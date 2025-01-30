Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Солари хочет перейти в «Спартак»

Ариель Кипершмид, агент правого вингера «Ривер Плейта» Пабло Солари, дал новый комментарий о возможном переходе игрока в «Спартак».

Сообщалось, что московский клуб согласовал трансфер за 12 миллионов евро, включая бонусы.

«Посмотрим, перейдет ли в итоге Солари в «Спартак». Клуб сделал предложение, теперь давайте посмотрим на конец истории. Сам игрок хочет перейти«, – сказал агент.

  • Рыночная стоимость Солари – 7 миллионов евро.
  • В составе «Ривер Плейта» он забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 109 матчах.
  • В Европе форвард пока не выступал.

Новости по теме
Стали известны трансферные планы «Спартака» на февраль 5
«Спартак» договорился о переходе Солари: подробности 10
Писарев посоветовал игроку «Спартака» сменить команду: «Срочно уходить!» 4
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:56
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1738224879
а то разводили что нет-цена вопроса была и только
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1738225621
Прочухали что лошары раскидываются деньгами и прутся все)
Ответить
fakeid
1738226148
в марте исполнится 24. ценник в последнее время упал с 8 до 7 лямов. кто-то скажет, что это мелочь. но сам факт того, что в лучшие футбольные годы он не растёт - потолок этого игрока ясен, дороже он уже вряд ли станет. как по мне - это очередной развод тарасятника, за 12 лямов можно было что-то поприличнее найти даже у нас или в сербии. ривер просто спихивает неликвид и радуется тому, что существует спартаг, который этот самый неликвид готов забрать почти вдвое дороже, когда они и не надеялись от него избавиться. ну и давайте честно: если аргентинец или бразилец, допустим, к 21 году не уезжает в европу - то уже всё с ним ясно. у них же на поток поставлено. этого продали, место освободили, растят нового на продажу.
Ответить
Мордаванин
1738228791
как представит себя вкрасных трюселях так иманит его)
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 