2 ноября на стадионе «Украина» состоится встреча в рамках 12-го тура Премьер-лиги Украины между «Карпатами» и «Левым берегом». Обе команды намерены улучшить свои позиции в турнире, и нас ожидает интересное противостояние с упором на оборону.

«Карпаты»

«Карпаты» подходят к матчу, находясь в хорошей форме: команда не проигрывает в трех последних матчах и держит свои ворота на замке. Они занимают 8-е место с 15 очками, что отражает их стабильность в этом сезоне. В атаке «Карпаты» полагаются на лучшего бомбардира Амбросия Чачуа, который забил 4 гола в 12 матчах. Однако команда показывает довольно сдержанную результативность, забив всего 3 гола в последних 5 играх. Их защита работает на высоком уровне, что подтверждается всего 4 пропущенными мячами за тот же период.

Последние матчи «Карпат»:

«Левый берег»

«Левый берег» находится на 14-й позиции с 8 очками и переживает тяжелые времена, не побеждая уже в семи матчах подряд. Команда испытывает трудности в атаке, забив лишь один гол за весь сезон, и этот показатель отражает их нестабильность. В последних 5 матчах «Левый берег» так и не смог поразить ворота соперников, что подчеркивает их проблемы в нападении. Несмотря на это, защита команды также работает слабо, пропуская 7 голов за последние 5 игр, что не внушает уверенности перед предстоящей встречей.

Последние матчи «Левого берега»:

Личные встречи

«Карпаты» имеют положительную статистику против «Левого берега», не проигрывая в последних трех очных матчах и чаще забивая в ворота этого соперника. В прошлом сезоне они победили на выезде и сыграли результативную ничью на своем поле, что дает им психологическое преимущество перед этой встречей.

Последние встречи:

Статистика

«Карпаты»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.6, пропускает – 0.8

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия матчей без пропущенных голов: 3 матча подряд

«Левый берег»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.1, пропускает – 1.4

Забитые голы в последних 5 играх: 0

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Серия матчей без побед: 7 матчей

Прогноз на матч «Карпаты» – «Левый берег»

С учетом последних результатов обеих команд ожидается матч с невысокой результативностью. «Карпаты» будут стремиться использовать свои шансы на домашнем поле и воспользоваться слабостью обороны соперника. «Левый берег» столкнется с трудностями в атаке и вряд ли сможет пробить оборону хозяев.

Рекомендации для ставок:

Победа «Карпат» – коэффициент 1.75

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

«Карпаты» не пропустят – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Карпат» за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

Ожидается минимальная победа хозяев, которые смогут реализовать свои моменты и сдержать соперника.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Карпат» за 6.50.