Мидтьюлланд – Хоффенхайм: прогноз на матч 25 сентября 2024 – Лига Европы

25 сентября 2024 года на стадионе «MCH Арена» датский клуб «Мидтьюлланд» примет немецкий «Хоффенхайм» в рамках 1-го тура Лиги Европы. Оба коллектива демонстрируют высокую результативность, что обещает интересную и атакующую игру.
«Мидтьюлланд»
Датский клуб «Мидтьюлланд» показывает отличную форму, особенно в атаке. В последних 5 матчах команда забила 13 голов, что делает их опасными для любого соперника. В то же время оборона «Мидтьюлланда» не столь надежна – команда пропустила 8 голов за этот период, что может стать их слабым местом в предстоящем матче. Команда не проигрывает в 21 из 23 последних матчей, что подчеркивает их стабильность.
Последние матчи:
- «Рандерс» 2:2 «Мидтьюлланд»
- «Hillerød» 1:4 «Мидтьюлланд»
- «Мидтьюлланд» 2:1 «Копенгаген»
- «Силькеборг» 1:3 «Мидтьюлланд»
- «Слован Братислава» 3:2 «Мидтьюлланд»
«Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» переживает непростые времена – команда проиграла 3 последних матча, пропуская в среднем по 2.60 гола за игру. Несмотря на это, немцы забивают регулярно, забив 8 голов за последние 5 матчей. Оборона «Хоффенхайма» явно нуждается в улучшении, что может стать решающим фактором в их игре против атакующего «Мидтьюлланда».
Последние матчи:
- «Унион Берлин» 2:1 «Хоффенхайм»
- «Хоффенхайм» 1:4 «Байер»
- «Айнтрахт Ф» 3:1 «Хоффенхайм»
- «Хоффенхайм» 3:2 «Хольштайн Киль»
- «Вюрцбургер Киккерс» 2:2 «Хоффенхайм» (3:5 по пенальти)
Личные встречи
У команд не было предыдущих личных встреч, что делает эту игру еще более непредсказуемой.
Статистика
«Мидтьюлланд»:
- Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 13 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
- 3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах
«Хоффенхайм»:
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 13 голов
- 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч
«Мидтьюлланд» выглядит более сбалансированной командой, особенно учитывая их надежность в атаке и общую стабильность в последних играх. «Хоффенхайм» продолжает испытывать проблемы в защите, что может стать решающим фактором в этом матче. Вероятно, что обе команды будут делать ставку на атакующий футбол, что предвещает большое количество голов.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Мидтьюлланда» с форой (0) – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60
Рекомендация: Победа «Мидтьюлланда» с форой (0) за коэффициент 1.80.