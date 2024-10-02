3 октября 2024 года на стадионе «Талла» пройдет матч первого тура Лиги Конференций между ирландским клубом «Шэмрок Роверс» и кипрским АПОЭЛ. Оба клуба подходят к этой встрече с разными целями, но их текущая форма обещает напряженное противостояние.

«Шэмрок Роверс»

«Шэмрок Роверс» демонстрирует нестабильные результаты на старте сезона. В последних 5 матчах команда забила 8 голов и пропустила 5, что указывает на определенные проблемы в обороне. В последних играх Высшей лиги Ирландии команда уступила «Сент-Патриксу» (0:3) и одержала минимальные победы над «Богемиан» (1:0) и «Голуэем» (2:1). Внутренние результаты говорят о том, что «Шэмрок Роверс» не всегда способен эффективно справляться с сильными соперниками. Однако команда показывает боевую игру на домашней арене, где она традиционно выступает более уверенно.

Последние матчи «Шэмрок Роверс»:

АПОЭЛ

АПОЭЛ находится в отличной форме и не проигрывает в последних 5 матчах. В последних 5 играх команда забила 11 голов и пропустила всего 1, что указывает на превосходную организацию в защите и эффективность в атаке. Недавняя нулевая ничья с «Омонией» и победы над «Пафосом» (1:0) и «Неа Саламиной» (3:1) подтверждают высокий уровень игры кипрского клуба. «АПОЭЛ» активно использует свой опыт в еврокубках, чтобы доминировать в матчах против менее титулованных соперников. Команда показывает стабильную игру в обороне, пропуская в среднем всего 0.20 гола за матч в последних играх.

Последние матчи «АПОЭЛ»:

«Омония 29М» 0:0 АПОЭЛ

АПОЭЛ 1:0 «Пафос»

АПОЭЛ 3:1 «Неа Саламина»

«Эносис» 0:4 АПОЭЛ

«Кармиотисса» 0:3 АПОЭЛ

Личные встречи

Команды не встречались ранее в официальных турнирах. Это первая их очная встреча, и обе стороны постараются продемонстрировать свои сильные стороны, чтобы начать групповой этап с победы.

Статистика

«Шэмрок Роверс»

Средняя результативность: 1.60 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

Забивает в 5 из 7 последних матчей

АПОЭЛ

Средняя результативность: 2.20 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 0.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 1 гол

Победа в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Шэмрок Роверс» – АПОЭЛ

Учитывая текущую форму команд, АПОЭЛ выглядит явным фаворитом. Кипрская команда демонстрирует уверенную игру в обороне и обладает сбалансированной атакой, что делает их главными претендентами на победу в этом матче. «Шэмрок Роверс», несмотря на домашний статус, будет испытывать трудности против мощной атаки соперника и может оказаться под давлением на протяжении всей встречи. Ожидается, что АПОЭЛ возьмет под контроль игру с самого начала и постарается обеспечить себе комфортное преимущество.

Рекомендации для ставок:

Победа АПОЭЛа – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа АПОЭЛа за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – уверенная победа АПОЭЛа с минимальным количеством пропущенных голов.

Рекомендация: 2:0 в пользу АПОЭЛа за коэффициент 7.00.