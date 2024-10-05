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  • «Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

5 октября 2024, 15:50
Манчестер Сити
05.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 2
Завершен
Фулхэм
32' М. Ковачич 47' М. Ковачич 82' Ж. Доку
26' А. Перейра 88' Р. Муньис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
(К) ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
47
Фил Фоден
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Фулхэм
1
Бернд Лено
(К) ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
5
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
22
Савиньо
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
4-2-3-1
31
Эдерсон
25
Аканджи
3
Диаш
24
Гвардиол
82
Льюис
8
Ковачич
20
Гюндоган
47
Фоден
20
Силва
10
Грилиш
9
Холанд
4-1-1-3-1
1
Лено
2
Тете
3
Бейсси
5
Андерсен
33
Робинсон
16
Берге
23
Лукич
24
Траоре
8
Перейра
17
Ивоби
9
Хименес
47
Фоден
6
Стоунз
6
Стоунз
47
Фоден
25
Аканджи
2
Уокер
2
Уокер
25
Аканджи
20
Гюндоган
27
Нуньес
27
Нуньес
20
Гюндоган
10
Грилиш
11
Доку
11
Доку
10
Грилиш
2
Тете
21
Кастань
21
Кастань
2
Тете
16
Берге
10
Кэрни
10
Кэрни
16
Берге
8
Перейра
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
8
Перейра
17
Ивоби
17
Нелсон
17
Нелсон
17
Ивоби
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
Остались в запасе
Манчестер Сити
Фулхэм
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
24
Джеймс Макэйти
АП
22
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Стивен Бенда
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
24
Джеймс Макэйти
АП
22
Савиньо
ПВ
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Манчестер Сити - Фулхэм
2
1
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
4
10
Офсайды
0
3
Количество передач
625
442
Сейвы
2
4
Точность передач %
90
86
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
1.38
2.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Фулхэма», 7-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Фулхэм»

«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Фулхэм Манчестер Сити
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