22 октября 2024 года на стадионе «Аль-Рашид» состоится матч третьего тура Лиги чемпионов Азии Элита между «Эстеглялем» и «Аль-Насром» Эр-Рияд. Обе команды имеют свои цели в турнире, и предстоящий матч станет решающим для определения их дальнейших шансов на выход из группы.

«Эстегляль»

«Эстегляль» в последних играх демонстрирует нестабильную форму, проиграв «Аль-Садду» в предыдущем матче Лиги чемпионов (0:2). Команда забила всего 4 гола и пропустила 9 в последних пяти играх, что указывает на проблемы как в атаке, так и в обороне. В среднем «Эстегляль» забивает 0.80 гола за матч и пропускает 1.80 гола. Команда пропускает в каждой из последних пяти игр, что может стать критическим фактором в предстоящей встрече против атакующей мощи «Аль-Насра».

Последние 5 матчей «Эстегляля»:

«Аль-Наср»

«Аль-Наср Эр-Рияд» находится в отличной форме, выиграв шесть последних матчей подряд. В предыдущем поединке Лиги чемпионов команда обыграла «Аль-Райян» со счетом 2:1. За последние пять игр «Аль-Наср» забил 11 голов и пропустил всего 3, демонстрируя эффективную и сбалансированную игру. В среднем команда забивает 2.20 гола за матч и пропускает лишь 0.60. «Аль-Наср» показывает стабильность в нападении, забивая в 12 последних матчах.

Последние 5 матчей «Аль-Насра» Эр-Рияд:

Личные встречи

Лига чемпионов Азии Элита, 11.05.2011: «Эстегляль» 2:1 «Аль-Наср Эр-Рияд»

«Эстегляль» 2:1 «Аль-Наср Эр-Рияд» Лига чемпионов Азии Элита, 15.03.2011: «Аль-Наср Эр-Рияд» 2:1 «Эстегляль»

Последние встречи между командами указывают на конкурентное противостояние. Однако с момента этих матчей прошло достаточно времени, и текущая форма «Аль-Насра» значительно превосходит результаты «Эстегляля».

Статистика

«Эстегляль»:

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

«Аль-Наср» Эр-Рияд:

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

Рекомендации для ставок

Победа «Аль-Насра» Эр-Рияд – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Учитывая текущую форму и статистику команд, наиболее вероятным исходом является победа «Аль-Насра» с уверенным результатом.

Рекомендация: 2:0 в пользу «Аль-Насра» за коэффициент 7.50.