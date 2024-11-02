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  • «Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

2 ноября 2024, 14:20
Ньюкасл
02.11.2024, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
12' А. Исак
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
3
Льюис Холл
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
(К) ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
7
Букайо Сака
(К) ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
16
Сандро Тонали
ОП
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Арсенал
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
3-4-2-1
1
Поуп
5
Шер
33
Берн
2
Ливраменто
3
Холл
39
Гимарайнс
28
Уиллок
8
Лонгстафф
17
Гордон
7
Жоэлинтон
9
Исак
3-1-2-3-1
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
41
Райс
18
Парти
23
Мерино
7
Сака
19
Троссард
7
Мартинелли
29
Хаверц
39
Гимарайнс
6
Келли
6
Келли
39
Гимарайнс
17
Гордон
11
Барнс
11
Барнс
17
Гордон
28
Уиллок
16
Тонали
16
Тонали
28
Уиллок
23
Мерино
47
Зинченко
47
Зинченко
23
Мерино
12
Тимбер
4
Уайт
4
Уайт
12
Тимбер
18
Парти
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
18
Парти
7
Мартинелли
18
Нванери
18
Нванери
7
Мартинелли
19
Троссард
9
Жезус
9
Жезус
19
Троссард
Остались в запасе
Ньюкасл
Арсенал
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Ньюкасл - Арсенал
4
4
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
4
6
Нарушения
16
18
Количество передач
287
497
Сейвы
0
3
Точность передач %
69
86
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.75
1.11

Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Арсенала», 10-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Арсенал»

«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Ньюкасл
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