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    • Прогноз на точный счет матча «Барракас Сентраль» – «Индепендьенте Ривадавия», Высшая лига Аргентины, 7 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Барракас Сентраль» – «Индепендьенте Ривадавия», Высшая лига Аргентины, 7 октября 2024 года

    7 октября 2024 года на стадионе «Estadio Guillermo Laza» состоится матч 17-го тура Высшей лиги Аргентины между командами «Барракас Сентраль» и «Индепендьенте Ривадавия». Оба коллектива находятся в нижней части турнирной таблицы и будут стремиться набрать столь необходимые очки, чтобы улучшить свои позиции.

    «Барракас Сентраль»

    «Барракас Сентраль» занимает 28-е место с 11 очками после 16 туров. Команда находится в сложной ситуации, проигрывая три последних домашних матча. Основной бомбардир команды – Алан Кантеро, забивший 4 гола в 11 матчах, но в последних пяти играх «Барракас Сентраль» забил всего 2 гола и пропустил 9, что свидетельствует о слабой игре как в атаке, так и в обороне.

    Команда имеет значительные проблемы с реализацией голевых моментов и стабильностью обороны. В последнем матче против «Сентраль Кордоба» «Барракас Сентраль» уступил со счетом 1:2, что вновь подчеркнуло его уязвимость.

    Последние матчи «Барракас Сентраль»:

    • «Сентраль Кордоба» 2:1 «Барракас Сентраль»
    • «Институто» 0:1 «Барракас Сентраль»
    • «Барракас Сентраль» 0:1 «Банфилд»
    • «Дефенса и Хустисия» 1:0 «Барракас Сентраль»
    • «Барракас Сентраль» 0:5 «Велес Сарсфилд»

    «Индепендьенте Ривадавия»

    «Индепендьенте Ривадавия» занимает 22-е место с 19 очками и тоже переживает непростые времена. Команда не выигрывает в четырех последних гостевых матчах, что ставит под сомнение ее способность набирать очки в выездных встречах. Лучший бомбардир команды – Викторио Рамис, забивший 3 гола в 8 матчах.

    В последних пяти матчах «Индепендьенте Ривадавия» забил всего 2 гола и пропустил 9, что говорит о проблемах как в атаке, так и в обороне. Команда также не показывает стабильности, пропуская в среднем 1.80 гола за игру, что значительно усложняет задачу удержания позиций в таблице.

    Последние матчи «Индепендьенте Ривадавия»:

    Личные встречи

    Исторически команды встречались не так часто, но в последних матчах между ними наблюдается баланс. В их последней встрече «Барракас Сентраль» одержал победу со счетом 3:1, однако до этого была ничья и победы обеих команд в различных турнирах. Такой результат говорит о непредсказуемости предстоящего поединка.

    Последние матчи личных встреч:

    • «Индепендьенте Ривадавия» 1:3 «Барракас Сентраль» (1 марта 2024)
    • «Барракас Сентраль» 1:3 «Индепендьенте Ривадавия» (9 октября 2021)
    • «Индепендьенте Ривадавия» 0:0 «Барракас Сентраль» (17 июня 2021)
    • «Барракас Сентраль» 2:1 «Индепендьенте Ривадавия» (28 ноября 2020)
    • «Барракас Сентраль» 1:0 «Индепендьенте Ривадавия» (3 ноября 2019)

    Статистика

    «Барракас Сентраль»

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Последние 5 матчей: 1 победа, 0 ничьих, 4 поражения

    «Индепендьенте Ривадавия»

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения

    Прогноз на матч «Барракас Сентраль» – «Индепендьенте Ривадавия»

    Учитывая текущую форму обеих команд и их статистику, можно ожидать, что матч будет непростым и для одной, и для другой команды. «Барракас Сентраль» и «Индепендьенте Ривадавия» демонстрируют слабую игру в обороне и низкую результативность, что предвещает малорезультативный поединок. Ожидается, что обе команды будут играть осторожно, стараясь не допустить ошибок в обороне.

    Наиболее вероятным исходом является ничья, учитывая проблемы обеих команд как в атаке, так и в защите. Минимальная результативность и осторожная игра с обеих сторон могут привести к ничейному исходу с минимальным количеством голов.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Ничья – коэффициент 3.10
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.60
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.10.

    Прогноз на точный счет:

    Наиболее вероятным исходом будет ничейный результат с минимальным количеством голов. Предполагаемый точный счет – 1:1.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.

    Источник: «Бомбардир»

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