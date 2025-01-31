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Мостовой назвал лучшего футболиста в истории

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Я считаю, что не Криштиану Роналду, а Лионель Месси – лучший футболист в истории. Для меня Месси всегда был, есть и будет лучшим. Я всегда говорил об этом. И 20 лет назад, и 15 лет назад, и 10 лет назад. И сейчас тоже остаюсь при своем мнением. Мне Лионель ближе. Он – игрок от бога. Такой игре нельзя научиться.

Да, Криштиану – феноменальный спортсмен и первым в истории футбола, одержал 700 побед на клубном уровне, но в этом противостоянии я всегда буду на стороне аргентинца, а не португальца», – сказал Мостовой.

  • У Месси 8 «Золотых мячей», у Роналду – 5.
  • В отличие от Криштиану, Лионель выигрывал чемпионат мира.
  • У Месси контракт с «Интером Майами» до декабря.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
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За этот коммент уважать Мостового буду значительно меньше. ((
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