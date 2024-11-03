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    • Прогноз на точный счет матча «Оболонь» – «Верес», Премьер-лига, 4 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Оболонь» – «Верес», Премьер-лига, 4 ноября 2024 года

    4 ноября на стадионе «Оболонь-Арена» состоится матч 12-го тура чемпионата Украины, в котором «Оболонь» примет «Верес». Команды подходят к этому противостоянию с разной мотивацией и текущей формой.

    «Оболонь»

    «Оболонь» переживает трудный период, занимая 15-е место с 5 очками после 11 туров. Команда проигрывает в трeх последних матчах Премьер-лиги и пропускает в шести играх подряд. Лучший бомбардир клуба Олег Слободян забил 2 гола в последних 5 матчах, что подчeркивает проблемы с результативностью. В последних пяти играх «Оболонь» забила всего 4 гола и пропустила 10, что делает их оборону уязвимой.

    Последние матчи «Оболони»:

    «Верес»

    «Верес» выглядит более стабильно, занимая 11-е место с 11 очками. Команда не проигрывает в пяти последних матчах Премьер-лиги, хотя и пропускает в последних восьми играх подряд. Лучший бомбардир, Николай Гайдучик, отметился 3 голами в 12 матчах. В последних пяти играх «Верес» забил 8 голов и пропустил 6, что говорит о хорошей атакующей активности, но уязвимости в защите.

    Последние матчи «Вереса»:

    • «Верес» 2:1 «Оболонь» (Кубок)
    • «Верес» 2:2 «Ворскла»
    • «Черноморец Одесса» 1:1 «Верес»
    • «Полесье» 0:0 «Верес» (товарищеский матч)
    • «Верес» 2:1 «Заря»

    Личные встречи

    «Верес» имеет статистическое преимущество в последних матчах против «Оболони», выиграв 6 из 7 последних встреч. Последняя их встреча завершилась победой «Вереса» со счeтом 2:1 в Кубке, что может морально мотивировать команду на повторение успеха.

    Последние встречи:

    • «Верес» 2:1 «Оболонь» (2024)
    • «Оболонь» 5:2 «Верес» (товарищеский матч, 2024)
    • «Верес» 3:0 «Оболонь» (2024)

    Статистика

    «Оболонь»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
    • Серия поражений: 3 матча подряд

    «Верес»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия без поражений: 5 матчей

    Прогноз на матч «Оболонь» – «Верес»

    С учeтом текущей формы и статистики, «Верес» выглядит фаворитом встречи, особенно с учeтом их стабильных результатов в последних матчах. «Оболонь» борется с проблемами в обороне и будет пытаться использовать домашнее поле, но атака гостей способна нанести им серьeзные проблемы.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Вереса» – коэффициент 2.30
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Вереса» за коэффициент 9.00.

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    «Оболонь» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2024 10:41
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