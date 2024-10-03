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  • «Славия» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

«Славия» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

3 октября 2024, 18:35
Славия
03.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
1 : 1
Завершен
Аякс
67' Т. Хоры
18' Б. ван ден Бомен (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
31
Антонин Кински
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
3
Томаш Голеш
(К) ПЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
32
Ондржей Лингр
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
23
Симион Мичез
ПВ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Аякс
22
Ремко Пасвер
(К) ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
37
Йосип Шутало
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
12
Jan Tredl
ЦП
21
Simon Sloncik
ЦП
13
Доминик Пех
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
36
Dies Janse
ЦЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
34
Джейдон Банел
ЛВ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
19
Jan Faberski
ЦФ
9
Don-Angelo Konadu
ЦФ
3-2-2-2-1
31
Кински
3
Голеш
4
Зима
98
Пребсл
21
Змозла
23
Дудера
19
Дорли
32
Лингр
6
Валлем
23
Мичез
13
Хытил
4-2-2-2
22
Пасвер
37
Шутало
2
Ренш
21
Хато
15
Бас
8
ван ден Бомен
24
Тэйлор
14
Хлинссон
22
Годтс
7
Расмуссен
9
Бробби
6
Валлем
25
Диуф
25
Диуф
6
Валлем
98
Пребсл
20
Зафейрис
20
Зафейрис
98
Пребсл
32
Лингр
17
Провод
17
Провод
32
Лингр
13
Хытил
25
Хоры
25
Хоры
13
Хытил
23
Мичез
31
Юрасек
31
Юрасек
23
Мичез
7
Расмуссен
5
Вейндал
5
Вейндал
7
Расмуссен
24
Тэйлор
24
Ругани
24
Ругани
24
Тэйлор
22
Годтс
6
Гаеи
6
Гаеи
22
Годтс
14
Хлинссон
4
Тахирович
4
Тахирович
14
Хлинссон
9
Бробби
29
Акпом
29
Акпом
9
Бробби
Остались в запасе
Славия
Аякс
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
12
Jan Tredl
ЦП
21
Simon Sloncik
ЦП
13
Доминик Пех
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
36
Dies Janse
ЦЗ
34
Джейдон Банел
ЛВ
19
Jan Faberski
ЦФ
9
Don-Angelo Konadu
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
12
Jan Tredl
ЦП
21
Simon Sloncik
ЦП
13
Доминик Пех
ЦП
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
36
Dies Janse
ЦЗ
34
Джейдон Банел
ЛВ
19
Jan Faberski
ЦФ
9
Don-Angelo Konadu
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Славия - Аякс
4
1
6
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
6
Угловые удары
8
3
Нарушения
21
17
Офсайды
4
0
Количество передач
382
333
Сейвы
2
7
Точность передач %
77
72
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
1.27
1.29

Смотреть прямую трансляцию матча «Славия» против «Аякса», 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия» – «Аякс»

Славия-Аякс смотреть онлайн 3 октября

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Аякс Славия
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