомбардиром КНДР с 5 голами в 8 матчах, однако общая результативность команды остается низкой. КНДР забила лишь 5 голов в последних пяти играх и пропустила 8, что говорит о нестабильной обороне.

Последние матчи КНДР:

КНДР 2:3 Иран

Кыргызстан 1:0 КНДР

ОАЭ 1:1 КНДР

КНДР 2:2 Катар

Узбекистан 1:0 КНДР

Узбекистан

Узбекистан находится на 2-м месте с 10 очками, их шансы на выход в следующий этап значительно выше. В прошлом матче они проиграли Катару со счетом 2:3, но в целом демонстрируют стабильную игру, особенно в обороне. Команда возглавляется Эльдором Шомуродовым, который забил 4 мяча в 11 матчах. В последних пяти играх Узбекистан забил 7 голов и пропустил 5, что демонстрирует баланс между атакой и защитой.

Последние матчи Узбекистана:

Катар 3:2 Узбекистан

Узбекистан 1:0 ОАЭ

Узбекистан 0:0 Иран

Кыргызстан 2:3 Узбекистан

Узбекистан 1:0 КНДР

Личные встречи

Узбекистан имеет преимущество в личных встречах: команда выиграла последние четыре матча, не пропустив ни одного гола. Это говорит о стойкой обороне Узбекистана в играх с КНДР и об их способности контролировать соперника.

Последние личные встречи:

Узбекистан 1:0 КНДР (Квалификация ЧМ. Азия, 05.09.2024)

Узбекистан 4:0 КНДР (Товарищеский матч, 07.06.2019)

Узбекистан 2:0 КНДР (Товарищеский матч, 13.10.2018)

Узбекистан 3:1 КНДР (Квалификация ЧМ. Азия, 12.11.2015)

Статистика

КНДР:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

КНДР не может выиграть в 5 последних матчах.

Узбекистан:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Узбекистан не проигрывает в 8 из 10 последних матчей.

Прогноз на матч КНДР – Узбекистан

Учитывая форму и текущие показатели, Узбекистан выглядит сильнее, особенно в обороне, что делает их фаворитом встречи. КНДР может встретить трудности при попытках преодолеть оборону Узбекистана, который нацелен на удержание второго места в группе. Ожидается, что Узбекистан возьмет игру под контроль и одержит победу.

Рекомендации для ставок:

Победа Узбекистана – коэффициент 1.75

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа Узбекистана за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – победа Узбекистана со счетом 1:0, что соответствует их недавним результатам и уровню игры КНДР.

Рекомендация: 1:0 в пользу Узбекистана за коэффициент 6.50.

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