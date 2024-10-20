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  • «ЛНЗ» – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

«ЛНЗ» – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

20 октября 2024, 11:50
ЛНЗ
20.10.2024, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Ингулец
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
22
Франсис Момо
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
19
Осама Халаила
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
20
Роман Волохатый
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
11
Александр Пятов
ЦП
97
Денис Резепов
АП
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
9
Владислав Наумец
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
10
Valerii Sad
ЦП
32
Сергей Петько
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
7
Юрий Козыренко
АП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
4-1-2-1-3
55
Салиху
4
34
Муравский
22
Путря
5
Ноникашвили
22
Яшари
18
Тилль
12
Топалов
19
Халаила
99
22
Момо
4-3-1-2
12
Паламарчук
4
4
Виливальд
2
91
Мельничук
20
Волохатый
26
Лосенко
11
Пятов
97
Резепов
17
Ситало
29
Белоцерковец
12
Топалов
11
Пасич
11
Пасич
12
Топалов
19
Халаила
18
Бойко
18
Бойко
19
Халаила
18
Тилль
16
Олейник
16
Олейник
18
Тилль
22
Яшари
10
Авагимян
10
Авагимян
22
Яшари
17
Ситало
10
10
17
Ситало
11
Пятов
7
Козыренко
7
Козыренко
11
Пятов
29
Белоцерковец
59
59
29
Белоцерковец
26
Лосенко
99
99
26
Лосенко
97
Резепов
27
Пушкарёв
27
Пушкарёв
97
Резепов
Остались в запасе
ЛНЗ
Ингулец
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
9
Владислав Наумец
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
36
Антон Жилкин
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
32
Сергей Петько
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
10
Александр Козак
ЛВ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
9
Владислав Наумец
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
32
Сергей Петько
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
10
Александр Козак
ЛВ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча ЛНЗ - Ингулец
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Ингульца», 10-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ»«Ингулец»

«ЛНЗ» – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Ингулец ЛНЗ
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