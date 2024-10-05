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    • АПЛ. «Манчестер Сити» переиграл «Фулхэм» (3:2), Ковачич оформил дубль

    АПЛ. «Манчестер Сити» переиграл «Фулхэм» (3:2), Ковачич оформил дубль

    В матче 7-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» дома победил «Фулхэм» со счетом 3:2.

    Счет в игре открыли гости – отличился Андреас Перейра. Хозяева ответили тремя мячами. Дублем отметился Матео Ковачич, а Жереми Доку забил гол, оказавшийся победным. В концовке лондонцы сократили отставание – гол забил Родриго Муньис.

    «Манчестер Сити» набрал 17 очков и занимает второе место в АПЛ после 7 матчей. Команда еще не проигрывала в этом сезоне. У «Фулхэма» на счету 11 очков. Лондонцы находятся на 7-м месте.

    Англия. АПЛ. 7-й тур

    Манчестер Сити – Фулхэм – 3:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Перейра, 26; 1:1 – Ковачич, 32; 2:1 – Ковачич, 47; 3:1 – Доку, 82; 3:2 – Муньис, 89.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.10.2024 18:53
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