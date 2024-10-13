Блогера Литвина могут посадить на 5 лет за хулиганство в Медиалиге

Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал инцидент в Медиалиге.

Во время матча МФЛ блогер бросился на трибуну болельщиков ростовского СКА. Они скандировали: «Литвин – пидорас».

Михаил ударил первого попавшегося болельщика – им оказался известный фанат ЦСКА «Маугли».

Литвина задержала полиция. Ему грозит до 15 суток ареста.

«В действиях Михаила Литвина могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». Наказание – вплоть до пяти лет лишения свободы», – сказал Бушманов.