05.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Англия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
4-2-3-1
31
Эдерсон
25
Аканджи
3
Диаш
24
Гвардиол
82
Льюис
8
Ковачич
20
Гюндоган
47
Фоден
20
Силва
10
Грилиш
9
Холанд
4-1-1-3-1
1
Лено
2
Тете
3
Бейсси
5
Андерсен
33
Робинсон
16
Берге
23
Лукич
24
Траоре
8
Перейра
17
Ивоби
9
Хименес
47
Фоден
6
Стоунз
6
Стоунз
47
Фоден
25
Аканджи
2
Уокер
2
Уокер
25
Аканджи
20
Гюндоган
27
Нуньес
27
Нуньес
20
Гюндоган
10
Грилиш
11
Доку
11
Доку
10
Грилиш
2
Тете
21
Кастань
21
Кастань
2
Тете
16
Берге
10
Кэрни
10
Кэрни
16
Берге
8
Перейра
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
8
Перейра
17
Ивоби
17
Нелсон
17
Нелсон
17
Ивоби
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
Остались в запасе
Манчестер Сити
Фулхэм
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
24
Джеймс Макэйти
АП
22
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Стивен Бенда
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
24
Джеймс Макэйти
АП
22
Савиньо
ПВ
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Манчестер Сити - Фулхэм
2
1
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
4
10
Офсайды
0
3
Количество передач
625
442
Сейвы
2
4
Точность передач %
90
86
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
1.38
2.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Фулхэма», 7-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Фулхэм»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»