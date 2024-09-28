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Зарема отреагировала на поражение «Спартака» от «Локо»

28 сентября 2024, 19:26
8

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова дала комментарий после поражения команды от «Локомотива» (1:3) в 10-м туре РПЛ.

«У «Локо» 3 иностранца из 16. У нас – 3 русских. А еще 2 года назад все было наоборот. У нас был лучший русский молодой состав.

Новые управленцы не умеют работать ни с молодыми, ни с матерыми игроками. Куда заведут этот «Спартак» Жданов, Малышев и Амарал?» – сказала Зарема.

  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
  • Команда не брала чемпионство с 2017 года.
  • Федун и Зарема покинули «Спартак» 2 года назад.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Салихова Зарема
Комментарии (8)
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Александр.Т.
1727541040
В прошлом году после 10 туров Спартак имел столько же очков что и сейчас
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Antoshka2015
1727541921
А если Барко не было, за выживание боролись бы
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erybov1965
1727542434
Больше нечего добавить.Могу только спросить любителей "быстрых" смен гл.тренеров.В чем отличие этой команды от команды с Абаскалем и другими тренерами?Я лично не вижу.Барко и Угальде команду не вытянут.Скоро и они не будут "рвать жили",смотря на остальных,которые ходят по полю пешком.
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Fialet
1727544000
"Новые управленцы не умеют работать ни с молодыми, ни с матерыми игроками" - можно подумать прежние управленцы умели...
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vvv123
1727550401
У дурбабы иногда возникают правильные мысли. Впрочем, кого в свинарнике на поле ни выпусти, все одно!
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timon2401
1727556985
куда вы его привели , *****, приведя Литвинова, Умярого и Денисова...весь грех на вас плять
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