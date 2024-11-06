7 ноября на стадионе «Зимбру» «Петрокуб» примет «Рапид» в рамках третьего тура Лиги Конференций. Обе команды продемонстрировали крепкую игру на старте турнира, но пока показывают довольно скромные результаты в атаке.

«Петрокуб»

В последних матчах «Петрокуб» продемонстрировал стабильность в обороне, пропустив всего 4 мяча за 5 игр, однако атакующая эффективность оставляет желать лучшего – лишь 4 гола за тот же период. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, но испытывает сложности в атаке против сильных соперников. В игре против «Рапида» хозяева, вероятно, сделают акцент на защиту, рассчитывая на быстрые контратаки.

Последние матчи «Петрокуба»:

Спартаний 1:1 «Петрокуб» (Национальный дивизион)

Милсами 0:2 «Петрокуб» (Национальный дивизион)

Дачия Буюкань 0:0 «Петрокуб» (Национальный дивизион)

«Ягеллония» 2:0 «Петрокуб» (Лига Конференций)

«Петрокуб» 1:1 Шериф (Национальный дивизион)

«Рапид»

«Рапид» также имеет проблемы с атакой, хотя и стабильно забивает, имея показатель в 1.2 гола за игру. Последние игры команды показывают, что «Рапид» также делает ставку на оборонительный футбол и не пропускает много – лишь 5 мячей за 5 матчей. В то же время «Рапид» не проигрывает в 13 из 15 последних матчей и продолжает забивать, несмотря на минимальные победы, как, например, над «Ноа» (1:0).

Последние матчи «Рапида»:

Штурм 1:1 «Рапид» (Бундеслига)

Stripfing 2:1 «Рапид» (Национальный кубок)

ГАК 1:1 «Рапид» (Бундеслига)

«Рапид» 1:0 Ноа (Лига Конференций)

«Рапид» 2:1 Хартберг (Бундеслига)

Личные встречи

Команды ранее не встречались, что добавляет элемент непредсказуемости в эту игру. Обе команды будут играть аккуратно, изучая слабости друг друга.

Статистика

«Петрокуб»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

«Рапид»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей

Прогноз на матч «Петрокуб» – «Рапид»

Судя по текущей форме обеих команд, можно ожидать осторожного футбола с акцентом на надежность обороны. «Рапид», обладая более стабильной атакой и хорошей серией в турнире, является фаворитом. «Петрокуб» же, играя дома, постарается избежать рисков и сосредоточиться на защите, ожидая шанса на контратаке.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Победа «Рапида» с форой (0) – коэффициент 1.65

Рекомендация: Победа «Рапида» с форой (0) за коэффициент 1.65

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Рапида» 1:0, так как обе команды будут стремиться избежать ошибок, но гости выглядят чуть увереннее в атаке.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Рапида» за коэффициент 6.50

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!