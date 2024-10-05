6 октября на «МХП-Арене» пройдет матч 6-го тура Бундеслиги между «Штутгартом» и «Хоффенхаймом». Оба клуба стремятся подняться выше в турнирной таблице, и это противостояние обещает быть богатым на голы.

«Штутгарт»

«Штутгарт» занимает 8-е место с 8 очками после 5 туров. Команда демонстрирует хороший атакующий потенциал, забивая в среднем 2.40 гола за матч. Лучший бомбардир команды – Дениз Ундав, который забил 6 голов в 9 матчах. В последних 5 играх «Штутгарт» забил 12 голов, что подчеркивает их нацеленность на атаку. Однако, в то же время, они нестабильны в обороне, пропуская 8 мячей в этих же матчах. В последнем туре Бундеслиги команда сыграла вничью с «Вольфсбургом» (2:2), упустив победу на последних минутах. В домашних матчах «Штутгарт» обычно действует агрессивно, что может сыграть решающую роль против нестабильного «Хоффенхайма».

Последние матчи «Штутгарта»:

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» занимает 16-е место с 3 очками после 5 туров и переживает кризисный период, проиграв 4 последних матча Бундеслиги. Команда пропускает в среднем 2.20 гола за матч, что отражает слабую игру в защите. Несмотря на это, они продолжают стабильно забивать: 8 голов в 5 последних играх. Лучший бомбардир команды – Андрей Крамарич, на его счету 4 гола в 6 матчах. В прошлом туре «Хоффенхайм» проиграл «Вердеру» (3:4), пропустив два гола в последние минуты. Подобная нестабильность в обороне может стать ключевым фактором в предстоящем поединке против «Штутгарта».

Последние матчи «Хоффенхайма»:

Личные встречи

В последних очных встречах команды показывали разнонаправленные результаты. «Штутгарт» выигрывает в 4 из 7 последних матчей против «Хоффенхайма», включая уверенную победу 3:0 в марте 2024 года. В то же время «Хоффенхайм» одержал победу в их последней игре на «МХП-Арене» в октябре 2023 года (3:2). Это подчеркивает непредсказуемость результатов и склонность команд к открытой игре с большим количеством забитых мячей.

История личных встреч:

Статистика

«Штутгарт»

Средняя результативность: 2.40 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 12 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

4 матча без поражений

«Хоффенхайм»

Средняя результативность: 1.60 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

4 поражения подряд

Прогноз на матч «Штутгарт» – «Хоффенхайм»

Матч обещает быть результативным и насыщенным атакующими действиями, учитывая нестабильность обеих команд в обороне и их хорошие атакующие показатели. «Штутгарт» имеет небольшое преимущество благодаря домашнему полю и более стабильной форме в последних матчах. В то же время «Хоффенхайм» постарается прервать серию неудач и показать свой атакующий потенциал. Наиболее вероятным исходом видится победа хозяев с обменом голами.

Рекомендации для ставок:

Победа «Штутгарта» – коэффициент 1.95

Обе команды забьют – коэффициент 1.65

Тотал больше 3.0 голов – коэффициент 1.80Рекомендация: Победа «Штутгарта» за коэффициент 1.95.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный сценарий – победа «Штутгарта» с минимальным преимуществом. Игра может закончиться с итоговым счетом 3:2 или 2:1, учитывая текущие формы обеих команд.

Рекомендация: 3:2 за коэффициент 11.00.