26.09.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы, 1 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Аякс
Аякс
4-3-2-1
22
Пасвер
15
Бас
37
Шутало
21
Хато
2
Ренш
21
Фитц-Джим
14
Хендерсон
24
Тэйлор
22
Годтс
11
Траоре
9
Бробби
3-1-3-1-2
34
Гюнок
3
Паулиста
2
Удуохай
26
Масуаку
14
Онана
22
Свенссон
73
Мусрати
83
Фернандеш
7
Рашица
23
Хекимоглу
27
Рафа
24
Тэйлор
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
24
Тэйлор
21
Фитц-Джим
14
Хлинссон
14
Хлинссон
21
Фитц-Джим
22
Годтс
29
Акпом
29
Акпом
22
Годтс
9
Бробби
9
Вегхорст
9
Вегхорст
9
Бробби
11
Траоре
7
Расмуссен
7
Расмуссен
11
Траоре
73
Мусрати
48
Учан
48
Учан
73
Мусрати
14
Онана
27
Ндур
27
Ндур
14
Онана
7
Рашица
70
Келеш
70
Келеш
7
Рашица
27
Рафа
90
Кылыксой
90
Кылыксой
27
Рафа
Остались в запасе
Аякс
Бешикташ
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
34
Джейдон Банел
ЛВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
7
Эрнест Мучи
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
34
Джейдон Банел
ЛВ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
7
Эрнест Мучи
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Аякс - Бешикташ
2
1
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
9
Офсайды
1
2
Количество передач
445
503
Сейвы
0
5
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.12
0.33
Смотреть прямую трансляцию матча «Аякс» против «Бешикташа», 1-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аякс» – «Бешикташ»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»