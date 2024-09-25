Мидтьюлланд – Хоффенхайм: прогноз на матч 25 сентября 2024 – Лига Европы

25 сентября 2024 года на стадионе «MCH Арена» датский клуб «Мидтьюлланд» примет немецкий «Хоффенхайм» в рамках 1-го тура Лиги Европы. Оба коллектива демонстрируют высокую результативность, что обещает интересную и атакующую игру.

«Мидтьюлланд»

Датский клуб «Мидтьюлланд» показывает отличную форму, особенно в атаке. В последних 5 матчах команда забила 13 голов, что делает их опасными для любого соперника. В то же время оборона «Мидтьюлланда» не столь надежна – команда пропустила 8 голов за этот период, что может стать их слабым местом в предстоящем матче. Команда не проигрывает в 21 из 23 последних матчей, что подчеркивает их стабильность.

Последние матчи:

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» переживает непростые времена – команда проиграла 3 последних матча, пропуская в среднем по 2.60 гола за игру. Несмотря на это, немцы забивают регулярно, забив 8 голов за последние 5 матчей. Оборона «Хоффенхайма» явно нуждается в улучшении, что может стать решающим фактором в их игре против атакующего «Мидтьюлланда».

Последние матчи:

Личные встречи

У команд не было предыдущих личных встреч, что делает эту игру еще более непредсказуемой.

Статистика

«Мидтьюлланд»:

Забивает в среднем: 2.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 13 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах

«Хоффенхайм»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 13 голов

1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Мидтьюлланд» выглядит более сбалансированной командой, особенно учитывая их надежность в атаке и общую стабильность в последних играх. «Хоффенхайм» продолжает испытывать проблемы в защите, что может стать решающим фактором в этом матче. Вероятно, что обе команды будут делать ставку на атакующий футбол, что предвещает большое количество голов.

Рекомендации для ставок:

Победа «Мидтьюлланда» с форой (0) – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60

Рекомендация: Победа «Мидтьюлланда» с форой (0) за коэффициент 1.80.