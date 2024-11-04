Составы команд
Оболонь
Оболонь
4-1-2-2-1
1
Федоривский
95
Стасюк
5
Курко
2
Карась
55
Суханов
5
Приймак
10
Слободян
17
Черненко
25
Груша
11
Грисьо
13
Мединский
3-2-2-2
23
3
Вовченко
33
Гончаренко
5
Шевченко
7
Степанюк
29
Кучеров
8
Сикейра
77
Шарай
99
Мрвальевич
27
Куция
5
Курко
44
Витенчук
44
Витенчук
5
Курко
11
Грисьо
7
Близниченко
7
Близниченко
11
Грисьо
10
Слободян
77
Бычек
77
Бычек
10
Слободян
8
Сикейра
8
Кльоц
8
Кльоц
8
Сикейра
7
Степанюк
27
27
7
Степанюк
77
Шарай
11
Дахновский
11
Дахновский
77
Шарай
Кампос
90
90
Кампос
Остались в запасе
Оболонь
Верес
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Оболонь - Верес
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Вереса», 12-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Верес»
- Прямой эфир матча будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»