8 октября 2024 года на стадионе «Эстадио Флоренсио Сола» состоится матч 17-го тура Высшей лиги Аргентины между командами «Банфилд» и «Эстудиантес». Обе команды находятся в середине и нижней части турнирной таблицы, и каждая из них стремится набрать важные очки, чтобы улучшить свое положение.

«Банфилд»

«Банфилд» после 16 туров занимает 26-е место с 17 очками. Команда демонстрирует хорошие атакующие способности, забивая в четырех последних матчах подряд. Лидером атаки является Бруно Сепульведа, забивший 5 голов в 15 матчах. В последних пяти играх «Банфилд» забил 5 голов и пропустил 4, что свидетельствует о сбалансированной, но не всегда надежной игре в обороне.

Последние матчи «Банфилд»:

«Эстудиантес»

«Эстудиантес» занимает 17-е место с 20 очками после 16 туров. Команда показывает неустойчивые результаты, особенно на выезде, где проиграла три последних матча. Лидером атаки является Гидо Каррильо, который забил 6 голов в 19 матчах. В последних пяти играх «Эстудиантес» забил 3 гола и пропустил 5, что свидетельствует о слабой атакующей и оборонительной игре.

Последние матчи «Эстудиантес»:

Личные встречи

«Эстудиантес» имеет преимущество в последних матчах против «Банфилда». В шести последних встречах команда не проигрывала, что может говорить о психологическом преимуществе перед соперником. В последних 12 встречах «Эстудиантес» забивал в 10 матчах, что свидетельствует о стабильности в атакующих действиях против «Банфилда».

Последние матчи личных встреч:

«Эстудиантес» 1:0 «Банфилд» (20 мая 2023)

«Эстудиантес» 0:0 «Банфилд» (31 июля 2022)

«Банфилд» 1:1 «Эстудиантес» (21 августа 2021)

«Банфилд» 2:2 «Эстудиантес» (6 апреля 2021)

«Банфилд» 0:2 «Эстудиантес» (28 октября 2018)

Статистика

«Банфилд»

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Последние 5 матчей: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения

«Эстудиантес»

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Последние 5 матчей: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения

Прогноз на матч «Банфилд» – «Эстудиантес»

Учитывая текущую форму обеих команд и их статистику, ожидается равная игра с минимальным количеством голов. «Банфилд» имеет небольшое преимущество благодаря игре на своем поле, где команда редко проигрывает. С другой стороны, «Эстудиантес» традиционно удачно играет против «Банфилда», что делает матч непредсказуемым.

Наиболее вероятным исходом матча является ничья или минимальная победа одной из команд. Ожидается, что обе команды будут осторожны, что приведет к малому количеству голов.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Ничья – коэффициент 3.10

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.10.

Прогноз на точный счет:

Предполагаемый точный счет – 1:1.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.