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    • Прогноз на точный счет матча «Шэмрок Роверс» – АПОЭЛ, Лига Конференций, 3 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Шэмрок Роверс» – АПОЭЛ, Лига Конференций, 3 октября 2024 года

    3 октября 2024 года на стадионе «Талла» пройдет матч первого тура Лиги Конференций между ирландским клубом «Шэмрок Роверс» и кипрским АПОЭЛ. Оба клуба подходят к этой встрече с разными целями, но их текущая форма обещает напряженное противостояние.

    «Шэмрок Роверс»

    «Шэмрок Роверс» демонстрирует нестабильные результаты на старте сезона. В последних 5 матчах команда забила 8 голов и пропустила 5, что указывает на определенные проблемы в обороне. В последних играх Высшей лиги Ирландии команда уступила «Сент-Патриксу» (0:3) и одержала минимальные победы над «Богемиан» (1:0) и «Голуэем» (2:1). Внутренние результаты говорят о том, что «Шэмрок Роверс» не всегда способен эффективно справляться с сильными соперниками. Однако команда показывает боевую игру на домашней арене, где она традиционно выступает более уверенно.

    Последние матчи «Шэмрок Роверс»:

    • «Шэмрок Роверс» 0:3 «Сент-Патрикс»
    • «Шэмрок Роверс» 1:0 «Богемиан»
    • «Дерри Сити» 1:1 «Шэмрок Роверс»
    • «Голуэй» 1:2 «Шэмрок Роверс»
    • «Шэмрок Роверс» 4:0 «Слайго Роверc»

    АПОЭЛ

    АПОЭЛ находится в отличной форме и не проигрывает в последних 5 матчах. В последних 5 играх команда забила 11 голов и пропустила всего 1, что указывает на превосходную организацию в защите и эффективность в атаке. Недавняя нулевая ничья с «Омонией» и победы над «Пафосом» (1:0) и «Неа Саламиной» (3:1) подтверждают высокий уровень игры кипрского клуба. «АПОЭЛ» активно использует свой опыт в еврокубках, чтобы доминировать в матчах против менее титулованных соперников. Команда показывает стабильную игру в обороне, пропуская в среднем всего 0.20 гола за матч в последних играх.

    Последние матчи «АПОЭЛ»:

    Личные встречи

    Команды не встречались ранее в официальных турнирах. Это первая их очная встреча, и обе стороны постараются продемонстрировать свои сильные стороны, чтобы начать групповой этап с победы.

    Статистика

    «Шэмрок Роверс»

    • Средняя результативность: 1.60 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • Забивает в 5 из 7 последних матчей

    АПОЭЛ

    • Средняя результативность: 2.20 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 0.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 1 гол
    • Победа в 5 из 7 последних матчей

    Прогноз на матч «Шэмрок Роверс» – АПОЭЛ

    Учитывая текущую форму команд, АПОЭЛ выглядит явным фаворитом. Кипрская команда демонстрирует уверенную игру в обороне и обладает сбалансированной атакой, что делает их главными претендентами на победу в этом матче. «Шэмрок Роверс», несмотря на домашний статус, будет испытывать трудности против мощной атаки соперника и может оказаться под давлением на протяжении всей встречи. Ожидается, что АПОЭЛ возьмет под контроль игру с самого начала и постарается обеспечить себе комфортное преимущество.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа АПОЭЛа – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа АПОЭЛа за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – уверенная победа АПОЭЛа с минимальным количеством пропущенных голов.

    Рекомендация: 2:0 в пользу АПОЭЛа за коэффициент 7.00.

    Источник: «Бомбардир»

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    02.10.2024 13:01
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