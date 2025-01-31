Агент высказался о трансфере Солари в «Спартак»

Специализирующийся на южноамериканском рынке агент Тимур Лепсая ответил на вопрос о том, способны ли клубы РПЛ в зимнее трансферное окно оформить сделки, сопоставимые с переходом Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».

«До закрытия зимнего окна трансферов за 30 миллионов евро, думаю, что не будет.

Знаем, что «Спартак» близок к приобретению Солари. Про него знаю, что если и не договорились, то очень близки к этому», – сказал Лепсая.