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    • Прогноз на точный счет матча «Аль-Рияд» – «Аль-Иттихад», Саудовская Аравия. Высшая лига, 24 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Аль-Рияд» – «Аль-Иттихад», Саудовская Аравия. Высшая лига, 24 октября 2024 года

    24 октября 2024 года на стадионе Prince Faisal bin Fahd Stadium состоится матч 8-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии между командами «Аль-Рияд» и «Аль-Иттихад». Оба коллектива подходят к матчу с хорошей формой, и встреча обещает быть напряженной.

    «Аль-Рияд»

    «Аль-Рияд» находится на 4-м месте в турнирной таблице с 13 очками после 7 туров. Команда продемонстрировала неплохую игру в атаке, забив 8 голов в последних 5 матчах. В то же время, оборона допускает ошибки, пропуская в среднем 1 гол за игру. Лучший бомбардир команды – Ибрагим Баеш, который забил 3 гола в 7 матчах.

    Последние матчи «Аль-Рияда»:

    «Аль-Иттихад»

    «Аль-Иттихад» идет на 2-м месте в лиге с 18 очками после 7 матчей. Команда демонстрирует мощную атакующую игру, забив 13 голов в последних 5 матчах. Однако защита не безупречна – в среднем они пропускают 1.2 гола за игру. Карим Бензема является лидером нападения с 8 голами в 8 матчах. Команда побеждает в трех последних матчах и не проигрывает на протяжении 10 игр, всегда забивая.

    Последние матчи «Аль-Иттихада»:

    • «Аль-Иттихад» 3:1 «Аль-Кадисия»
    • «Аль-Охдуд» 1:2 «Аль-Иттихад»
    • «Аль-Иттихад» 4:1 «Аль-Халидж»
    • «Аль-Иттихад» 3:0 «Аль-Айн Сауди»
    • «Аль-Хилаль» 3:1 «Аль-Иттихад»

    Личные встречи

    В последних очных встречах «Аль-Иттихад» демонстрирует полное доминирование над «Аль-Риядом». Команда победила в 7 последних матчах против этого соперника и не пропустила в пяти из них.

    Последние встречи:

    • «Аль-Иттихад» 2:0 «Аль-Рияд» (18.02.2024)
    • «Аль-Рияд» 0:4 «Аль-Иттихад» (24.08.2023)
    • «Аль-Иттихад» 4:0 «Аль-Рияд» (08.11.2019)

    Статистика

    «Аль-Рияд»

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах

    «Аль-Иттихад»

    • Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 13 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 4 победы и 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Иттихад»

    Исходя из текущей формы команд и их очных встреч, можно ожидать доминирования «Аль-Иттихада». Команда показывает высокую результативность и, несмотря на некоторые проблемы в обороне, имеет преимущество над соперником. «Аль-Рияд» не смог в последних матчах найти способ обыграть «Аль-Иттихад», и, вероятнее всего, тренд продолжится.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Аль-Иттихада» – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Аль-Иттихада» за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет

    Учитывая текущую статистику и форму команд, вероятным исходом является победа «Аль-Иттихада» с минимальным перевесом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Аль-Иттихада» за 7.50.

    Источник: «Бомбардир»

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