26 октября 2024 года на стадионе «Хосе Соррилья» состоится матч 11-го тура Ла Лиги, где «Вальядолид» примет «Вильярреал». Обе команды стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице и показать лучшую игру.

«Вальядолид»

«Вальядолид» занимает 18-е место в таблице с 8 очками после 10 туров. Команда показала нестабильные результаты, но в последних 4 матчах неизменно забивала. Селим Амалла, лучший бомбардир команды с 2 голами в 8 матчах, является ключевым игроком атаки. Однако защита «Вальядолида» вызывает вопросы: в последних 5 матчах команда пропустила 11 голов. В домашних играх команда пытается действовать активнее, но им предстоит улучшить защиту, чтобы избежать пропусков.

Последние матчи «Вальядолида»:

«Вильярреал»

«Вильярреал» занимает 4-е место с 18 очками после 10 туров. Команда демонстрирует уверенную атаку, где выделяется Айосе Перес с 6 голами в 7 матчах. Однако в обороне «Вильярреал» нестабилен, пропуская в 12 последних матчах Ла Лиги. В последних 5 играх команда забила 7 голов, но пропустила 10. Тем не менее, «Вильярреал» обладает потенциалом для того, чтобы бороться за победу в предстоящем матче.

Последние матчи «Вильярреала»:

Личные встречи

В последних матчах между «Вальядолидом» и «Вильярреалом» преимущество было на стороне гостей. «Вильярреал» не проигрывает в 6 из 8 последних встреч против «Вальядолида», что говорит о сильной позиции команды в этом противостоянии. Также «Вильярреал» стабильно забивает в матчах против «Вальядолида», что может сыграть ключевую роль и в предстоящем матче.

Последние встречи:

Статистика

«Вальядолид»:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

«Вильярреал»:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

Прогноз на матч «Вальядолид» – «Вильярреал»

Исходя из текущей формы обеих команд и статистики их встреч, можно ожидать открытый матч с обилием голевых моментов. «Вильярреал» имеет преимущество в атаке, особенно учитывая их успешные выступления против «Вальядолида» в предыдущих матчах. Однако «Вальядолид» может воспользоваться нестабильностью обороны «Вильярреала» и найти свои моменты.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Победа «Вильярреала» – коэффициент 2.10

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей формы и статистики, вероятный исход матча – 2:1 в пользу «Вильярреала».

Рекомендация: 2:1 в пользу «Вильярреала» за коэффициент 7.50.