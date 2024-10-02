Прогноз на точный счет матча «Славия» – «Аякс», Лига Европы, 3 октября 2024 года

3 октября 2024 года на стадионе «Синобо Стэдиум» пройдет матч второго тура Лиги Европы между «Славией» и «Аяксом». Обе команды продемонстрировали отличные результаты в своих первых матчах и будут стремиться закрепить успех.

«Славия»

«Славия» начала групповой этап Лиги Европы с уверенной победы над «Лудогорцем» (2:0) и демонстрирует впечатляющую форму, не пропуская в последних пяти матчах. Команда показывает высокую результативность, забивая в среднем 2.60 гола за игру. На домашнем стадионе «Славия» чувствует себя комфортно, что дает им дополнительные шансы на успех.

Последние матчи «Славии»:

«Аякс»

«Аякс» уверенно стартовал в Лиге Европы, разгромив «Бешикташ» (4:0). Команда показывает отличную форму в атаке, забивая 15 голов в последних пяти матчах. Тем не менее, их оборона иногда дает сбой, так как в последних играх пропускает в среднем 0.20 гола за матч. Учитывая опыт и класс игроков, «Аякс» будет нацелен на победу в этом противостоянии.

Последние матчи «Аякса»:

Личные встречи

«Славия» и «Аякс» встречались между собой в различных турнирах, но их последние официальные матчи датируются 2007 и 2008 годами. В этих встречах команды обменивались победами и ничьими, что придаeт дополнительную интригу предстоящему поединку. Учитывая изменившиеся составы и текущую форму, каждая команда будет стремиться адаптироваться к стилю игры противника, что обещает интересное противостояние.

Статистика «Славия»

Забивает в среднем: 2.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 13 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 0 голов

5 побед в последних 5 матчах

«Аякс»

Забивает в среднем: 3.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 15 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 1 гол

4 победы и 1 ничья в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Славия» – «Аякс»:

Учитывая атакующую мощь обеих команд и их текущие формы, можно ожидать напряженный и результативный матч. «Аякс» будет стараться доминировать на поле, но «Славия» способна создавать опасные моменты, особенно на домашнем стадионе. Ожидается, что «Аякс» выйдет победителем, но «Славия» сможет забить хотя бы один гол.

Рекомендации для ставок:

Победа «Аякса» – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Аякса» за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

Учитывая статистику и текущую форму команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Аякса» с минимальным перевесом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Аякса» за 8.00.