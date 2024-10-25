Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Райо Вальекано» – «Алавес», Ла Лига, 26 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Райо Вальекано» – «Алавес», Ла Лига, 26 октября 2024 года

    26 октября 2024 года на стадионе «Кампо де Вальекас» пройдет матч 11-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Райо Вальекано» и «Алавес». Обе команды борются за улучшение своих позиций в турнирной таблице и постараются показать свои лучшие качества в этом поединке.

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» занимает 9-е место в Ла Лиге с 13 очками после 10 туров. Команда показала неплохие результаты в начале сезона, но в последних матчах их форма снизилась, что отразилось на результатах. За последние 5 игр команда забила 4 гола и пропустила столько же. Хорхе де Фрутос, лучший бомбардир команды с 3 голами в 10 матчах, остается ключевой фигурой атаки. Несмотря на стабильные попытки забивать, защита «Райо» оставляет желать лучшего, особенно в последних матчах.

    Последние матчи «Райо Вальекано»:

    «Алавес»

    «Алавес» идет на 14-м месте с 10 очками после 10 туров. Команда испытывает трудности, проиграв 4 последних матча, и пропускает стабильно на протяжении 6 игр подряд. Тем не менее, атака «Алавеса» демонстрирует неплохие результаты, забив 6 голов в последних 5 матчах. Кике Гарсия, лучший бомбардир команды с 3 голами, является основным источником угрозы у ворот соперника. Однако проблемы в обороне остаются ключевой проблемой для команды.

    Последние матчи «Алавеса»:

    Личные встречи

    В последних матчах между «Райо Вальекано» и «Алавесом» результаты были разнообразными, но преимущество чаще было на стороне «Райо». В последней встрече «Алавес» одержал победу со счетом 1:0, но в предыдущих матчах «Райо» дважды побеждал с разницей в 2 мяча. Это говорит о том, что матч может сложиться непредсказуемо, особенно с учетом текущей формы обеих команд.

    Последние встречи:

    • «Алавес» 1:0 «Райо Вальекано» (10.03.2024)
    • «Райо Вальекано» 2:0 «Алавес» (15.09.2023)
    • «Алавес» 1:0 «Райо Вальекано» (16.04.2022)

    Статистика

    «Райо Вальекано»:

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

    «Алавес»:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов

    Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Алавес»

    Учитывая нестабильность обеих команд и текущие проблемы в обороне, можно ожидать открытого матча с голевыми моментами с обеих сторон. «Райо Вальекано» обладает небольшим преимуществом домашнего поля и более стабильной защитой, что может сыграть решающую роль в их пользу. «Алавес» же, несмотря на хорошие попытки в атаке, страдает от слабости своей обороны, что дает шансы хозяевам на победу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Райо Вальекано» – коэффициент 2.05
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Победа «Райо Вальекано» за коэффициент 2.05.

    Прогноз на точный счет

    Исходя из статистики и текущей формы, наиболее вероятным исходом видится победа «Райо Вальекано» со счетом 2:1.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Райо Вальекано» за коэффициент 7.00.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:16
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 