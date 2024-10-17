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    • Прогноз на точный счет матча «Рубин-2» – «Оренбург-2», Вторая лига, 18 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Рубин-2» – «Оренбург-2», Вторая лига, 18 октября 2024 года

    18 октября 2024 года на стадионе Газовик пройдет матч 25 тура Второй лиги Б между «Рубином-2» и «Оренбургом-2». Обе команды демонстрируют разный уровень игры в текущем сезоне, и этот матч важен для обеих сторон.

    «Рубин-2»

    «Рубин-2» уверенно занимает 3 место в турнирной таблице с 45 очками после 25 туров. Команда находится в хорошей форме и не проигрывает в последних 7 матчах, демонстрируя уверенную атакующую игру. Лучший бомбардир команды Даниил Моторин забил 11 голов в 23 матчах и продолжает вести команду вперед. «Рубин-2» забил 11 голов в последних пяти матчах, но также пропустил 4 гола, что говорит о стабильной защите.

    Последние матчи «Рубина-2»:

    «Оренбург-2»

    «Оренбург-2» располагается на 12 месте в таблице с 24 очками после 25 туров. Команда не проигрывает в 3 последних матчах, но не может добиться стабильных результатов на выезде, не выигрывая в 10 последних гостевых матчах. Лучший бомбардир команды D. Usov забил 9 голов в 24 матчах. В последних 5 играх «Оренбург-2» забил 5 голов, но пропустил 4.

    Последние матчи «Оренбурга-2»:

    • «Оренбург-2» 2:1 «Крылья Советов-2» (Вторая лига)
    • «Амкар» 0:0 «Оренбург-2» (Вторая лига)
    • «Оренбург-2» 1:1 «Пари НН-2» (Вторая лига)
    • «Динамо» Барнаул 1:0 «Оренбург-2» (Вторая лига)
    • «Оренбург-2» 2:1 «Носта» (Вторая лига)

    Личные встречи

    «Рубин-2» имеет преимущество в последних очных встречах, выиграв два из трех последних матчей против «Оренбурга-2». В предыдущем сезоне «Рубин-2» одержал уверенную победу на выезде со счетом 3:1, а последняя домашняя встреча завершилась вничью 2:2.

    Последние встречи:

    • «Оренбург-2» 1:3 «Рубин-2» (2024)
    • «Оренбург-2» 0:1 «Рубин-2» (2023)
    • «Рубин-2» 2:2 «Оренбург-2» (2023)

    Статистика

    «Рубин-2»

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • Не проигрывает в 7 последних матчах

    «Оренбург-2»

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • Не выигрывает в 10 последних выездных матчах

    Прогноз на матч «Рубин-2» – «Оренбург-2»

    «Рубин-2» выглядит фаворитом в этом матче, учитывая их отличную форму и уверенную игру в атаке. «Оренбург-2» продолжает испытывать проблемы на выезде, что дает «Рубину-2» дополнительное преимущество. Ожидается, что хозяева одержат победу, но гости также могут найти возможность забить.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Рубина-2» – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Рубина-2» за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом является победа «Рубина-2» со счетом 2:1, учитывая атакующую мощь хозяев и нестабильность гостей на выезде.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Рубина-2» за коэффициент 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

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