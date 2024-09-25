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    • Мидтьюлланд – Хоффенхайм: прогноз на матч 25 сентября 2024 – Лига Европы

    Мидтьюлланд – Хоффенхайм: прогноз на матч 25 сентября 2024 – Лига Европы

    25 сентября 2024 года на стадионе «MCH Арена» датский клуб «Мидтьюлланд» примет немецкий «Хоффенхайм» в рамках 1-го тура Лиги Европы. Оба коллектива демонстрируют высокую результативность, что обещает интересную и атакующую игру.

    «Мидтьюлланд»

    Датский клуб «Мидтьюлланд» показывает отличную форму, особенно в атаке. В последних 5 матчах команда забила 13 голов, что делает их опасными для любого соперника. В то же время оборона «Мидтьюлланда» не столь надежна – команда пропустила 8 голов за этот период, что может стать их слабым местом в предстоящем матче. Команда не проигрывает в 21 из 23 последних матчей, что подчеркивает их стабильность.

    Последние матчи:

    • «Рандерс» 2:2 «Мидтьюлланд»
    • «Hillerød» 1:4 «Мидтьюлланд»
    • «Мидтьюлланд» 2:1 «Копенгаген»
    • «Силькеборг» 1:3 «Мидтьюлланд»
    • «Слован Братислава» 3:2 «Мидтьюлланд»

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» переживает непростые времена – команда проиграла 3 последних матча, пропуская в среднем по 2.60 гола за игру. Несмотря на это, немцы забивают регулярно, забив 8 голов за последние 5 матчей. Оборона «Хоффенхайма» явно нуждается в улучшении, что может стать решающим фактором в их игре против атакующего «Мидтьюлланда».

    Последние матчи:

    Личные встречи

    У команд не было предыдущих личных встреч, что делает эту игру еще более непредсказуемой.

    Статистика

    «Мидтьюлланд»:

    • Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 13 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах

    «Хоффенхайм»:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 13 голов
    • 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Мидтьюлланд» выглядит более сбалансированной командой, особенно учитывая их надежность в атаке и общую стабильность в последних играх. «Хоффенхайм» продолжает испытывать проблемы в защите, что может стать решающим фактором в этом матче. Вероятно, что обе команды будут делать ставку на атакующий футбол, что предвещает большое количество голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Мидтьюлланда» с форой (0) – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60

    Рекомендация: Победа «Мидтьюлланда» с форой (0) за коэффициент 1.80.

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    «Мидтьюлланд» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    25.09.2024 09:48
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