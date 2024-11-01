2 ноября на стадионе «Украина» состоится встреча в рамках 12-го тура Премьер-лиги Украины между «Карпатами» и «Левым берегом». Обе команды намерены улучшить свои позиции в турнире, и нас ожидает интересное противостояние с упором на оборону.
«Карпаты»
«Карпаты» подходят к матчу, находясь в хорошей форме: команда не проигрывает в трех последних матчах и держит свои ворота на замке. Они занимают 8-е место с 15 очками, что отражает их стабильность в этом сезоне. В атаке «Карпаты» полагаются на лучшего бомбардира Амбросия Чачуа, который забил 4 гола в 12 матчах. Однако команда показывает довольно сдержанную результативность, забив всего 3 гола в последних 5 играх. Их защита работает на высоком уровне, что подтверждается всего 4 пропущенными мячами за тот же период.
Последние матчи «Карпат»:
- «Рух» 1:0 «Карпаты»
- «Карпаты» 1:0 «Оболонь»
- «Рух» 0:1 «Карпаты»
- «Карпаты» 0:0 «Ингулец»
- «Карпаты» 1:3 «Полесье»
«Левый берег»
«Левый берег» находится на 14-й позиции с 8 очками и переживает тяжелые времена, не побеждая уже в семи матчах подряд. Команда испытывает трудности в атаке, забив лишь один гол за весь сезон, и этот показатель отражает их нестабильность. В последних 5 матчах «Левый берег» так и не смог поразить ворота соперников, что подчеркивает их проблемы в нападении. Несмотря на это, защита команды также работает слабо, пропуская 7 голов за последние 5 игр, что не внушает уверенности перед предстоящей встречей.
Последние матчи «Левого берега»:
- «Левый берег» 0:2 «Заря»
- «Полесье» 0:0 «Левый берег»
- «Колос» 0:0 «Левый берег»
- «Левый берег» 0:3 «Динамо Киев»
- «Александрия» 2:0 «Левый берег»
Личные встречи
«Карпаты» имеют положительную статистику против «Левого берега», не проигрывая в последних трех очных матчах и чаще забивая в ворота этого соперника. В прошлом сезоне они победили на выезде и сыграли результативную ничью на своем поле, что дает им психологическое преимущество перед этой встречей.
Последние встречи:
- «Карпаты» 3:3 «Левый берег»
- «Левый берег» 0:1 «Карпаты»
- «Карпаты» 2:0 «Левый берег»
Статистика
«Карпаты»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.6, пропускает – 0.8
- Забитые голы в последних 5 играх: 3
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Серия матчей без пропущенных голов: 3 матча подряд
«Левый берег»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.1, пропускает – 1.4
- Забитые голы в последних 5 играх: 0
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Серия матчей без побед: 7 матчей
Прогноз на матч «Карпаты» – «Левый берег»
С учетом последних результатов обеих команд ожидается матч с невысокой результативностью. «Карпаты» будут стремиться использовать свои шансы на домашнем поле и воспользоваться слабостью обороны соперника. «Левый берег» столкнется с трудностями в атаке и вряд ли сможет пробить оборону хозяев.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Карпат» – коэффициент 1.75
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- «Карпаты» не пропустят – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Карпат» за коэффициент 1.75.
Прогноз на точный счет
Ожидается минимальная победа хозяев, которые смогут реализовать свои моменты и сдержать соперника.
Рекомендация: 1:0 в пользу «Карпат» за 6.50.