Зарема отреагировала на поражение «Спартака» от «Локо»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова дала комментарий после поражения команды от «Локомотива» (1:3) в 10-м туре РПЛ.

«У «Локо» 3 иностранца из 16. У нас – 3 русских. А еще 2 года назад все было наоборот. У нас был лучший русский молодой состав.

Новые управленцы не умеют работать ни с молодыми, ни с матерыми игроками. Куда заведут этот «Спартак» Жданов, Малышев и Амарал?» – сказала Зарема.