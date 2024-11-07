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  • «Лацио» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

«Лацио» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

7 ноября 2024, 21:50
Лацио
07.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
2 : 1
Завершен
Порту
45+5' А. Романьоли 90+2' Педро
66' С. Эустакиу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Педро
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Порту
99
Диогу Кошта
(К) ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
52
Мартим Фернандеш
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
22
Алан Варела
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Саму Омородион
ЦФ
10
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
15
Vasco Sousa
ЦП
86
Родригу Мора
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
4-2-2-2
35
Мандас
17
Тавареш
2
Жиго
26
Романьоли
77
Марушич
6
Гендузи
15
Весино
10
Дзакканьи
9
Педро
11
Кастелланос
17
Чауна
4-2-1-1-2
99
Кошта
52
Фернандеш
18
Перес
35
Джало
74
Моура
22
Варела
46
Эустакиу
20
Виейра
13
Галено
10
Намасо
9
Омородион
2
Жиго
34
Хила
34
Хила
2
Жиго
17
Тавареш
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
17
Тавареш
17
Чауна
6
Ровелла
6
Ровелла
17
Чауна
10
Дзакканьи
11
Исаксен
11
Исаксен
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
22
Диа
22
Диа
11
Кастелланос
52
Фернандеш
17
Мариу
17
Мариу
52
Фернандеш
22
Варела
6
Гонсалес
6
Гонсалес
22
Варела
20
Виейра
10
Франку
10
Франку
20
Виейра
Остались в запасе
Лацио
Порту
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
14
Клаудио Рамос
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
15
Vasco Sousa
ЦП
86
Родригу Мора
ЦП
11
Пепе
ЛВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
15
Vasco Sousa
ЦП
86
Родригу Мора
ЦП
11
Пепе
ЛВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Витор Бруну
Статистика матча Лацио - Порту
3
4
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
16
Офсайды
1
2
Количество передач
411
451
Сейвы
1
3
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.35
0.56

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Порту», 4-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Порту»

«Лацио» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Порту Лацио
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