02.11.2024, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Англия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Ньюкасл
Ньюкасл
3-4-2-1
1
Поуп
5
Шер
33
Берн
2
Ливраменто
3
Холл
39
Гимарайнс
28
Уиллок
8
Лонгстафф
17
Гордон
7
Жоэлинтон
9
Исак
3-1-2-3-1
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
41
Райс
18
Парти
23
Мерино
7
Сака
19
Троссард
7
Мартинелли
29
Хаверц
39
Гимарайнс
6
Келли
6
Келли
39
Гимарайнс
17
Гордон
11
Барнс
11
Барнс
17
Гордон
28
Уиллок
16
Тонали
16
Тонали
28
Уиллок
23
Мерино
47
Зинченко
47
Зинченко
23
Мерино
12
Тимбер
4
Уайт
4
Уайт
12
Тимбер
18
Парти
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
18
Парти
7
Мартинелли
18
Нванери
18
Нванери
7
Мартинелли
19
Троссард
9
Жезус
9
Жезус
19
Троссард
Остались в запасе
Ньюкасл
Арсенал
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Ньюкасл - Арсенал
4
4
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
4
6
Нарушения
16
18
Количество передач
287
497
Сейвы
0
3
Точность передач %
69
86
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.75
1.11
Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Арсенала», 10-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»