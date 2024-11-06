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    • Прогноз на точный счет матча «Лацио» – «Порту», Лига Европы, 7 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Лацио» – «Порту», Лига Европы, 7 ноября 2024 года

    7 ноября на Олимпийском стадионе в Риме итальянский «Лацио» встретится с португальским «Порту» в рамках 4-го тура Лиги Европы. Обе команды находятся на высоких позициях в своих группах, и эта игра обещает стать важным шагом к выходу в плей-офф.

    «Лацио»

    «Лацио» лидирует в своей группе с 9 очками и занимает 1-е место после трех туров. В предыдущей игре турнира они одержали уверенную победу над «Твенте» со счетом 2:0. Валентин Кастельянос является основным бомбардиром команды, забив 7 голов в 13 матчах. В последних пяти матчах «Лацио» показал хорошую результативность, забив 12 голов и пропустив всего 3. Команда активно атакует, но также демонстрирует уверенность в обороне, особенно на домашнем поле, что придаст им уверенность в этой встрече.

    Последние матчи «Лацио»:

    «Порту»

    «Порту» занимает 15-е место с 4 очками после трех туров. В своей последней игре Лиги Европы они обыграли «Хоффенхайм» (2:0), продемонстрировав отличную форму. Вендерсон Галено – главный бомбардир команды с 11 голами в 15 матчах. Команда не пропустила ни одного мяча в последних пяти играх, что говорит о надежной обороне. «Порту» стабильно забивает, имея средний показатель 3.2 гола за матч в последних пяти играх. Команда выиграла последние шесть матчей, что подчеркивает их прекрасную форму.

    Последние матчи «Порту»:

    • «Порту» 4:0 «Эшторил» (Примейра)
    • «Порту» 2:0 «Морейренсе» (Кубок лиги)
    • «АВС» 0:5 «Порту» (Примейра)
    • «Порту» 2:0 «Хоффенхайм» (Лига Европы)
    • «Синтренсе» 0:3 «Порту» (Кубок)

    Личные встречи

    Команды встречались несколько раз в прошлых розыгрышах Лиги Европы, и матчи показали борьбу с упором на результативную игру. В сезоне 2021/22 обе команды сыграли результативные встречи: «Порту» выиграл дома (2:1), а в ответной встрече была зафиксирована ничья (2:2) на поле «Лацио». Эти матчи подчеркивают равенство команд и их способность создавать моменты у ворот друг друга.

    Статистика

    «Лацио»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Серия побед в Лиге Европы: 3 матча

    «Порту»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.20, пропускает – 0.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 16
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 0
    • Серия побед: 6 матчей подряд

    Прогноз на матч «Лацио» – «Порту»

    Игра обещает быть напряженной и результативной, так как обе команды находятся в отличной форме и показывают высокую результативность. «Лацио» воспользуется преимуществом своего поля, но «Порту» также привезет мощную атаку и уверенную защиту. Ожидается борьба в центре поля и обмен голами. Вероятно, «Порту» сможет навязать свою игру в контратаках, в то время как «Лацио» сделает ставку на прессинг и доминирование.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Ничья – коэффициент 3.40

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный результат – ничья 2:2, учитывая атакующий потенциал обеих команд и их высокие показатели в последних играх.

    Рекомендация: Ничья 2:2 за коэффициент 9.50

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.11.2024 10:29
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