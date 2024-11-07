Лига Европы. «Галатасарай» обыграл «Тоттенхэм» благодаря дублю Осимхена, «Рома» упустила победу, Хайкин дважды пропустил от «Карабаха»

Завершились несколько матчей 4-го тура общего этапа Лиги Европы-2024/25.

«Галатасарай» дома справился с «Тоттенхэмом» – 3:2. В активе Виктора Осимхена дубль из голов, Дриса Мертенса – из ассистов.

«Юнион СЖ» и «Рома» поделили очки в Бельгии. Гости вели в счете, но не удержали победу.

«Буде-Глимт» на своем поле проиграл «Карабаху». Никита Хайкин провел полную встречу и пропустил два гола.

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур

Галатасарай (Турция) – Тоттенхэм (Англия) – 3:2 (3:1)

Голы: 1:0 – Акгюн, 6; 1:1 – Лэнкшир, 18; 2:1 – Осимхен, 31; 3:1 – Осимхен, 39; 3:2 – Соланке, 69.

Удаление: нет – Лэнкшир, 60.

Юнион СЖ (Бельгия) – Рома (Италия) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Манчини, 62; 1:1 – Мак Аллистер, 77.

Буде-Глимт (Норвегия) – Карабах (Азербайджан) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Байрамов, 22; 1:1 – Берг, 41; 1:2 – Алмейда, 69.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов