Прогноз на точный счет матча «Райо Вальекано» – «Алавес», Ла Лига, 26 октября 2024 года

26 октября 2024 года на стадионе «Кампо де Вальекас» пройдет матч 11-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Райо Вальекано» и «Алавес». Обе команды борются за улучшение своих позиций в турнирной таблице и постараются показать свои лучшие качества в этом поединке.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» занимает 9-е место в Ла Лиге с 13 очками после 10 туров. Команда показала неплохие результаты в начале сезона, но в последних матчах их форма снизилась, что отразилось на результатах. За последние 5 игр команда забила 4 гола и пропустила столько же. Хорхе де Фрутос, лучший бомбардир команды с 3 голами в 10 матчах, остается ключевой фигурой атаки. Несмотря на стабильные попытки забивать, защита «Райо» оставляет желать лучшего, особенно в последних матчах.

Последние матчи «Райо Вальекано»:

«Алавес»

«Алавес» идет на 14-м месте с 10 очками после 10 туров. Команда испытывает трудности, проиграв 4 последних матча, и пропускает стабильно на протяжении 6 игр подряд. Тем не менее, атака «Алавеса» демонстрирует неплохие результаты, забив 6 голов в последних 5 матчах. Кике Гарсия, лучший бомбардир команды с 3 голами, является основным источником угрозы у ворот соперника. Однако проблемы в обороне остаются ключевой проблемой для команды.

Последние матчи «Алавеса»:

Личные встречи

В последних матчах между «Райо Вальекано» и «Алавесом» результаты были разнообразными, но преимущество чаще было на стороне «Райо». В последней встрече «Алавес» одержал победу со счетом 1:0, но в предыдущих матчах «Райо» дважды побеждал с разницей в 2 мяча. Это говорит о том, что матч может сложиться непредсказуемо, особенно с учетом текущей формы обеих команд.

Последние встречи:

«Алавес» 1:0 «Райо Вальекано» (10.03.2024)

«Райо Вальекано» 2:0 «Алавес» (15.09.2023)

«Алавес» 1:0 «Райо Вальекано» (16.04.2022)

Статистика

«Райо Вальекано»:

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

«Алавес»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов

Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Алавес»

Учитывая нестабильность обеих команд и текущие проблемы в обороне, можно ожидать открытого матча с голевыми моментами с обеих сторон. «Райо Вальекано» обладает небольшим преимуществом домашнего поля и более стабильной защитой, что может сыграть решающую роль в их пользу. «Алавес» же, несмотря на хорошие попытки в атаке, страдает от слабости своей обороны, что дает шансы хозяевам на победу.

Рекомендации для ставок:

Победа «Райо Вальекано» – коэффициент 2.05

Обе команды забьют – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Рекомендация: Победа «Райо Вальекано» за коэффициент 2.05.

Прогноз на точный счет

Исходя из статистики и текущей формы, наиболее вероятным исходом видится победа «Райо Вальекано» со счетом 2:1.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Райо Вальекано» за коэффициент 7.00.