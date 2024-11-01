2 ноября на «Дойче Банк Парк» пройдет встреча двух команд, «Вольфсбург» и «Аугсбург», где обе команды попытаются закрепить свои позиции в турнирной таблице Бундеслиги. Ожидается интересное противостояние, учитывая нестабильность защиты обоих коллективов.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» после 8 туров занимает 14-е место с 8 очками, показывая не самый стабильный сезон. Команда забила 8 голов за последние 5 игр, демонстрируя эффективную атаку, однако проблемы с обороной сказываются на результатах – за тот же период команда пропустила 7 мячей. Лучший бомбардир «Вольфсбурга» Йонас Винд забил 4 мяча в 9 матчах и является основной угрозой для соперников. Домашние игры пока не приносят уверенности, так как «Вольфсбург» не выигрывает на своем поле в 5 последних встречах Бундеслиги.

Последние матчи «Вольфсбурга»:

«Аугсбург»

«Аугсбург» в последних играх демонстрирует уверенность в атаке, набрав 10 очков после 8 туров и расположившись на 12-й позиции. Команда стабильно забивает в последних 3 матчах Бундеслиги, хотя пропускает также регулярно – оборона «Аугсбурга» остается уязвимой, пропуская в среднем по 1 гол за матч. Самюэль Эссенде – лидер атак гостей с 4 мячами в 8 матчах. Проблемы команды в гостях еще более очевидны: «Аугсбург» проиграл 3 последних выездных встречи, что добавляет давления на команду в этом матче.

Последние матчи «Аугсбурга»:

Личные встречи

В очных встречах преимущество за «Вольфсбургом» – команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Аугсбурга» на своем поле. Эти матчи часто отличаются высокой результативностью, и «Вольфсбург» забивает в 3 последних матчах против «Аугсбурга», что обещает атакующую игру от обеих сторон и на этот раз.

Последние встречи:

«Вольфсбург» 1:3 «Аугсбург»

«Аугсбург» 3:2 «Вольфсбург»

«Вольфсбург» 2:2 «Аугсбург»

Статистика

«Вольфсбург»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.6, пропускает – 1.4

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

«Аугсбург»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.8, пропускает – 1.0

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Аугсбург»

Игра обещает быть насыщенной голами, учитывая высокую результативность обеих команд и нестабильность в обороне. «Вольфсбург», играя дома, может оказаться ближе к победе, но и «Аугсбург» способен создать моменты. Мы ожидаем, что обе команды будут результативны.

Рекомендации для ставок:

Победа «Вольфсбурга» – коэффициент 2.20

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Вольфсбурга» за коэффициент 2.20

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – победа хозяев с минимальным перевесом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Вольфсбурга» за 8.50