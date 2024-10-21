Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Эстегляль» – «Аль-Наср», Лига чемпионов Азии Элита, 22 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Эстегляль» – «Аль-Наср», Лига чемпионов Азии Элита, 22 октября 2024 года

    22 октября 2024 года на стадионе «Аль-Рашид» состоится матч третьего тура Лиги чемпионов Азии Элита между «Эстеглялем» и «Аль-Насром» Эр-Рияд. Обе команды имеют свои цели в турнире, и предстоящий матч станет решающим для определения их дальнейших шансов на выход из группы.

    «Эстегляль»

    «Эстегляль» в последних играх демонстрирует нестабильную форму, проиграв «Аль-Садду» в предыдущем матче Лиги чемпионов (0:2). Команда забила всего 4 гола и пропустила 9 в последних пяти играх, что указывает на проблемы как в атаке, так и в обороне. В среднем «Эстегляль» забивает 0.80 гола за матч и пропускает 1.80 гола. Команда пропускает в каждой из последних пяти игр, что может стать критическим фактором в предстоящей встрече против атакующей мощи «Аль-Насра».

    Последние 5 матчей «Эстегляля»:

    «Аль-Наср»

    «Аль-Наср Эр-Рияд» находится в отличной форме, выиграв шесть последних матчей подряд. В предыдущем поединке Лиги чемпионов команда обыграла «Аль-Райян» со счетом 2:1. За последние пять игр «Аль-Наср» забил 11 голов и пропустил всего 3, демонстрируя эффективную и сбалансированную игру. В среднем команда забивает 2.20 гола за матч и пропускает лишь 0.60. «Аль-Наср» показывает стабильность в нападении, забивая в 12 последних матчах.

    Последние 5 матчей «Аль-Насра» Эр-Рияд:

    • «Аль-Шабаб Эр-Рияд» 1:2 «Аль-Наср Эр-Рияд» (Высшая лига)
    • «Аль-Наср Эр-Рияд» 3:0 «Аль-Оруба» (Высшая лига)
    • «Аль-Наср Эр-Рияд» 2:1 «Аль-Райян» (Лига чемпионов Азии Элита)
    • «Аль-Наср Эр-Рияд» 2:0 «Аль-Вахда Мекка» (Высшая лига)
    • «Аль-Хазем» 1:2 «Аль-Наср Эр-Рияд» (Кубок короля)

    Личные встречи

    • Лига чемпионов Азии Элита, 11.05.2011: «Эстегляль» 2:1 «Аль-Наср Эр-Рияд»
    • Лига чемпионов Азии Элита, 15.03.2011: «Аль-Наср Эр-Рияд» 2:1 «Эстегляль»

    Последние встречи между командами указывают на конкурентное противостояние. Однако с момента этих матчей прошло достаточно времени, и текущая форма «Аль-Насра» значительно превосходит результаты «Эстегляля».

    Статистика

    «Эстегляль»:

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

    «Аль-Наср» Эр-Рияд:

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Аль-Насра» Эр-Рияд – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Учитывая текущую форму и статистику команд, наиболее вероятным исходом является победа «Аль-Насра» с уверенным результатом.

    Рекомендация: 2:0 в пользу «Аль-Насра» за коэффициент 7.50.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:22
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 