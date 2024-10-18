19 октября 2024 года на «Бай-Арене» состоится матч 7-го тура Бундеслиги между «Байером» и «Айнтрахтом». Оба коллектива входят в топ-6 чемпионата и демонстрируют высокую результативность, что обещает захватывающее противостояние.
«Байер»
«Байер» находится на 5-м месте с 11 очками после 6 туров. Команда играет стабильно, не проигрывая в последних 4 матчах Бундеслиги, и стабильно забивает на протяжении 15 игр подряд. В последних 5 встречах «Байер» забил 12 голов, но также пропустил 6, что говорит о наличии уязвимостей в обороне. Лучший бомбардир команды, Виктор Бонифасе, забил 6 мячей в 9 играх, и его форма станет важным фактором в атаке.
Последние матчи «Байера»:
- «Байер» 2:2 «Хольштайн Киль»
- «Байер» 1:0 «Милан» (Лига чемпионов)
- «Бавария» 1:1 «Байер»
- «Байер» 4:3 «Вольфсбург»
- «Фейеноорд» 0:4 «Байер» (Лига чемпионов)
«Айнтрахт»
«Айнтрахт» занимает 3-е место с 13 очками после 6 туров. Команда показывает отличные результаты, не проигрывая в последних 5 матчах Бундеслиги и забивая во всех этих встречах. В последних 5 играх команда забила 15 голов, но также пропустила 9, что свидетельствует о нестабильной обороне. Лучший бомбардир команды, Омар Мармуш, забил 9 голов в 9 матчах, и он будет ключевой фигурой в атаке.
Последние матчи «Айнтрахта»:
- «Айнтрахт» 3:3 «Бавария»
- «Бешикташ» 1:3 «Айнтрахт» (Лига Европы)
- «Хольштайн Киль» 2:4 «Айнтрахт»
- «Айнтрахт» 3:3 «Виктория Пльзень» (Лига Европы)
- «Айнтрахт» 2:0 «Боруссия М»
Личные встречи
В последних очных встречах преимущество находится на стороне «Байера». Команда выиграла три последних матча против «Айнтрахта». Кроме того, «Байер» стабильно забивает в матчах против этого соперника, что подчеркивает их уверенность в таких встречах. Однако «Айнтрахт» в текущем сезоне также демонстрирует отличную атакующую форму, что может сделать матч результативным.
Последние встречи:
- «Айнтрахт» 1:5 «Байер» (2024)
- «Байер» 3:0 «Айнтрахт» (2023)
- «Байер» 3:1 «Айнтрахт» (2023)
Статистика
«Байер»
- Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 12 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 2 победы, 3 ничьи в последних 5 матчах
«Айнтрахт»
- Забивает в среднем: 3.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 15 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
- 3 победы, 2 ничьи в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Байер» – «Айнтрахт»
Обе команды демонстрируют высокую результативность, но также имеют проблемы в обороне. «Байер» играет дома и показывает стабильную игру в последних матчах, что дает им преимущество. «Айнтрахт» также набрал хорошую форму, но их оборона подвержена ошибкам, что «Байер» может использовать. Ожидается открытый матч с обменом голами.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.60
- Победа «Байера» – коэффициент 2.40
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.60.
Прогноз на точный счет
С учетом атакующих возможностей и оборонительных проблем обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Байера» со счетом 3:2.
Рекомендация: 3:2 в пользу «Байера» за коэффициент 10.00.