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Агент высказался о трансфере Солари в «Спартак»

Специализирующийся на южноамериканском рынке агент Тимур Лепсая ответил на вопрос о том, способны ли клубы РПЛ в зимнее трансферное окно оформить сделки, сопоставимые с переходом Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».

«До закрытия зимнего окна трансферов за 30 миллионов евро, думаю, что не будет.

Знаем, что «Спартак» близок к приобретению Солари. Про него знаю, что если и не договорились, то очень близки к этому», – сказал Лепсая.

  • 23-летний Солари сыграл за «Ривер Плейт» в прошлом году 42 матча, забил 10 голов, отдал 5 передач.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.
  • Контракт Солари с клубом из Буэнос-Айреса рассчитан до конца 2027 года.

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Источник: РИА «Новости»

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