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    • Прогноз на точный счет матча «Байер» – «Айнтрахт», Бундеслига, 19 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Байер» – «Айнтрахт», Бундеслига, 19 октября 2024 года

    19 октября 2024 года на «Бай-Арене» состоится матч 7-го тура Бундеслиги между «Байером» и «Айнтрахтом». Оба коллектива входят в топ-6 чемпионата и демонстрируют высокую результативность, что обещает захватывающее противостояние.

    «Байер»

    «Байер» находится на 5-м месте с 11 очками после 6 туров. Команда играет стабильно, не проигрывая в последних 4 матчах Бундеслиги, и стабильно забивает на протяжении 15 игр подряд. В последних 5 встречах «Байер» забил 12 голов, но также пропустил 6, что говорит о наличии уязвимостей в обороне. Лучший бомбардир команды, Виктор Бонифасе, забил 6 мячей в 9 играх, и его форма станет важным фактором в атаке.

    Последние матчи «Байера»:

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» занимает 3-е место с 13 очками после 6 туров. Команда показывает отличные результаты, не проигрывая в последних 5 матчах Бундеслиги и забивая во всех этих встречах. В последних 5 играх команда забила 15 голов, но также пропустила 9, что свидетельствует о нестабильной обороне. Лучший бомбардир команды, Омар Мармуш, забил 9 голов в 9 матчах, и он будет ключевой фигурой в атаке.

    Последние матчи «Айнтрахта»:

    • «Айнтрахт» 3:3 «Бавария»
    • «Бешикташ» 1:3 «Айнтрахт» (Лига Европы)
    • «Хольштайн Киль» 2:4 «Айнтрахт»
    • «Айнтрахт» 3:3 «Виктория Пльзень» (Лига Европы)
    • «Айнтрахт» 2:0 «Боруссия М»

    Личные встречи

    В последних очных встречах преимущество находится на стороне «Байера». Команда выиграла три последних матча против «Айнтрахта». Кроме того, «Байер» стабильно забивает в матчах против этого соперника, что подчеркивает их уверенность в таких встречах. Однако «Айнтрахт» в текущем сезоне также демонстрирует отличную атакующую форму, что может сделать матч результативным.

    Последние встречи:

    • «Айнтрахт» 1:5 «Байер» (2024)
    • «Байер» 3:0 «Айнтрахт» (2023)
    • «Байер» 3:1 «Айнтрахт» (2023)

    Статистика

    «Байер»

    • Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 12 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 2 победы, 3 ничьи в последних 5 матчах

    «Айнтрахт»

    • Забивает в среднем: 3.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 15 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
    • 3 победы, 2 ничьи в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Байер» – «Айнтрахт»

    Обе команды демонстрируют высокую результативность, но также имеют проблемы в обороне. «Байер» играет дома и показывает стабильную игру в последних матчах, что дает им преимущество. «Айнтрахт» также набрал хорошую форму, но их оборона подвержена ошибкам, что «Байер» может использовать. Ожидается открытый матч с обменом голами.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.60
    • Победа «Байера» – коэффициент 2.40
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.60.

    Прогноз на точный счет

    С учетом атакующих возможностей и оборонительных проблем обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Байера» со счетом 3:2.

    Рекомендация: 3:2 в пользу «Байера» за коэффициент 10.00.

    Источник: «Бомбардир»

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