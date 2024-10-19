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    • Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ингулец», Премьер-лига Украины, 20 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ингулец», Премьер-лига Украины, 20 октября 2024 года

    20 октября 2024 года на Центральном стадионе состоится матч десятого тура Премьер-лиги Украины между «ЛНЗ» и «Ингульцом». Обе команды борются за свои позиции в турнирной таблице и нуждаются в очках, чтобы улучшить свое положение.

    «ЛНЗ»

    «ЛНЗ» занимает 7-е место с 12 очками после 9 туров. Команда не может одержать победу в последних пяти матчах, но забивает в каждом из четырех последних поединков. В последнем матче «ЛНЗ» крупно проиграл «Шахтеру» со счетом 1:5. В последних пяти играх команда забила 4 гола и пропустила 9. Основная проблема «ЛНЗ» – слабая защита, так как команда пропускает в среднем 1.80 гола за игру. Однако наличие атакующего потенциала позволяет им забивать хотя бы один гол в каждом матче.

    Последние матчи «ЛНЗ»:

    «Ингулец»

    «Ингулец» находится на 16-м месте с 5 очками. Команда не может выиграть в последних 9 матчах и занимает одно из последних мест в турнирной таблице. В последних пяти матчах «Ингулец» забил 4 гола и пропустил 6. Несмотря на проблемы с обороной, команда стабильно забивает, что позволяет рассчитывать на борьбу в этом матче. Однако оборона команды остается уязвимой, так как «Ингулец» пропускает в 8 из 10 последних матчей.

    Последние матчи «Ингульца»:

    Личные встречи

    Команды встречались несколько раз, и в последних матчах преимущество оставалось за «ЛНЗ». В последней официальной встрече в рамках Кубка Украины «ЛНЗ» обыграл «Ингулец» со счетом 2:1, что говорит о том, что «ЛНЗ» имеет небольшой перевес в очных противостояниях. Однако в последнем товарищеском матче в июле 2024 года команды сыграли вничью (0:0).

    Последние встречи:

    • «ЛНЗ» 0:0 «Ингулец» (товарищеский матч, 2024)
    • «ЛНЗ» 2:1 «Ингулец» (Кубок Украины, 2021)

    Статистика

    «ЛНЗ»:

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

    «Ингулец»:

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    Прогноз на матч «ЛНЗ» – «Ингулец»

    Ожидается, что матч будет равным с минимальным количеством голов. Оборона обеих команд показывает уязвимость, однако и атака не является сильной стороной ни для одной из команд. Учитывая недавние результаты и статистику, наиболее вероятным исходом является ничья с небольшим количеством забитых голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Ничья – коэффициент 3.20
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей формы и статистики команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья 1:1.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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