3 ноября на стадионе «Боруссия-Парк» состоится встреча между «Боруссией» М и «Вердером» в рамках 9-го тура Бундеслиги. Оба клуба находятся в поиске стабильности и постараются набрать очки в этой важной игре.

«Боруссия» М

«Боруссия» М располагается на 11-й позиции с 10 очками и стремится улучшить результаты. Команда регулярно забивает, что подтверждается серией из 4 матчей с голами в Бундеслиге. Тим Кляйндинст продолжает быть ключевым игроком, забив уже 6 мячей. Однако оборона «Боруссии» остается уязвимой – команда пропустила 7 голов в последних пяти встречах.

Последние матчи «Боруссии» М:

«Айнтрахт» Ф 2:1 «Боруссия» М (Кубок)

«Майнц» 1:1 «Боруссия» М

«Боруссия» М 3:2 «Хайденхайм»

«Аугсбург» 2:1 «Боруссия» М

Товарищеский матч: «Ферль» 0:5 «Боруссия» М

«Вердер»

«Вердер» занимает 9-е место с 12 очками. Команда демонстрирует уверенность в атаке, забив 11 голов в последних пяти матчах. Марвин Дукш возглавляет линию нападения, уже записав на свой счет 4 гола в сезоне. Однако защита «Вердера» тоже не безупречна – 8 пропущенных мячей за тот же период.

Последние матчи «Вердера»:

Личные встречи

В предыдущих очных встречах команды часто играли результативно. «Вердер» не проигрывает в последних 5 матчах против «Боруссии» М, и матчи между этими клубами нередко заканчиваются ничьими.

Последние встречи:

«Вердер» 2:2 «Боруссия» М (2024)

«Боруссия» М 2:2 «Вердер» (2023)

Товарищеский матч: «Боруссия» М 0:1 «Вердер» (2023)

Статистика

«Боруссия» М:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

«Вердер»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Прогноз на матч «Боруссия» М – «Вердер»

Ожидается, что обе команды покажут атакующий футбол с учетом статистики забитых и пропущенных голов. Однако, несмотря на слабость обороны, обе команды имеют шансы на взятие ворот.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Ничья – коэффициент 3.50

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.

Прогноз на точный счет

Ожидается ничейный результат с обилием голов, учитывая уязвимость обороны обеих команд.

Рекомендация: 2:2 за коэффициент 12.00.