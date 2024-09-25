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    • «Аякс» – «Бешикташ»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года

    «Аякс» – «Бешикташ»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года

    26 сентября 2024 года на стадионе «Йохан Кройфф Арена» «Аякс» примет «Бешикташ» в рамках 1-го тура Лиги Европы. Оба клуба показывают впечатляющие результаты в последних играх, что предвещает напряженное противостояние.

    «Аякс»

    «Аякс» демонстрирует впечатляющую форму в последних играх Лиги Европы. Команда выиграла последние 6 матчей, в которых забила 14 голов и пропустила всего 4. Их оборона выглядит уверенно, а атака находится на высоте. Команда не проигрывает в 13 из 15 последних матчей, что делает «Аякс» фаворитом в этой встрече.

    Последние матчи:

    «Бешикташ»

    «Бешикташ» также в отличной форме, не проигрывая в 12 последних матчах. В последних 5 играх команда забила 13 голов и пропустила 6. Их атакующая линия, возглавляемая опытными форвардами, приносит стабильные результаты, хотя оборона допускает ошибки, что делает их уязвимыми против «Аякса».

    Последние матчи:

    Личные встречи

    В предыдущих встречах в Лиге чемпионов 2021 года «Аякс» дважды обыграл «Бешикташ» – 2:0 и 2:1. Эти результаты могут повлиять на психологический настрой обеих команд в предстоящем матче.

    Последние встречи:

    • Лига чемпионов. 24.11.2021 – «Бешикташ» 1:2 «Аякс»
    • Лига чемпионов. 28.09.2021 – «Аякс» 2:0 «Бешикташ»

    Статистика

    «Аякс»:

    • Забивает в среднем: 2.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 14 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 4 победы, 1 ничья в последних 5 матчах

    «Бешикташ»:

    • Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 13 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 3 победы, 2 ничьи в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Обе команды демонстрируют яркую и результативную игру, но «Аякс» выглядит более сбалансированным как в атаке, так и в обороне. С учетом исторических побед над «Бешикташем» и уверенной формы, голландцы имеют больше шансов на победу. Ожидается, что матч будет результативным, и обе команды смогут отличиться.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Аякса» – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60

    Рекомендация: Победа «Аякса» за коэффициент 1.70.

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    «Аякс» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    25.09.2024 09:54
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