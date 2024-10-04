5 октября на стадионе «Этихад» состоится матч 7-го тура Премьер-лиги Англии между «Манчестер Сити» и «Фулхэмом». «Горожане» борются за возвращение на вершину турнирной таблицы, а «Фулхэм» стремится закрепиться в верхней половине и продолжить свою серию без поражений.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» занимает 2-е место с 14 очками после 6 туров, уступая лишь по дополнительным показателям. Команда Пепа Гвардиолы демонстрирует стабильную атакующую игру, особенно благодаря лидерским качествам Эрлинга Холанда, который уже отметился 11 голами в 9 матчах. В последних 5 играх «Сити» забивает в среднем 1.80 гола за матч, но у команды возникают сложности в защите – они пропустили в 5 играх подряд, что не характерно для команды с таким классом. В домашних матчах «горожане» играют особенно уверенно, что подтверждает их текущая беспроигрышная серия из 17 матчей в Премьер-лиге.

Последние матчи «Манчестер Сити»:

«Фулхэм»

«Фулхэм» удивляет своей стабильностью в новом сезоне и занимает 6-е место с 11 очками после 6 туров. Рауль Хименес стал главным бомбардиром команды с 4 голами в 8 матчах. Команда не проигрывает в 5 последних матчах, что подтверждает ее серьезные намерения в текущем розыгрыше Премьер-лиги. В последних играх «Фулхэм» показывает организованную игру в обороне, пропуская всего 0.80 гола за матч, но их атакующие действия остаются нестабильными. На выезде «Фулхэм» часто играет от обороны, пытаясь использовать контратаки, что может стать проблемой против мощной атаки «Манчестер Сити».

Последние матчи «Фулхэма»:

Личные встречи

«Манчестер Сити» имеет подавляющее преимущество в личных встречах – 16 побед подряд против «Фулхэма» во всех турнирах. Последний раз «Фулхэм» отбирал очки у «горожан» более десяти лет назад. В прошлом сезоне «Манчестер Сити» выиграл обе встречи с общим счетом 7:1. Такая статистика указывает на явное превосходство «Сити», особенно в домашних играх. Учитывая их нынешнюю форму, маловероятно, что «Фулхэм» сможет прервать эту серию.

История личных встреч:

Статистика

«Манчестер Сити»

Средняя результативность: 1.80 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

17 матчей подряд без поражений

«Фулхэм»

Средняя результативность: 1.40 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

5 матчей без поражений

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Фулхэм»

«Манчестер Сити» выглядит явным фаворитом в предстоящей встрече. Несмотря на хорошие результаты «Фулхэма», гости вряд ли смогут справиться с атакующим напором «горожан». Ожидается, что «Манчестер Сити» будет доминировать и создаст множество голевых моментов. Учитывая текущую форму Холанда и общую мощь атаки «Сити», можно ожидать крупную победу хозяев. Тем не менее, «Фулхэм» может постараться забить на контратаках.

Наиболее вероятный сценарий – уверенная победа «Манчестер Сити» с комфортным преимуществом.

Рекомендации для ставок:

Победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) – коэффициент 1.60

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.85

«Манчестер Сити» забьет в каждом тайме – коэффициент 1.70

Рекомендация: Победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за коэффициент 1.60.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – уверенная победа хозяев с забитыми голами в обоих таймах. «Фулхэм» может забить один мяч, но вряд ли этого хватит для борьбы за очки.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Манчестер Сити» за коэффициент 9.00.