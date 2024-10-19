20 октября 2024 года на Центральном стадионе состоится матч десятого тура Премьер-лиги Украины между «ЛНЗ» и «Ингульцом». Обе команды борются за свои позиции в турнирной таблице и нуждаются в очках, чтобы улучшить свое положение.
«ЛНЗ»
«ЛНЗ» занимает 7-е место с 12 очками после 9 туров. Команда не может одержать победу в последних пяти матчах, но забивает в каждом из четырех последних поединков. В последнем матче «ЛНЗ» крупно проиграл «Шахтеру» со счетом 1:5. В последних пяти играх команда забила 4 гола и пропустила 9. Основная проблема «ЛНЗ» – слабая защита, так как команда пропускает в среднем 1.80 гола за игру. Однако наличие атакующего потенциала позволяет им забивать хотя бы один гол в каждом матче.
Последние матчи «ЛНЗ»:
- «Шахтер» 5:1 «ЛНЗ»
- «ЛНЗ» 1:1 «Черноморец Одесса»
- «Полесье» 1:1 «ЛНЗ»
- «Колос» 1:1 «ЛНЗ»
- «Динамо Киев» 1:0 «ЛНЗ»
«Ингулец»
«Ингулец» находится на 16-м месте с 5 очками. Команда не может выиграть в последних 9 матчах и занимает одно из последних мест в турнирной таблице. В последних пяти матчах «Ингулец» забил 4 гола и пропустил 6. Несмотря на проблемы с обороной, команда стабильно забивает, что позволяет рассчитывать на борьбу в этом матче. Однако оборона команды остается уязвимой, так как «Ингулец» пропускает в 8 из 10 последних матчей.
Последние матчи «Ингульца»:
- «Карпаты» 0:0 «Ингулец»
- «Оболонь» 2:1 «Ингулец»
- «Верес» 2:2 «Ингулец»
- «Черноморец Одесса» 1:0 «Ингулец»
- «Александрия» 1:1 «Ингулец»
Личные встречи
Команды встречались несколько раз, и в последних матчах преимущество оставалось за «ЛНЗ». В последней официальной встрече в рамках Кубка Украины «ЛНЗ» обыграл «Ингулец» со счетом 2:1, что говорит о том, что «ЛНЗ» имеет небольшой перевес в очных противостояниях. Однако в последнем товарищеском матче в июле 2024 года команды сыграли вничью (0:0).
Последние встречи:
- «ЛНЗ» 0:0 «Ингулец» (товарищеский матч, 2024)
- «ЛНЗ» 2:1 «Ингулец» (Кубок Украины, 2021)
Статистика
«ЛНЗ»:
- Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 4 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
«Ингулец»:
- Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 4 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
Прогноз на матч «ЛНЗ» – «Ингулец»
Ожидается, что матч будет равным с минимальным количеством голов. Оборона обеих команд показывает уязвимость, однако и атака не является сильной стороной ни для одной из команд. Учитывая недавние результаты и статистику, наиболее вероятным исходом является ничья с небольшим количеством забитых голов.
Рекомендации для ставок:
- Ничья – коэффициент 3.20
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – коэффициент 2.10
Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей формы и статистики команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья 1:1.
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.