6 октября на «МХП-Арене» пройдет матч 6-го тура Бундеслиги между «Штутгартом» и «Хоффенхаймом». Оба клуба стремятся подняться выше в турнирной таблице, и это противостояние обещает быть богатым на голы.
«Штутгарт»
«Штутгарт» занимает 8-е место с 8 очками после 5 туров. Команда демонстрирует хороший атакующий потенциал, забивая в среднем 2.40 гола за матч. Лучший бомбардир команды – Дениз Ундав, который забил 6 голов в 9 матчах. В последних 5 играх «Штутгарт» забил 12 голов, что подчеркивает их нацеленность на атаку. Однако, в то же время, они нестабильны в обороне, пропуская 8 мячей в этих же матчах. В последнем туре Бундеслиги команда сыграла вничью с «Вольфсбургом» (2:2), упустив победу на последних минутах. В домашних матчах «Штутгарт» обычно действует агрессивно, что может сыграть решающую роль против нестабильного «Хоффенхайма».
Последние матчи «Штутгарта»:
- «Спарта Прага» 1:1 «Штутгарт»
- «Вольфсбург» 2:2 «Штутгарт»
- «Штутгарт» 5:1 «Боруссия Д»
- «Реал Мадрид» 3:1 «Штутгарт»
- «Боруссия М» 1:3 «Штутгарт»
«Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» занимает 16-е место с 3 очками после 5 туров и переживает кризисный период, проиграв 4 последних матча Бундеслиги. Команда пропускает в среднем 2.20 гола за матч, что отражает слабую игру в защите. Несмотря на это, они продолжают стабильно забивать: 8 голов в 5 последних играх. Лучший бомбардир команды – Андрей Крамарич, на его счету 4 гола в 6 матчах. В прошлом туре «Хоффенхайм» проиграл «Вердеру» (3:4), пропустив два гола в последние минуты. Подобная нестабильность в обороне может стать ключевым фактором в предстоящем поединке против «Штутгарта».
Последние матчи «Хоффенхайма»:
- «Динамо Киев» 0:2 «Хоффенхайм»
- «Хоффенхайм» 3:4 «Вердер»
- «Мидтьюлланд» 1:1 «Хоффенхайм»
- «Унион Берлин» 2:1 «Хоффенхайм»
- «Хоффенхайм» 1:4 «Байер»
Личные встречи
В последних очных встречах команды показывали разнонаправленные результаты. «Штутгарт» выигрывает в 4 из 7 последних матчей против «Хоффенхайма», включая уверенную победу 3:0 в марте 2024 года. В то же время «Хоффенхайм» одержал победу в их последней игре на «МХП-Арене» в октябре 2023 года (3:2). Это подчеркивает непредсказуемость результатов и склонность команд к открытой игре с большим количеством забитых мячей.
История личных встреч:
- Бундеслига, 16.03.2024: «Хоффенхайм» 0:3 «Штутгарт»
- Бундеслига, 28.10.2023: «Штутгарт» 2:3 «Хоффенхайм»
- Бундеслига, 27.05.2023: «Штутгарт» 1:1 «Хоффенхайм»
- Бундеслига, 24.01.2023: «Хоффенхайм» 2:2 «Штутгарт»
- Бундеслига, 25.02.2022: «Хоффенхайм» 2:1 «Штутгарт»
Статистика
«Штутгарт»
- Средняя результативность: 2.40 гола за матч
- Среднее количество пропущенных: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 12 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
- 4 матча без поражений
«Хоффенхайм»
- Средняя результативность: 1.60 гола за матч
- Среднее количество пропущенных: 2.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
- 4 поражения подряд
Прогноз на матч «Штутгарт» – «Хоффенхайм»
Матч обещает быть результативным и насыщенным атакующими действиями, учитывая нестабильность обеих команд в обороне и их хорошие атакующие показатели. «Штутгарт» имеет небольшое преимущество благодаря домашнему полю и более стабильной форме в последних матчах. В то же время «Хоффенхайм» постарается прервать серию неудач и показать свой атакующий потенциал. Наиболее вероятным исходом видится победа хозяев с обменом голами.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Штутгарта» – коэффициент 1.95
- Обе команды забьют – коэффициент 1.65
- Тотал больше 3.0 голов – коэффициент 1.80Рекомендация: Победа «Штутгарта» за коэффициент 1.95.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный сценарий – победа «Штутгарта» с минимальным преимуществом. Игра может закончиться с итоговым счетом 3:2 или 2:1, учитывая текущие формы обеих команд.
Рекомендация: 3:2 за коэффициент 11.00.