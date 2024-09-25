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    • ФКСБ – РФШ: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года

    ФКСБ – РФШ: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года

    26 сентября 2024 года на «Национальном стадионе» состоится матч 1-го тура Лиги Европы, где румынский ФКСБ примет латвийский РФШ. Обе команды показали сильную игру на стадии квалификации, что делает предстоящий матч интересным и непредсказуемым.

    ФКСБ

    ФКСБ подходит к матчу с серией из 5 матчей без поражений. В последних 5 играх румынская команда забила 9 голов, а пропустила лишь 3, что говорит о хорошей организации как в атаке, так и в обороне. ФКСБ стабильно забивает в каждом из последних матчей и уверенно выглядит на домашнем поле, что даeт им дополнительные шансы на успех в этой встрече.

    Последние матчи:

    • ФКСБ 1:1 «Петролул-52»
    • ЧФР 2:2 ФКСБ
    • ФКСБ 3:0 «Волунтари» (товарищеский матч)
    • ФКСБ 2:0 «УТА»
    • ФКСБ 1:0 «ЛАСК»

    РФШ

    Латвийский клуб РФШ показывает впечатляющие результаты как в чемпионате, так и в Лиге Европы. Команда победила в 4 последних матчах и демонстрирует сильную атакующую игру, забив 11 голов в последних 5 матчах. Однако оборона «РФШ» не так надeжна, пропустив 5 голов за тот же период. Несмотря на это, команда регулярно забивает и показывает хорошую форму на выезде.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    У команд не было личных встреч, поэтому это первый их очный поединок в рамках Лиги Европы.

    Статистика

    ФКСБ:

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
    • 3 победы, 2 ничьи в последних 5 матчах

    РФШ:

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 4 победы, 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Обе команды демонстрируют сильную атакующую игру, однако ФКСБ выглядит более сбалансированной и стабильно выступает в защите. Учитывая домашний фактор и форму румынской команды, ФКСБ имеет хорошие шансы на победу. Тем не менее, РФШ не стоит сбрасывать со счетов, и вполне возможно, что гости смогут навязать борьбу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа ФКСБ – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Победа ФКСБ за коэффициент 1.75.

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    ФКСБ – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    25.09.2024 10:05
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