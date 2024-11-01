Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Ньюкасл» – «Арсенал», Премьер-лига, 2 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ньюкасл» – «Арсенал», Премьер-лига, 2 ноября 2024 года

    2 ноября на «Сент-Джеймс Парк» Ньюкасл примет «Арсенал» в 10-м туре Премьер-лиги. Противостояние обещает быть упорным: обе команды нацелены на очки, хотя находятся в разной форме.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» проводит не самый стабильный сезон, занимая 12-е место в таблице с 12 очками. В последних играх у команды прослеживаются проблемы с результативностью, – лишь 4 забитых мяча в пяти матчах. Лучший бомбардир Александер Исак забил всего трижды в этом сезоне, что подчеркивает сложности в атаке. В то же время «сороки» удачно играют дома и редко дают соперникам шансы на победу.

    Последние матчи Ньюкасла:

    «Арсенал»

    «Арсенал» занимает 3-е место с 18 очками и стремится вернуться в зону Лиги чемпионов. Команда стабильно забивает (9 голов в последних пяти матчах), а Кай Хавертц с 7 мячами лидирует по результативности. Слабым местом остаeтся оборона, так как «канониры» пропускали в каждом из последних матчей, но это компенсируется сильной атакой, что делает команду фаворитом в этом противостоянии.

    Последние матчи Арсенала:

    Личные встречи

    Исторически «Арсенал» доминирует в противостояниях с «Ньюкаслом». В прошлом сезоне они обыграли «сорок» в домашнем матче со счeтом 4:1. На «Сент-Джеймс Парк» хозяева всe же могут составить достойную конкуренцию, так что ожидается напряженная борьба.

    Последние встречи:

    • «Арсенал» 4:1 «Ньюкасл»
    • «Ньюкасл» 1:0 «Арсенал»
    • «Ньюкасл» 0:2 «Арсенал»

    Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Арсенал»

    «Арсенал» выглядит более уверенно и сбалансированно в атаке, и, хотя «Ньюкасл» будет бороться дома, у гостей есть больше шансов на победу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Арсенала» – коэффициент 2.20
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Арсенала» за коэффициент 2.20.

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Арсенала» за 8.50.

    Новости по теме
    АПЛ. «Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» (0:1)
    «Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2024 10:10
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 