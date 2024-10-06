7 октября 2024 года на стадионе «Estadio Guillermo Laza» состоится матч 17-го тура Высшей лиги Аргентины между командами «Барракас Сентраль» и «Индепендьенте Ривадавия». Оба коллектива находятся в нижней части турнирной таблицы и будут стремиться набрать столь необходимые очки, чтобы улучшить свои позиции.

«Барракас Сентраль»

«Барракас Сентраль» занимает 28-е место с 11 очками после 16 туров. Команда находится в сложной ситуации, проигрывая три последних домашних матча. Основной бомбардир команды – Алан Кантеро, забивший 4 гола в 11 матчах, но в последних пяти играх «Барракас Сентраль» забил всего 2 гола и пропустил 9, что свидетельствует о слабой игре как в атаке, так и в обороне.

Команда имеет значительные проблемы с реализацией голевых моментов и стабильностью обороны. В последнем матче против «Сентраль Кордоба» «Барракас Сентраль» уступил со счетом 1:2, что вновь подчеркнуло его уязвимость.

Последние матчи «Барракас Сентраль»:

«Индепендьенте Ривадавия»

«Индепендьенте Ривадавия» занимает 22-е место с 19 очками и тоже переживает непростые времена. Команда не выигрывает в четырех последних гостевых матчах, что ставит под сомнение ее способность набирать очки в выездных встречах. Лучший бомбардир команды – Викторио Рамис, забивший 3 гола в 8 матчах.

В последних пяти матчах «Индепендьенте Ривадавия» забил всего 2 гола и пропустил 9, что говорит о проблемах как в атаке, так и в обороне. Команда также не показывает стабильности, пропуская в среднем 1.80 гола за игру, что значительно усложняет задачу удержания позиций в таблице.

Последние матчи «Индепендьенте Ривадавия»:

Личные встречи

Исторически команды встречались не так часто, но в последних матчах между ними наблюдается баланс. В их последней встрече «Барракас Сентраль» одержал победу со счетом 3:1, однако до этого была ничья и победы обеих команд в различных турнирах. Такой результат говорит о непредсказуемости предстоящего поединка.

Последние матчи личных встреч:

«Индепендьенте Ривадавия» 1:3 «Барракас Сентраль» (1 марта 2024)

«Барракас Сентраль» 1:3 «Индепендьенте Ривадавия» (9 октября 2021)

«Индепендьенте Ривадавия» 0:0 «Барракас Сентраль» (17 июня 2021)

«Барракас Сентраль» 2:1 «Индепендьенте Ривадавия» (28 ноября 2020)

«Барракас Сентраль» 1:0 «Индепендьенте Ривадавия» (3 ноября 2019)

Статистика

«Барракас Сентраль»

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Последние 5 матчей: 1 победа, 0 ничьих, 4 поражения

«Индепендьенте Ривадавия»

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения

Прогноз на матч «Барракас Сентраль» – «Индепендьенте Ривадавия»

Учитывая текущую форму обеих команд и их статистику, можно ожидать, что матч будет непростым и для одной, и для другой команды. «Барракас Сентраль» и «Индепендьенте Ривадавия» демонстрируют слабую игру в обороне и низкую результативность, что предвещает малорезультативный поединок. Ожидается, что обе команды будут играть осторожно, стараясь не допустить ошибок в обороне.

Наиболее вероятным исходом является ничья, учитывая проблемы обеих команд как в атаке, так и в защите. Минимальная результативность и осторожная игра с обеих сторон могут привести к ничейному исходу с минимальным количеством голов.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Ничья – коэффициент 3.10

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.60

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.10.

Прогноз на точный счет:

Наиболее вероятным исходом будет ничейный результат с минимальным количеством голов. Предполагаемый точный счет – 1:1.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.