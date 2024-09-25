26 сентября 2024 года на «Национальном стадионе» состоится матч 1-го тура Лиги Европы, где румынский ФКСБ примет латвийский РФШ. Обе команды показали сильную игру на стадии квалификации, что делает предстоящий матч интересным и непредсказуемым.

ФКСБ

ФКСБ подходит к матчу с серией из 5 матчей без поражений. В последних 5 играх румынская команда забила 9 голов, а пропустила лишь 3, что говорит о хорошей организации как в атаке, так и в обороне. ФКСБ стабильно забивает в каждом из последних матчей и уверенно выглядит на домашнем поле, что даeт им дополнительные шансы на успех в этой встрече.

Последние матчи:

ФКСБ 1:1 «Петролул-52»

ЧФР 2:2 ФКСБ

ФКСБ 3:0 «Волунтари» (товарищеский матч)

ФКСБ 2:0 «УТА»

ФКСБ 1:0 «ЛАСК»

РФШ

Латвийский клуб РФШ показывает впечатляющие результаты как в чемпионате, так и в Лиге Европы. Команда победила в 4 последних матчах и демонстрирует сильную атакующую игру, забив 11 голов в последних 5 матчах. Однако оборона «РФШ» не так надeжна, пропустив 5 голов за тот же период. Несмотря на это, команда регулярно забивает и показывает хорошую форму на выезде.

Последние матчи:

РФШ 2:1 «Рига»

РФШ 2:0 «Лиепая»

РФШ 4:1 «Даугавпилс»

«Валмиера» 1:2 РФШ

АПОЭЛ 2:1 РФШ (Лига Европы, победа по пенальти)

Личные встречи

У команд не было личных встреч, поэтому это первый их очный поединок в рамках Лиги Европы.

Статистика

ФКСБ:

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

3 победы, 2 ничьи в последних 5 матчах

РФШ:

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

4 победы, 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Обе команды демонстрируют сильную атакующую игру, однако ФКСБ выглядит более сбалансированной и стабильно выступает в защите. Учитывая домашний фактор и форму румынской команды, ФКСБ имеет хорошие шансы на победу. Тем не менее, РФШ не стоит сбрасывать со счетов, и вполне возможно, что гости смогут навязать борьбу.

Рекомендации для ставок:

Победа ФКСБ – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Рекомендация: Победа ФКСБ за коэффициент 1.75.