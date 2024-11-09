09.11.2024, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Брайтон
Брайтон
4-1-1-2-2
1
Вербрюгген
2
Эступиньян
6
ван Хеке
44
Игор
34
Велтман
8
Хиншелвуд
26
Аяри
22
Митома
7
Адингра
18
Уэлбек
10
Рюттер
4-3-2-1
31
Эдерсон
2
Уокер
22
Симпсон-Пьюзи
24
Гвардиол
82
Льюис
27
Нуньес
8
Ковачич
20
Гюндоган
22
Савиньо
47
Фоден
9
Холанд
22
Митома
7
Модер
7
Модер
22
Митома
26
Аяри
20
Балеба
20
Балеба
26
Аяри
8
Хиншелвуд
33
О'Райли
33
О'Райли
8
Хиншелвуд
10
Рюттер
10
Груда
10
Груда
10
Рюттер
7
Адингра
9
Педро
9
Педро
7
Адингра
22
Савиньо
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
22
Савиньо
20
Гюндоган
20
Силва
20
Силва
20
Гюндоган
Остались в запасе
Брайтон
Манчестер Сити
23
Джейсон Стил
ВР
27
Матс Виффер
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
27
Матс Виффер
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Брайтон - Манчестер Сити
3
3
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
0
4
Нарушения
12
10
Офсайды
3
1
Количество передач
419
643
Сейвы
5
2
Точность передач %
87
89
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
2.26
2.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» – «Манчестер Сити», 11-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября 2024 в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»