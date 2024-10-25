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    • Прогноз на точный счет матча «Вальядолид» – «Вильярреал», Ла Лига, 26 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Вальядолид» – «Вильярреал», Ла Лига, 26 октября 2024 года

    26 октября 2024 года на стадионе «Хосе Соррилья» состоится матч 11-го тура Ла Лиги, где «Вальядолид» примет «Вильярреал». Обе команды стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице и показать лучшую игру.

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» занимает 18-е место в таблице с 8 очками после 10 туров. Команда показала нестабильные результаты, но в последних 4 матчах неизменно забивала. Селим Амалла, лучший бомбардир команды с 2 голами в 8 матчах, является ключевым игроком атаки. Однако защита «Вальядолида» вызывает вопросы: в последних 5 матчах команда пропустила 11 голов. В домашних играх команда пытается действовать активнее, но им предстоит улучшить защиту, чтобы избежать пропусков.

    Последние матчи «Вальядолида»:

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» занимает 4-е место с 18 очками после 10 туров. Команда демонстрирует уверенную атаку, где выделяется Айосе Перес с 6 голами в 7 матчах. Однако в обороне «Вильярреал» нестабилен, пропуская в 12 последних матчах Ла Лиги. В последних 5 играх команда забила 7 голов, но пропустила 10. Тем не менее, «Вильярреал» обладает потенциалом для того, чтобы бороться за победу в предстоящем матче.

    Последние матчи «Вильярреала»:

    Личные встречи

    В последних матчах между «Вальядолидом» и «Вильярреалом» преимущество было на стороне гостей. «Вильярреал» не проигрывает в 6 из 8 последних встреч против «Вальядолида», что говорит о сильной позиции команды в этом противостоянии. Также «Вильярреал» стабильно забивает в матчах против «Вальядолида», что может сыграть ключевую роль и в предстоящем матче.

    Последние встречи:

    • «Вильярреал» 1:2 «Вальядолид» (15.04.2023)
    • «Вальядолид» 0:3 «Вильярреал» (13.08.2022)
    • «Вальядолид» 0:2 «Вильярреал» (13.05.2021)

    Статистика

    «Вальядолид»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

    «Вильярреал»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

    Прогноз на матч «Вальядолид» – «Вильярреал»

    Исходя из текущей формы обеих команд и статистики их встреч, можно ожидать открытый матч с обилием голевых моментов. «Вильярреал» имеет преимущество в атаке, особенно учитывая их успешные выступления против «Вальядолида» в предыдущих матчах. Однако «Вальядолид» может воспользоваться нестабильностью обороны «Вильярреала» и найти свои моменты.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Победа «Вильярреала» – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей формы и статистики, вероятный исход матча – 2:1 в пользу «Вильярреала».

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Вильярреала» за коэффициент 7.50.

    Источник: «Бомбардир»

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