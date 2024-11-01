2 ноября на «Сент-Джеймс Парк» Ньюкасл примет «Арсенал» в 10-м туре Премьер-лиги. Противостояние обещает быть упорным: обе команды нацелены на очки, хотя находятся в разной форме.
«Ньюкасл»
«Ньюкасл» проводит не самый стабильный сезон, занимая 12-е место в таблице с 12 очками. В последних играх у команды прослеживаются проблемы с результативностью, – лишь 4 забитых мяча в пяти матчах. Лучший бомбардир Александер Исак забил всего трижды в этом сезоне, что подчеркивает сложности в атаке. В то же время «сороки» удачно играют дома и редко дают соперникам шансы на победу.
Последние матчи Ньюкасла:
«Арсенал»
«Арсенал» занимает 3-е место с 18 очками и стремится вернуться в зону Лиги чемпионов. Команда стабильно забивает (9 голов в последних пяти матчах), а Кай Хавертц с 7 мячами лидирует по результативности. Слабым местом остаeтся оборона, так как «канониры» пропускали в каждом из последних матчей, но это компенсируется сильной атакой, что делает команду фаворитом в этом противостоянии.
Последние матчи Арсенала:
- «Престон» 0:3 «Арсенал» (Кубок лиги)
- «Арсенал» 2:2 «Ливерпуль»
- «Арсенал» 1:0 «Шахтер» (Лига чемпионов)
Личные встречи
Исторически «Арсенал» доминирует в противостояниях с «Ньюкаслом». В прошлом сезоне они обыграли «сорок» в домашнем матче со счeтом 4:1. На «Сент-Джеймс Парк» хозяева всe же могут составить достойную конкуренцию, так что ожидается напряженная борьба.
Последние встречи:
- «Арсенал» 4:1 «Ньюкасл»
- «Ньюкасл» 1:0 «Арсенал»
- «Ньюкасл» 0:2 «Арсенал»
Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Арсенал»
«Арсенал» выглядит более уверенно и сбалансированно в атаке, и, хотя «Ньюкасл» будет бороться дома, у гостей есть больше шансов на победу.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Арсенала» – коэффициент 2.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Арсенала» за коэффициент 2.20.
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «Арсенала» за 8.50.