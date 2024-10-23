24 октября 2024 года на стадионе Prince Faisal bin Fahd Stadium состоится матч 8-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии между командами «Аль-Рияд» и «Аль-Иттихад». Оба коллектива подходят к матчу с хорошей формой, и встреча обещает быть напряженной.

«Аль-Рияд»

«Аль-Рияд» находится на 4-м месте в турнирной таблице с 13 очками после 7 туров. Команда продемонстрировала неплохую игру в атаке, забив 8 голов в последних 5 матчах. В то же время, оборона допускает ошибки, пропуская в среднем 1 гол за игру. Лучший бомбардир команды – Ибрагим Баеш, который забил 3 гола в 7 матчах.

Последние матчи «Аль-Рияда»:

«Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» идет на 2-м месте в лиге с 18 очками после 7 матчей. Команда демонстрирует мощную атакующую игру, забив 13 голов в последних 5 матчах. Однако защита не безупречна – в среднем они пропускают 1.2 гола за игру. Карим Бензема является лидером нападения с 8 голами в 8 матчах. Команда побеждает в трех последних матчах и не проигрывает на протяжении 10 игр, всегда забивая.

Последние матчи «Аль-Иттихада»:

Личные встречи

В последних очных встречах «Аль-Иттихад» демонстрирует полное доминирование над «Аль-Риядом». Команда победила в 7 последних матчах против этого соперника и не пропустила в пяти из них.

Последние встречи:

«Аль-Иттихад» 2:0 «Аль-Рияд» (18.02.2024)

«Аль-Рияд» 0:4 «Аль-Иттихад» (24.08.2023)

«Аль-Иттихад» 4:0 «Аль-Рияд» (08.11.2019)

Статистика

«Аль-Рияд»

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах

«Аль-Иттихад»

Забивает в среднем: 2.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 13 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

4 победы и 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Иттихад»

Исходя из текущей формы команд и их очных встреч, можно ожидать доминирования «Аль-Иттихада». Команда показывает высокую результативность и, несмотря на некоторые проблемы в обороне, имеет преимущество над соперником. «Аль-Рияд» не смог в последних матчах найти способ обыграть «Аль-Иттихад», и, вероятнее всего, тренд продолжится.

Рекомендации для ставок:

Победа «Аль-Иттихада» – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Аль-Иттихада» за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет

Учитывая текущую статистику и форму команд, вероятным исходом является победа «Аль-Иттихада» с минимальным перевесом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Аль-Иттихада» за 7.50.