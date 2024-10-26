26.10.2024, суббота, 17:15
Испания. Примера, 11 тур
Испания. Примера, 11 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Райо Вальекано
Райо Вальекано
4-2-3-1
13
Баталья
29
Чаваррия
2
Мумин
24
Лежен
17
Рацу
23
Валентин
8
Лопес
18
Гарсия
19
де Фрутос
7
Палазон
10
Камельо
3-2-2-1-2
1
Сивера
24
Диарра
5
Пика
15
Моуриньо
14
Теналья
3
Санчес
6
Гевара
18
Гуриди
7
Висенте
11
Мартинес
77
Мартин
7
Палазон
15
Эрнандес
15
Эрнандес
7
Палазон
18
Гарсия
20
Баллиу
20
Баллиу
18
Гарсия
8
Лопес
6
Гумбау
6
Гумбау
8
Лопес
19
де Фрутос
6
Сисс
6
Сисс
19
де Фрутос
10
Камельо
23
Эмбарба
23
Эмбарба
10
Камельо
15
Моуриньо
19
Хордан
19
Хордан
15
Моуриньо
6
Гевара
19
Стоичков
19
Стоичков
6
Гевара
77
Мартин
12
Вильялибре
12
Вильялибре
77
Мартин
Остались в запасе
Райо Вальекано
Алавес
25
Дани Карденас
ВР
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
23
Хамес Родригес
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
8
Антонио Бланко
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
17
Томас Конечны
ЛВ
21
Абде Реббах
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
23
Хамес Родригес
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
8
Антонио Бланко
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
17
Томас Конечны
ЛВ
21
Абде Реббах
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Райо Вальекано - Алавес
2
1
4
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
2
Нарушения
7
14
Офсайды
1
3
Количество передач
371
370
Сейвы
7
4
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.72
1.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Алавеса», 11-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября 2024 в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Алавес»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»