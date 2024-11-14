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    • Черчесов ответил на вопрос о матче сборных России и Казахстана

    Черчесов ответил на вопрос о матче сборных России и Казахстана

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, есть ли в планах игра со сборной России.

    «Мы ждем жеребьевку квалификации к чемпионату мира, чтобы посмотреть, в каких датах мы будем играть. Я тренер сборной Казахстана, и у меня нет никаких хотелок.

    Игра против сборной России была бы интересна и нам, и им. Если будет такая возможность, почему бы и нет? Это надо смотреть.

    Ни с кем не разговаривал на эту тему», – заявил Черчесов.

    • Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
    • Сборная в 2024 году провела только 3 матча, еще 2 должна сыграть в ноябре – против Брунея и Сирии.
    • Черчесов возглавлял российскую национальную команду с 2016 по 2021 год.

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    Источник: Sports.kz

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    14.11.2024 23:11
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