2 ноября на «Сент-Джеймс Парк» Ньюкасл примет «Арсенал» в 10-м туре Премьер-лиги. Противостояние обещает быть упорным: обе команды нацелены на очки, хотя находятся в разной форме.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» проводит не самый стабильный сезон, занимая 12-е место в таблице с 12 очками. В последних играх у команды прослеживаются проблемы с результативностью, – лишь 4 забитых мяча в пяти матчах. Лучший бомбардир Александер Исак забил всего трижды в этом сезоне, что подчеркивает сложности в атаке. В то же время «сороки» удачно играют дома и редко дают соперникам шансы на победу.

Последние матчи Ньюкасла:

«Арсенал»

«Арсенал» занимает 3-е место с 18 очками и стремится вернуться в зону Лиги чемпионов. Команда стабильно забивает (9 голов в последних пяти матчах), а Кай Хавертц с 7 мячами лидирует по результативности. Слабым местом остаeтся оборона, так как «канониры» пропускали в каждом из последних матчей, но это компенсируется сильной атакой, что делает команду фаворитом в этом противостоянии.

Последние матчи Арсенала:

Личные встречи

Исторически «Арсенал» доминирует в противостояниях с «Ньюкаслом». В прошлом сезоне они обыграли «сорок» в домашнем матче со счeтом 4:1. На «Сент-Джеймс Парк» хозяева всe же могут составить достойную конкуренцию, так что ожидается напряженная борьба.

Последние встречи:

«Арсенал» 4:1 «Ньюкасл»

«Ньюкасл» 1:0 «Арсенал»

«Ньюкасл» 0:2 «Арсенал»

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Арсенал»

«Арсенал» выглядит более уверенно и сбалансированно в атаке, и, хотя «Ньюкасл» будет бороться дома, у гостей есть больше шансов на победу.

Рекомендации для ставок:

Победа «Арсенала» – коэффициент 2.20

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Арсенала» за коэффициент 2.20.

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Арсенала» за 8.50.