9 ноября на стадионе «Фолмер AMEX Стэдиум» «Брайтон» примет «Манчестер Сити» в рамках 11-го тура Премьер-лиги. Обе команды демонстрируют атакующий стиль игры, поэтому матч обещает быть насыщенным и результативным.

«Брайтон»

«Брайтон» занимает 8-е место в Премьер-лиге с 16 очками и отличается яркой игрой в атаке, забивая в каждом из последних шести матчей. Лидер нападения Дэнни Уэлбек забил 6 голов в 12 играх, и его влияние на результат команды очевидно. Однако команда также демонстрирует слабую оборону, пропустив 9 голов за последние пять матчей. На домашнем поле «Брайтон» выглядит стабильно и имеет мощный атакующий потенциал.

Последние матчи «Брайтона»:

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» идет на 2-м месте с 23 очками и переживает непростой период, проиграв три последних выездных матча во всех турнирах. Однако команда остается самой результативной в лиге благодаря Эрлингу Холанду, который забил 14 голов в 15 играх. Несмотря на результативность, «Сити» испытывает проблемы в защите, пропустив 8 голов за последние пять игр. Эта нестабильность обороны может стать ключевым фактором в предстоящем матче.

Последние матчи «Манчестер Сити»:

Личные встречи

В последних встречах «Манчестер Сити» неизменно демонстрирует свое превосходство, выиграв 6 из 8 последних матчей с «Брайтоном». Но в этом сезоне оборона «Сити» показывает нестабильность, и это может дать шанс «Брайтону» прервать серию неудач против этого соперника.

Последние встречи:

«Брайтон» 0:4 «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» 2:1 «Брайтон»

«Брайтон» 1:1 «Манчестер Сити»

Статистика

«Брайтон»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Серия матчей с забитыми голами: 6 матчей подряд

«Манчестер Сити»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Серия матчей с забитыми голами: 11 матчей подряд

Прогноз на матч «Брайтон» – «Манчестер Сити»

Ожидается, что матч будет результативным, так как обе команды сильны в атаке, но испытывают сложности в обороне. «Манчестер Сити» по-прежнему является фаворитом, но с учетом нестабильности их защиты и выездных неудач, «Брайтон» может рассчитывать на забитый гол.

Рекомендации для ставок:

Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Манчестер Сити» за коэффициент 1.70.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится результативная победа гостей.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Манчестер Сити» за 10.00.

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!