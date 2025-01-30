Солари хочет перейти в «Спартак»

Ариель Кипершмид, агент правого вингера «Ривер Плейта» Пабло Солари, дал новый комментарий о возможном переходе игрока в «Спартак».
Сообщалось, что московский клуб согласовал трансфер за 12 миллионов евро, включая бонусы.
«Посмотрим, перейдет ли в итоге Солари в «Спартак». Клуб сделал предложение, теперь давайте посмотрим на конец истории. Сам игрок хочет перейти«, – сказал агент.
- Рыночная стоимость Солари – 7 миллионов евро.
- В составе «Ривер Плейта» он забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 109 матчах.
- В Европе форвард пока не выступал.