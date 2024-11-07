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    • Лига Европы. «Галатасарай» обыграл «Тоттенхэм» благодаря дублю Осимхена, «Рома» упустила победу, Хайкин дважды пропустил от «Карабаха»

    Лига Европы. «Галатасарай» обыграл «Тоттенхэм» благодаря дублю Осимхена, «Рома» упустила победу, Хайкин дважды пропустил от «Карабаха»

    Завершились несколько матчей 4-го тура общего этапа Лиги Европы-2024/25.

    «Галатасарай» дома справился с «Тоттенхэмом» – 3:2. В активе Виктора Осимхена дубль из голов, Дриса Мертенса – из ассистов.

    «Юнион СЖ» и «Рома» поделили очки в Бельгии. Гости вели в счете, но не удержали победу.

    «Буде-Глимт» на своем поле проиграл «Карабаху». Никита Хайкин провел полную встречу и пропустил два гола.

    Лига Европы. Общий этап. 3-й тур

    Галатасарай (Турция) – Тоттенхэм (Англия) – 3:2 (3:1)

    Голы: 1:0 – Акгюн, 6; 1:1 – Лэнкшир, 18; 2:1 – Осимхен, 31; 3:1 – Осимхен, 39; 3:2 – Соланке, 69.

    Удаление: нет – Лэнкшир, 60.

    Юнион СЖ (Бельгия) – Рома (Италия) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Манчини, 62; 1:1 – Мак Аллистер, 77.

    Буде-Глимт (Норвегия) – Карабах (Азербайджан) – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Байрамов, 22; 1:1 – Берг, 41; 1:2 – Алмейда, 69.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.11.2024 22:44
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