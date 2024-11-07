07.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы, 4 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
4-2-2-2
35
Мандас
17
Тавареш
2
Жиго
26
Романьоли
77
Марушич
6
Гендузи
15
Весино
10
Дзакканьи
9
Педро
11
Кастелланос
17
Чауна
4-2-1-1-2
99
Кошта
52
Фернандеш
18
Перес
35
Джало
74
Моура
22
Варела
46
Эустакиу
20
Виейра
13
Галено
10
Намасо
9
Омородион
2
Жиго
34
Хила
34
Хила
2
Жиго
17
Тавареш
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
17
Тавареш
17
Чауна
6
Ровелла
6
Ровелла
17
Чауна
10
Дзакканьи
11
Исаксен
11
Исаксен
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
22
Диа
22
Диа
11
Кастелланос
52
Фернандеш
17
Мариу
17
Мариу
52
Фернандеш
22
Варела
6
Гонсалес
6
Гонсалес
22
Варела
20
Виейра
10
Франку
10
Франку
20
Виейра
Остались в запасе
Лацио
Порту
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
14
Клаудио Рамос
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
15
Vasco Sousa
ЦП
86
Родригу Мора
ЦП
11
Пепе
ЛВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
15
Vasco Sousa
ЦП
86
Родригу Мора
ЦП
11
Пепе
ЛВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Витор Бруну
Статистика матча Лацио - Порту
3
4
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
16
Офсайды
1
2
Количество передач
411
451
Сейвы
1
3
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.35
0.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Порту», 4-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Порту»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»