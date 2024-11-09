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  • «Брайтон» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

«Брайтон» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

9 ноября 2024, 19:20
Брайтон
09.11.2024, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Сити
78' Ж. Педро 83' М. О'Райли
23' Э. Холанд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
22
Каору Митома
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
26
Ясин Аяри
ЦП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
(К) ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
2
Кайл Уокер
(К) ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
22
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
7
Якуб Модер
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
10
Брайан Груда
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
33
Нико О'Райли
АП
4-1-1-2-2
1
Вербрюгген
2
Эступиньян
6
ван Хеке
44
Игор
34
Велтман
8
Хиншелвуд
26
Аяри
22
Митома
7
Адингра
18
Уэлбек
10
Рюттер
4-3-2-1
31
Эдерсон
2
Уокер
22
Симпсон-Пьюзи
24
Гвардиол
82
Льюис
27
Нуньес
8
Ковачич
20
Гюндоган
22
Савиньо
47
Фоден
9
Холанд
22
Митома
7
Модер
7
Модер
22
Митома
26
Аяри
20
Балеба
20
Балеба
26
Аяри
8
Хиншелвуд
33
О'Райли
33
О'Райли
8
Хиншелвуд
10
Рюттер
10
Груда
10
Груда
10
Рюттер
7
Адингра
9
Педро
9
Педро
7
Адингра
22
Савиньо
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
22
Савиньо
20
Гюндоган
20
Силва
20
Силва
20
Гюндоган
Остались в запасе
Брайтон
Манчестер Сити
23
Джейсон Стил
ВР
27
Матс Виффер
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
27
Матс Виффер
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Брайтон - Манчестер Сити
3
3
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
0
4
Нарушения
12
10
Офсайды
3
1
Количество передач
419
643
Сейвы
5
2
Точность передач %
87
89
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
2.26
2.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон»«Манчестер Сити», 11-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября 2024 в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон» – «Манчестер Сити»

«Брайтон» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Брайтон
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