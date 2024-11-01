Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Карпаты» – «Левый берег», Премьер-лига, 2 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Карпаты» – «Левый берег», Премьер-лига, 2 ноября 2024 года

    2 ноября на стадионе «Украина» состоится встреча в рамках 12-го тура Премьер-лиги Украины между «Карпатами» и «Левым берегом». Обе команды намерены улучшить свои позиции в турнире, и нас ожидает интересное противостояние с упором на оборону.

    «Карпаты»

    «Карпаты» подходят к матчу, находясь в хорошей форме: команда не проигрывает в трех последних матчах и держит свои ворота на замке. Они занимают 8-е место с 15 очками, что отражает их стабильность в этом сезоне. В атаке «Карпаты» полагаются на лучшего бомбардира Амбросия Чачуа, который забил 4 гола в 12 матчах. Однако команда показывает довольно сдержанную результативность, забив всего 3 гола в последних 5 играх. Их защита работает на высоком уровне, что подтверждается всего 4 пропущенными мячами за тот же период.

    Последние матчи «Карпат»:

    «Левый берег»

    «Левый берег» находится на 14-й позиции с 8 очками и переживает тяжелые времена, не побеждая уже в семи матчах подряд. Команда испытывает трудности в атаке, забив лишь один гол за весь сезон, и этот показатель отражает их нестабильность. В последних 5 матчах «Левый берег» так и не смог поразить ворота соперников, что подчеркивает их проблемы в нападении. Несмотря на это, защита команды также работает слабо, пропуская 7 голов за последние 5 игр, что не внушает уверенности перед предстоящей встречей.

    Последние матчи «Левого берега»:

    Личные встречи

    «Карпаты» имеют положительную статистику против «Левого берега», не проигрывая в последних трех очных матчах и чаще забивая в ворота этого соперника. В прошлом сезоне они победили на выезде и сыграли результативную ничью на своем поле, что дает им психологическое преимущество перед этой встречей.

    Последние встречи:

    • «Карпаты» 3:3 «Левый берег»
    • «Левый берег» 0:1 «Карпаты»
    • «Карпаты» 2:0 «Левый берег»

    Статистика

    «Карпаты»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.6, пропускает – 0.8
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия матчей без пропущенных голов: 3 матча подряд

    «Левый берег»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.1, пропускает – 1.4
    • Забитые голы в последних 5 играх: 0
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Серия матчей без побед: 7 матчей

    Прогноз на матч «Карпаты» – «Левый берег»

    С учетом последних результатов обеих команд ожидается матч с невысокой результативностью. «Карпаты» будут стремиться использовать свои шансы на домашнем поле и воспользоваться слабостью обороны соперника. «Левый берег» столкнется с трудностями в атаке и вряд ли сможет пробить оборону хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Карпат» – коэффициент 1.75
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • «Карпаты» не пропустят – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Карпат» за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Ожидается минимальная победа хозяев, которые смогут реализовать свои моменты и сдержать соперника.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Карпат» за 6.50.

    Новости по теме
    «Карпаты» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2024 11:46
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 