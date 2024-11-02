3 ноября на стадионе «Боруссия-Парк» состоится встреча между «Боруссией» М и «Вердером» в рамках 9-го тура Бундеслиги. Оба клуба находятся в поиске стабильности и постараются набрать очки в этой важной игре.
«Боруссия» М
«Боруссия» М располагается на 11-й позиции с 10 очками и стремится улучшить результаты. Команда регулярно забивает, что подтверждается серией из 4 матчей с голами в Бундеслиге. Тим Кляйндинст продолжает быть ключевым игроком, забив уже 6 мячей. Однако оборона «Боруссии» остается уязвимой – команда пропустила 7 голов в последних пяти встречах.
Последние матчи «Боруссии» М:
- «Айнтрахт» Ф 2:1 «Боруссия» М (Кубок)
- «Майнц» 1:1 «Боруссия» М
- «Боруссия» М 3:2 «Хайденхайм»
- «Аугсбург» 2:1 «Боруссия» М
- Товарищеский матч: «Ферль» 0:5 «Боруссия» М
«Вердер»
«Вердер» занимает 9-е место с 12 очками. Команда демонстрирует уверенность в атаке, забив 11 голов в последних пяти матчах. Марвин Дукш возглавляет линию нападения, уже записав на свой счет 4 гола в сезоне. Однако защита «Вердера» тоже не безупречна – 8 пропущенных мячей за тот же период.
Последние матчи «Вердера»:
- «Падерборн» 0:1 «Вердер» (Кубок)
- «Вердер» 2:2 «Байер»
- «Вольфсбург» 2:4 «Вердер»
- «Вердер» 0:1 «Фрайбург»
- «Хоффенхайм» 3:4 «Вердер»
Личные встречи
В предыдущих очных встречах команды часто играли результативно. «Вердер» не проигрывает в последних 5 матчах против «Боруссии» М, и матчи между этими клубами нередко заканчиваются ничьими.
Последние встречи:
- «Вердер» 2:2 «Боруссия» М (2024)
- «Боруссия» М 2:2 «Вердер» (2023)
- Товарищеский матч: «Боруссия» М 0:1 «Вердер» (2023)
Статистика
«Боруссия» М:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 11
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
«Вердер»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 11
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
Прогноз на матч «Боруссия» М – «Вердер»
Ожидается, что обе команды покажут атакующий футбол с учетом статистики забитых и пропущенных голов. Однако, несмотря на слабость обороны, обе команды имеют шансы на взятие ворот.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Ничья – коэффициент 3.50
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.
Прогноз на точный счет
Ожидается ничейный результат с обилием голов, учитывая уязвимость обороны обеих команд.
Рекомендация: 2:2 за коэффициент 12.00.