Составы команд
ЛНЗ
ЛНЗ
4-1-2-1-3
55
Салиху
4
34
Муравский
22
Путря
5
Ноникашвили
22
Яшари
18
Тилль
12
Топалов
19
Халаила
99
22
Момо
4-3-1-2
12
Паламарчук
4
4
Виливальд
2
91
Мельничук
20
Волохатый
26
Лосенко
11
Пятов
97
Резепов
17
Ситало
29
Белоцерковец
12
Топалов
11
Пасич
11
Пасич
12
Топалов
19
Халаила
18
Бойко
18
Бойко
19
Халаила
18
Тилль
16
Олейник
16
Олейник
18
Тилль
22
Яшари
10
Авагимян
10
Авагимян
22
Яшари
17
Ситало
10
10
17
Ситало
11
Пятов
7
Козыренко
7
Козыренко
11
Пятов
29
Белоцерковец
59
59
29
Белоцерковец
26
Лосенко
99
99
26
Лосенко
97
Резепов
27
Пушкарёв
27
Пушкарёв
97
Резепов
Остались в запасе
ЛНЗ
Ингулец
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
9
Владислав Наумец
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
36
Антон Жилкин
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
32
Сергей Петько
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
10
Александр Козак
ЛВ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
9
Владислав Наумец
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
32
Сергей Петько
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
10
Александр Козак
ЛВ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча ЛНЗ - Ингулец
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Ингульца», 10-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 13:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»