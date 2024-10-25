Прогноз на точный счет матча «Райо Вальекано» – «Алавес», Ла Лига, 26 октября 2024 года

26 октября 2024 года на стадионе «Кампо де Вальекас» пройдет матч 11-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Райо Вальекано» и «Алавес». Обе команды борются за улучшение своих позиций в турнирной таблице и постараются показать свои лучшие качества в этом поединке.
«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» занимает 9-е место в Ла Лиге с 13 очками после 10 туров. Команда показала неплохие результаты в начале сезона, но в последних матчах их форма снизилась, что отразилось на результатах. За последние 5 игр команда забила 4 гола и пропустила столько же. Хорхе де Фрутос, лучший бомбардир команды с 3 голами в 10 матчах, остается ключевой фигурой атаки. Несмотря на стабильные попытки забивать, защита «Райо» оставляет желать лучшего, особенно в последних матчах.
Последние матчи «Райо Вальекано»:
- «Мальорка» 1:0 «Райо Вальекано»
- «Вальядолид» 1:2 «Райо Вальекано»
- «Райо Вальекано» 1:1 «Леганес»
- «Жирона» 0:0 «Райо Вальекано»
- «Райо Вальекано» 1:1 «Атлетико»
«Алавес»
«Алавес» идет на 14-м месте с 10 очками после 10 туров. Команда испытывает трудности, проиграв 4 последних матча, и пропускает стабильно на протяжении 6 игр подряд. Тем не менее, атака «Алавеса» демонстрирует неплохие результаты, забив 6 голов в последних 5 матчах. Кике Гарсия, лучший бомбардир команды с 3 голами, является основным источником угрозы у ворот соперника. Однако проблемы в обороне остаются ключевой проблемой для команды.
Последние матчи «Алавеса»:
- «Алавес» 2:3 «Вальядолид»
- «Алавес» 0:3 «Барселона»
- «Хетафе» 2:0 «Алавес»
- «Реал Мадрид» 3:2 «Алавес»
- «Алавес» 2:1 «Севилья»
Личные встречи
В последних матчах между «Райо Вальекано» и «Алавесом» результаты были разнообразными, но преимущество чаще было на стороне «Райо». В последней встрече «Алавес» одержал победу со счетом 1:0, но в предыдущих матчах «Райо» дважды побеждал с разницей в 2 мяча. Это говорит о том, что матч может сложиться непредсказуемо, особенно с учетом текущей формы обеих команд.
Последние встречи:
- «Алавес» 1:0 «Райо Вальекано» (10.03.2024)
- «Райо Вальекано» 2:0 «Алавес» (15.09.2023)
- «Алавес» 1:0 «Райо Вальекано» (16.04.2022)
Статистика
«Райо Вальекано»:
- Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 4 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
«Алавес»:
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов
Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Алавес»
Учитывая нестабильность обеих команд и текущие проблемы в обороне, можно ожидать открытого матча с голевыми моментами с обеих сторон. «Райо Вальекано» обладает небольшим преимуществом домашнего поля и более стабильной защитой, что может сыграть решающую роль в их пользу. «Алавес» же, несмотря на хорошие попытки в атаке, страдает от слабости своей обороны, что дает шансы хозяевам на победу.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Райо Вальекано» – коэффициент 2.05
- Обе команды забьют – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
Рекомендация: Победа «Райо Вальекано» за коэффициент 2.05.
Прогноз на точный счет
Исходя из статистики и текущей формы, наиболее вероятным исходом видится победа «Райо Вальекано» со счетом 2:1.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Райо Вальекано» за коэффициент 7.00.