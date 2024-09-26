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  • «Аякс» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024

«Аякс» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024

26 сентября 2024, 20:50
Аякс
26.09.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 тур
4 : 0
Завершен
Бешикташ
31' К. Фитц-Джим 51' М. Годтс 55' К. Тэйлор 73' М. Годтс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
37
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
14
Джордан Хендерсон
(К) ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
27
Рафа
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
34
Джейдон Банел
ЛВ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
48
Салих Учан
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
7
Эрнест Мучи
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
4-3-2-1
22
Пасвер
15
Бас
37
Шутало
21
Хато
2
Ренш
21
Фитц-Джим
14
Хендерсон
24
Тэйлор
22
Годтс
11
Траоре
9
Бробби
3-1-3-1-2
34
Гюнок
3
Паулиста
2
Удуохай
26
Масуаку
14
Онана
22
Свенссон
73
Мусрати
83
Фернандеш
7
Рашица
23
Хекимоглу
27
Рафа
24
Тэйлор
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
24
Тэйлор
21
Фитц-Джим
14
Хлинссон
14
Хлинссон
21
Фитц-Джим
22
Годтс
29
Акпом
29
Акпом
22
Годтс
9
Бробби
9
Вегхорст
9
Вегхорст
9
Бробби
11
Траоре
7
Расмуссен
7
Расмуссен
11
Траоре
73
Мусрати
48
Учан
48
Учан
73
Мусрати
14
Онана
27
Ндур
27
Ндур
14
Онана
7
Рашица
70
Келеш
70
Келеш
7
Рашица
27
Рафа
90
Кылыксой
90
Кылыксой
27
Рафа
Остались в запасе
Аякс
Бешикташ
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
34
Джейдон Банел
ЛВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
7
Эрнест Мучи
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
34
Джейдон Банел
ЛВ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
7
Эрнест Мучи
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Аякс - Бешикташ
2
1
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
9
Офсайды
1
2
Количество передач
445
503
Сейвы
0
5
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.12
0.33

Смотреть прямую трансляцию матча «Аякс» против «Бешикташа», 1-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аякс»«Бешикташ»

«Аякс» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Бешикташ Аякс
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