Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Боруссия» М – «Вердер», Бундеслига, 3 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Боруссия» М – «Вердер», Бундеслига, 3 ноября 2024 года

    3 ноября на стадионе «Боруссия-Парк» состоится встреча между «Боруссией» М и «Вердером» в рамках 9-го тура Бундеслиги. Оба клуба находятся в поиске стабильности и постараются набрать очки в этой важной игре.

    «Боруссия» М

    «Боруссия» М располагается на 11-й позиции с 10 очками и стремится улучшить результаты. Команда регулярно забивает, что подтверждается серией из 4 матчей с голами в Бундеслиге. Тим Кляйндинст продолжает быть ключевым игроком, забив уже 6 мячей. Однако оборона «Боруссии» остается уязвимой – команда пропустила 7 голов в последних пяти встречах.

    Последние матчи «Боруссии» М:

    «Вердер»

    «Вердер» занимает 9-е место с 12 очками. Команда демонстрирует уверенность в атаке, забив 11 голов в последних пяти матчах. Марвин Дукш возглавляет линию нападения, уже записав на свой счет 4 гола в сезоне. Однако защита «Вердера» тоже не безупречна – 8 пропущенных мячей за тот же период.

    Последние матчи «Вердера»:

    Личные встречи

    В предыдущих очных встречах команды часто играли результативно. «Вердер» не проигрывает в последних 5 матчах против «Боруссии» М, и матчи между этими клубами нередко заканчиваются ничьими.

    Последние встречи:

    • «Вердер» 2:2 «Боруссия» М (2024)
    • «Боруссия» М 2:2 «Вердер» (2023)
    • Товарищеский матч: «Боруссия» М 0:1 «Вердер» (2023)

    Статистика

    «Боруссия» М:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    «Вердер»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    Прогноз на матч «Боруссия» М – «Вердер»

    Ожидается, что обе команды покажут атакующий футбол с учетом статистики забитых и пропущенных голов. Однако, несмотря на слабость обороны, обе команды имеют шансы на взятие ворот.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Ничья – коэффициент 3.50

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.

    Прогноз на точный счет

    Ожидается ничейный результат с обилием голов, учитывая уязвимость обороны обеих команд.

    Рекомендация: 2:2 за коэффициент 12.00.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2024 11:08
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 