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  • «Райо Вальекано» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024

«Райо Вальекано» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024

26 октября 2024, 16:05
Райо Вальекано
26.10.2024, суббота, 17:15
Испания. Примера, 11 тур
1 : 0
Завершен
Алавес
80' А. Сивера (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
7
Иси Палазон
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
6
Андер Гевара
(К) ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
23
Хамес Родригес
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Алавес
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
17
Томас Конечны
ЛВ
21
Абде Реббах
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
19
Стоичков
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
4-2-3-1
13
Баталья
29
Чаваррия
2
Мумин
24
Лежен
17
Рацу
23
Валентин
8
Лопес
18
Гарсия
19
де Фрутос
7
Палазон
10
Камельо
3-2-2-1-2
1
Сивера
24
Диарра
5
Пика
15
Моуриньо
14
Теналья
3
Санчес
6
Гевара
18
Гуриди
7
Висенте
11
Мартинес
77
Мартин
7
Палазон
15
Эрнандес
15
Эрнандес
7
Палазон
18
Гарсия
20
Баллиу
20
Баллиу
18
Гарсия
8
Лопес
6
Гумбау
6
Гумбау
8
Лопес
19
де Фрутос
6
Сисс
6
Сисс
19
де Фрутос
10
Камельо
23
Эмбарба
23
Эмбарба
10
Камельо
15
Моуриньо
19
Хордан
19
Хордан
15
Моуриньо
6
Гевара
19
Стоичков
19
Стоичков
6
Гевара
77
Мартин
12
Вильялибре
12
Вильялибре
77
Мартин
Остались в запасе
Райо Вальекано
Алавес
25
Дани Карденас
ВР
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
23
Хамес Родригес
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
8
Антонио Бланко
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
17
Томас Конечны
ЛВ
21
Абде Реббах
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
23
Хамес Родригес
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
8
Антонио Бланко
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
17
Томас Конечны
ЛВ
21
Абде Реббах
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Райо Вальекано - Алавес
2
1
4
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
2
Нарушения
7
14
Офсайды
1
3
Количество передач
371
370
Сейвы
7
4
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.72
1.04

Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Алавеса», 11-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября 2024 в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано»«Алавес»

«Райо Вальекано» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Алавес Райо Вальекано
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