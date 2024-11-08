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    • Прогноз на точный счет матча «Брайтон» – «Манчестер Сити», Премьер-лига, 9 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Брайтон» – «Манчестер Сити», Премьер-лига, 9 ноября 2024 года

    9 ноября на стадионе «Фолмер AMEX Стэдиум» «Брайтон» примет «Манчестер Сити» в рамках 11-го тура Премьер-лиги. Обе команды демонстрируют атакующий стиль игры, поэтому матч обещает быть насыщенным и результативным.

    «Брайтон»

    «Брайтон» занимает 8-е место в Премьер-лиге с 16 очками и отличается яркой игрой в атаке, забивая в каждом из последних шести матчей. Лидер нападения Дэнни Уэлбек забил 6 голов в 12 играх, и его влияние на результат команды очевидно. Однако команда также демонстрирует слабую оборону, пропустив 9 голов за последние пять матчей. На домашнем поле «Брайтон» выглядит стабильно и имеет мощный атакующий потенциал.

    Последние матчи «Брайтона»:

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» идет на 2-м месте с 23 очками и переживает непростой период, проиграв три последних выездных матча во всех турнирах. Однако команда остается самой результативной в лиге благодаря Эрлингу Холанду, который забил 14 голов в 15 играх. Несмотря на результативность, «Сити» испытывает проблемы в защите, пропустив 8 голов за последние пять игр. Эта нестабильность обороны может стать ключевым фактором в предстоящем матче.

    Последние матчи «Манчестер Сити»:

    Личные встречи

    В последних встречах «Манчестер Сити» неизменно демонстрирует свое превосходство, выиграв 6 из 8 последних матчей с «Брайтоном». Но в этом сезоне оборона «Сити» показывает нестабильность, и это может дать шанс «Брайтону» прервать серию неудач против этого соперника.

    Последние встречи:

    • «Брайтон» 0:4 «Манчестер Сити»
    • «Манчестер Сити» 2:1 «Брайтон»
    • «Брайтон» 1:1 «Манчестер Сити»

    Статистика

    «Брайтон»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Серия матчей с забитыми голами: 6 матчей подряд

    «Манчестер Сити»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия матчей с забитыми голами: 11 матчей подряд

    Прогноз на матч «Брайтон» – «Манчестер Сити»

    Ожидается, что матч будет результативным, так как обе команды сильны в атаке, но испытывают сложности в обороне. «Манчестер Сити» по-прежнему является фаворитом, но с учетом нестабильности их защиты и выездных неудач, «Брайтон» может рассчитывать на забитый гол.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Манчестер Сити» за коэффициент 1.70.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится результативная победа гостей.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Манчестер Сити» за 10.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2024 10:38
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